Başkan Kavuş; "DOSD Meram için daha çok hayallerimiz var"

DOSD Meram ailesi iftarda buluştu

KONYA - Konya'da, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram ailesi iftar yemeğinde buluştu. Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "DOSD Meram bizim insana duyduğumuz sevgi ve hürmetin en güzel ifadesidir. DOSD Meram için daha çok hayallerimiz var" dedi.

Down Sendromlu bireyler, çocuklar ve aileleri Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın iftarında bir araya geldi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen iftardan önce tüm özel bireyleri ve aileleri karşılayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her biriyle tek tek hasbihal etti. Yüz boyamadan, Hacivat-Karagöz oyununa kadar renkli pek çok görüntünün yaşandığı programda yemek duasını da down sendromlu birey yaptı.

"Emeklerimizin karşılığını en güzel şekilde alıyoruz"

İftar yemeğinin ardından konuşan DOSD Meram Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu bu güzel Ramazan gününde, çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadıkları için katılımcılara teşekkür etti. Down sendromlu çocuklara ve bireylere verilen eğitimlerin onların yaşamlarını kolaylaştırdığının altını çizen Munlafalıoğlu, bu gerçekle hayata geçirilen DOSD Meram'ın Ekim 2023 tarihinde eğitim hayatına başladığını hatırlattı. DOSD Meram'ın eğitimleri hakkında da bilgi veren Munlafalıoğlu, "Çocuklarımızın yanında ailelerimize de eğitim seminerleri düzenliyor, etkinlikler yapıyoruz. Eğitimlerden maksimum verim alabilmek için işin mutfak kısmında paydaşlarımızla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bu emeklerin karşılığını da en güzel şekilde almaya başladık" dedi.

"Özel bireyler ve çocuklarımız için daha çok hayalimiz var"

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olmasının yanında Ramazan ayı gibi özel bir zaman diliminde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, katıldığı en anlamlı iftarlardan birinin de bu iftar yemeği olduğunu belirtti. Başkan Kavuş, "Bu iftarı özel kılan da tabii ki öncelikle o saf, temiz ve sevgi dolu kalpleriyle özel çocuklarımız, sonrasında da büyük fedakarlıklarla hepimize örnek teşkil eden siz değerli ailelerimizsiniz. DOSD Meram bizim insana duyduğumuz sevgi ve hürmetin en güzel ifadesidir. DOSD Meram için daha çok hayallerimiz var. Bunlardan birisi de merkezimizde eğitim alan çocuklarımızla bir sosyal kulüp projemiz. Bu proje ile özel çocuklarımızın ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını sağlayarak hayatlarına dokunacağız" ifadelerini kullandı.

"Özel bireylerin hayata kattığı artı bir değerin farkındayız"

Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu da özel çocukların hayata katma değer kattıklarını dile getirdi. Çocuklara ve ailelere Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın selamlarını da ileten Vali Yardımcısı Arcaklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir. Özel bireylerimizin gününü kutluyorum. Tertemiz kalplerinizle sıcacık düşlerinizle dünyaya kattığınız artı bir değerin farkındayız."

"Konya sosyal belediyeciliğin merkezidir"

Konuşmasına sosyal belediyeciliğin Türkiye'deki merkezinin Konya olduğunu belirterek başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Meram Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte önemli yatırımlar gerçekleştiren bir kurum olduğunu söyledi. Rektör Zorlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Konya'nın üçlü saç ayağından biri eksikti. Selçuklu'da Otizm Merkezi, Karatay'da Alzheimer Merkezi vardı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram ile sosyal belediyecilikte önemli bir adım atarak büyük bir başarıya imza attı. Kendisine, bu hayırlı hizmetin hayata geçmesinde katkı sunan büyükşehir belediyemize ve diğer tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

"DOSD Meram hem tesis hem eğitimleriyle farkındalık oluşturdu"

Mübarek Ramazan gününde özel bireyler ve aileleriyle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile her yaştan her kesimden insana çözümler üretmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Meram Belediyesi ile de bu manada hayırlı bir başlangıç yaptık. DOSD Meram hem tesis hem de yaptıklarıyla büyük farkındalık oluşturdu. Bizler belediyeler olarak çok iş yapıyoruz. Herhalde en çok mutlu olduğumuz iş, özel bireyler için yaptıklarımızdır. Amacımız ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak, çocuklarımızın mümkün olduğunca eğitimlerini tamamlamasına yardımcı olmak. Bu noktada büyük fedakarlık gösteren özellikle dernek başkanı ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Allah mizanınıza yazsın. Vali beyin bu süreçteki katkısını bizzat bilen biri olarak kendisinin çok özel gayretleri oldu. Emniyet Müdürlüğümüzün ve şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un büyük katkıları oldu. Her birine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

İftar yemeği çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Down Sendormluları Derneği Başkanı Hakkı Kutlu ve Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da katıldı.