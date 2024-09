Kocasinan\'ın Geleceği İçin Stratejik Plan Toplantısı

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Kocasinan'ın geleceğini şekillendirecek 2025-2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 'Daha ne olsun?' çalışmasıyla vatandaşların görüşleri doğrultusunda planlamanın şekillendiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı merkeze alarak, Kocasinan'ı daha mutlu ve huzurlu bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Kocasinan'ın geleceğini hep birlikte düşünerek, el birliğiyle daha da güzelleştiriyoruz" dedi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'nde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, stratejik planda yer alması gereken konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kocasinan'ın geleceğinin bu toplantılarda şekilleneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "7'den 70'e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri'nin değerini artırmaktır" diye konuştu.

Vatandaşların memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için çeşitli çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrin güzelleşmesi, insanların daha huzur içinde yaşaması ve hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Her zaman dediğimiz gibi insanı merkeze alan bir anlayışla, 'Kayseri'nin geçtiği her kelimede kendimizi belediye olarak sorumlu biliriz. Yapmamız gereken ne varsa her zaman büyük bir gayret içinde oluruz. Özellikle, yaptığımız her şeyin nihayetinde insanları mutlu etmek içindir. İnsanların mutlu yaşadığı bir şehir için çalışıyoruz. Ayrıca Meclis toplantılarında ayda bir araya geliyoruz ve farklı konu başlıkları gündemimize alıyoruz. Bu noktada stratejik plan ile beş yıl boyunca yapılması gereken konuları tanımlıyoruz. 'Daha ne olsun?' diyerek tüm hemşehrilerimize fikirlerini soruyoruz. Hep birlikte düşünerek Kocasinan'ı daha da güzelleştirelim diye yola çıktık. Kocasinan'ımızın geleceğini şekillendirecek 2025-2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı ile amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak ve bu şehre en iyi şekilde hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Belediyecilik ile ilgili Türkiye ve Kayseri'de ilklere ve örnek hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli ve Dost Mağaza, Çölyak Paketi ve Glütensiz Kafe Sinan'ın yanı sıra Gönül Kazanı ile 65 yaş üstü büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yatağa bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri, Dost Kapısı ve Gençlik Aile ve Danışmanlığı gibi çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet veriyoruz. Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Kültür, Sanat ve Spor Belediyeciliği' ile de vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İnsana ulaşacak ne hizmet varsa biz oradayız. Bu doğrultuda yavrularımız için Kocasinan Spor Kulübü (tekvando, boks, futbol, masa tenisi vb. gibi) Kocasinan Spor Kulübü Tesisi, Masa Tenisi Spor Kompleksi, Kocasinan Akademi Zümrüt, Beyazşehir ve Ziyagökalp Çocuk Kulübü, Sinan Kütüphane gibi çalışmalarımızı hizmete sunacağız."

'Güvenli ve Dirençli Şehirler' ile ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz ve bu kentsel dönüşümü bu şekilde büyük alanda kendi personel ile kendi kaynaklarınla yapan sayılı belediyeyiz. Yunusemre, Ahievran, Uğurevler, Yenidoğan, Ziyagökalp ve Seyranı gibi yerlerde dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Bu zamana kadar 3 bin 59 aileye sıcak yuvasını kazandırdık. Şehrin her bir köşesinde olması gereken ne varsa, hepsini çok iyi biliyoruz. Çözümünü de problemini de biliyoruz. Özellikle nasıl çözünür kaygısını güdüyoruz. Argıncık ise karış karış her bir noktayı gezdik ama itiraf ediyoruz orada hedeflediğimiz noktaya ulaşamadık. Biz, bütün şartlarımızı zorladık. Geldiğimiz noktada asla pes etmeyeceğiz dedik. Allah nasip ederse yeni bir metot. Bir rezerv alanda yeni konutlar. Argıncık içerisinde mülkiyeti olan ve hakkına razı olan çünkü orada çözümsüzlük noktası, hak konusunda rıza göstermemedir. Hakkına razı olana rezerv alandan evini vereceğiz ve oradaki vatandaşın sorununu çözeceğiz. Kentsel dönüşüm eşittir sosyal dönüşümdür" diye konuştu

Katılımcı Belediyecilik ile Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için 'Ortak aklı' daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa edeceklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Ben değil, Kentim Bilir. Herkesi içine kattığımız 'Ortak aklı' harekete geçirdiğimiz ve benim bu şehirle ilgili destek olacağım bir konu var diyen kim var ise onlarla bir araya geleceğimiz yeni bir yönetim ve iletişim modelidir. Bu şehri, birlikte yönetelim. Bu şehri birlikte her alanda kalkındıralım. Huzur içerisinde yaşanacak bir şehir inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. Şehirde yaşayan bütün canlılara, şefkatle yaklaşmanın kaygısı içerisindeyiz. Ama en önemlisi mutlu insanların yaşadığı bir şehri, inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. İyi ki Kocasinan da yaşıyorum. 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar durmadan çalışacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerinin tadılmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ