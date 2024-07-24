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Başkan Çavuşoğlu, gençlerle halay çekti, oyun oynadı

Denizli Büyükşehir düzenlediği kampta gençleri bilim, spor, kültür ve eğlenceyle buluşturdu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, lise öğrencilerine özel düzenledikleri Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu. Gün boyu bilim, spor, kültür ve eğlencenin tadını çıkartan gençlerle birlikte halay çekip oyun havasında oynayan Başkan Çavuşoğlu, "Beyinleri başka yerlere göç etmesini istemediğimiz bir gençlik bir hayalimiz var" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençleri bilim, spor, kültür ve eğlenceyle buluşturduğu "Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı" başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaklaşık 1200 metre rakımdaki Cankurtaran Mesireliği'nde doğayla iç içe bulunan, yenilenen kamp alanını ziyaret ederek gençlerle buluştu. Burada öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Çavuşoğlu'na bürokratları da eşlik etti. Lise öğrencilerinin matematik ve fizik alanlarında ufuklarını geliştirmek, bunun yanında yaz tatillerini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirmeleri sağlamak amacıyla düzenledikleri kampta gençlerle masa tenisi oynayan Başkan Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının verdiği müzik ziyafetini hep birlikte dinledi. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler müzisyenlerin çaldığı oyun havası karşısında öğrencileri kırmayarak piste çıktı. Renkli görüntülere sahne olan kampta hep birlikte oyun oynayıp halay çeken Başkan Çavuşoğlu, gençlerle eğlenceli ve keyifli bir zaman geçirdi.

Mutlu bir Denizli

Başkan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, kampa katılan gençlere teşekkür ederek, "Sizin gibi hayata pozitif bakmayı seven, bilimle, sanatla iç içe yaşamak isteyen gençlerimizin mutlu olabileceği bir Denizli inşa etme hayaliyle yola çıktık. Bugün en azından bu kamp ile beraber Denizli'de bir ilki daha başarıp hep beraber keyifli bir süreci yönetmek istiyoruz. Tabii burada fizik var, matematik var, satranç var, eğlence de var. Hem sosyalleşmek hem de bir arada yaşayabilme kültürünü de paylaşabilme anlamında böyle bir yolculuğa çıktık" dedi. Gençlerin kendilerini mutlu hissettiği bir Denizli hayalleri olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Kendileri burada, beyinleri başka yerlere göç etmesini istemediğimiz bir gençlik bir hayalimiz var. Bütün bu hayalleri gerçekleştirme noktasında da hep beraber bunu başaracağımıza inanıyoruz. Size çok görev düşüyor, çünkü gelecek sizsiniz" dedi.

"Gençler olmadan hayalimizi gerçekleştirmemiz mümkün değil"

Atatürk'ün geleceği gençlere emanet ettiğine dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, "Ben' değil 'biz' diyebilen insanlardan olacağınıza inancımız tam. Çünkü gerçekten bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş mücadelesini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 'ben ne olurum' demiş olsalardı, hiçbiri Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Dumlupınar'da ölümün üstüne gülerek gitmezlerdi. Onların hayalleri ve gelecekle ilgili kaygıları 'ben' değil 'biz' olabilmekti. O günün şartlarında yaşayanlar değil, bundan sonra da bu ülkede yaşayacak insanların mutlu, huzurlu ve özgür bir ülkede yaşama hayalleri idi. Biz sizden ancak bunu isteyebiliriz. Gemisini kurtaranın kaptan olduğu değil, hep beraber kurtulduğumuz da mutlu olduğumuz bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayali sizler olmadan gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu hayalimizin içerisinde sizler olmazsanız, sizler inanmazsanız, bizler bunu başaramayız" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem kayıtlar devam ediyor

Bilim, spor, kültür ve eğlencenin bir arada olduğu, her anı dolu dolu geçen kampın yeni dönem kayıtlarının Denizli Belediyesi internet sitesi üzerinden kayıtlar devam ediyor. Kamp kapsamında gençler beş gün boyunca kendileri için hazırlanan farklı etkinliklerin tadını çıkartıyor. Verimli bir tatil geçirmelerinin yanında, gençlerin matematik ve fizik alanlarında ufuklarını geliştirmenin hedeflendiği kampta söyleşi, araştırma toplantıları, resital, gökbilim ve gökyüzü gözlem, oryantiring, drama, tiyatro, spor, resim, karikatür ve sinema gibi etkinlikler de düzenleniyor. Uzman öğretmenler ile Harvard Üniversitesi ve ODTÜ'de eğitim gören gençler özellikle matematik ve fizik alanlarında nasıl başarılı olduklarını anlatarak gençlerle deneyimlerini paylaşıyor.