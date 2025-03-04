Kocasinan Meclisi\'nden Filistin\'e Destek

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Kocasinan Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yönetiminde yapılan toplantıda, Belediye Meclisi, Filistinli kardeşlerimize destek sağlama konusunda oy birliğiyle karar aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu mübarek Ramazan ayında dualarımız ve desteklerimiz Gazzeli Müslüman kardeşlerimizle. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, yardım sürecine yönelik çalışmaların en kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi.

Kocasinan Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 16 madde görüşülerek, karara bağlandı. Erkilet Camikebir, Yenidoğan, Sancaktepe, Boztepe, Molu ve Şeker Mahallelerinin imar planlarının görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan belediyeye ait Erkilet Mahallesi 107 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca toplantıda Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Satranç Turnuvası, Tiyatro gösterileri ile Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık, Temel Afet Bilinci' alanlarında işbirliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Özellikle gündem maddesinde yer alan Gazze ve Filistin'de yaşayan insanlara yapılacak yardımlar için Belediye ile Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşüldü ve oy birliğiyle karar alındı.

Böyle bir hassas konuda oy birliğiyle karar alındığı için meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye, bir yandan zulümlerle mücadele ederken bir yandan da mazlumlara kucak açtığını belirterek "Peygamber Efendimizin (S.A.V) 'Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez' Hadis-i Şerif'inde buyurduğu gibi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz kimsesizlerin kimsesiyiz, biz zalimlerin karşısında mazlumların yanındayız' dediği gibi Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde zulme uğrayan mazlumların her zaman yanlarındayız. Bu çerçevede bir nebze de olsa elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önemli olan Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında bu cennet vatanda huzur içerisinde yaşayabilmektir. Gazze'de yaşanan olaylara, hepimizin yüreği kanıyor. Rabbim, en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize kendi vatanlarında kendi topraklarında özgür bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Cennet gibi vatanda yaşıyoruz. Şükredecek çok şeyimiz var" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi. - KAYSERİ