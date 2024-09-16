Maltepe Kitap Günleri Sona Erdi

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Maltepe Belediyesi'nce "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış" temasıyla düzenlenen "Maltepe Kitap Günleri", 9. ve son gününde düzenlenen 2 söyleşi, 12 imza günü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu'nun verdiği muhteşem konserle kapılarını kapattı. Geceye ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Sol Parti PM Üyesi Alper Taş ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

"Öncü Kadınlar" sahnede

Kapanış gecesi düzenlenen imza günleriyle başlarken gecenin ilerleyen saatlerinde değerli akademisyen ve yazarlardan Serpil Çakır, Elfin Tataroğlu ve Özlem Özdemir tarafından "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları ve Kadın Mücadelesi" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Serpil Çakır, Türkiye'nin zorlu dönemlerinden ön plana çıkan Ulviye Melvan Civelek, Nezihe Muhiddin ve Şirin Tekeli gibi kadın hareketinin öncü isimlerinden bahsederken, bu üç ismin hayatında yaptıkları işleri ve o dönemin şartlarını da konu alan bir konuşma yaptı. İkinci konuşmacı Elfin Tataroğlu ise Türkiye'deki devrimin, Atatürk'ün ve o dönemde kadınlara verilen değerle hakların öneminden bahseden bir değerlendirmede bulundu. Tataroğlu fedakar ve yurtsever kadın modelinden kadın haklarının ulaştığı noktalara değindiği konuşmasını Bahriye Üçok gibi düşüncelerin uğruna ölümü göze alan kadın aydınların mücadelesinden verdiği örneklerle bitirdi. Son konuşmacı Özlem Özdemir ise, Türkiye'nin ilk tarih profesörü Afet İnan, astrofizikçi Dilhan Eryurt ve Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın hayatından kesitler sundu.

Zeybekten Taş'a ortak fikir: Kamucu yönetim anlayışı

Gecenin son söyleşisinde ise, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve Sol Parti PM Üyesi Alper Taş, "Toplumcu Belediyecilik ve Kamuculuk" konusunda görüşlerini paylaştı. Kendisinin de Maltepeli olduğunu ve geçmiş dönemlerde Maltepe Belediye Başkanlığı yapan Yalçın Kızılay'ı anarak sözlerine başlayan ve aynı zamanda panelin moderatörü olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, büyükşehirlerin rant kapısı olarak görülmesinin meydana getirdiği tahribatı ve CHP'li belediyelerin bu konudaki çalışmalarını özetleyen, bununla birlikte toplumcu-kamucu belediyecilik anlayışının örneklerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise, son zamanlarda halkın yönetime katılmasının önemli bir örneği olan, Fındıklı'da hayata geçirilen Meci Dayanışması ile ilgili bilgi verdi. Çervatoğlu, "170 kişilik halk meclisimiz var. Benim ne kadar yetkim var, onların da o kadar yetkisi var. Doğaya saygı duyan, kendi üreten ve sorunlarına kendi çözümlerini bulan bir belediyeciliği uygulamaya çalışıyoruz" dedi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce de, kamucu belediyecilik anlayışıyla rantçı belediyecilik anlayışını birbirinden ayıran kurallar ve kamucu anlayışın başarılı örneklerini ortaya koydu. Gökce, "Yönetim anlayışı her kademede emekten, doğadan, tarihin korunmasından, verginin eşit dağıtılmasından mı yana, yoksa ranttan, doğaya düşman olmaktan mı yana? Yani siz kamu olarak kaynağınızı kimden yana harcıyorsunuz? Bu bir turnusol kağıdıdır. Turnusol kağıdının diğer parçalarıysa, doğa ve çevredir. Örneğin yeşile nasıl bakıyorsunuz? O rantın siyasi ranta dönüşmesi için çaba mı sarf ediyorsunuz?" diye konuştu. Son konuk Sol Parti PM Üyesi Alper Taş ise, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerinin önemli bir kamucu-toplumcu anlayışın örneği olduğunu belirterek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür etti. Alper Taş, kitap okumanın uzun ve güzel yaşamanın sırrı olduğunu belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Kamuculuk ve toplumculuk bir zorunluluktur. ya gezegenin sonu, ya kamuculuk. Böyle bir araftayız. Özelleştirme, neoliberal politikalar dediler, ne hale geldik. Siyasi, ekonomik, ahlaki ve kültürel olarak buhran içerisindeyiz. Hani özelleştirme olacaktı da refah artacaktı? Savaşlar başladı, bitmek bilmiyor. Hani sınırlar kalkacaktı? Her tarafa sınırlar örülüyor. Mültecilere, göçmenlere, dezavantajlı gruplara cehennem yaşatılıyor. Hani tahakkümcü, baskıcı devlet gidiyordu, devlet güvenlik aygıtı olarak büyüdü. Ne oldu, yeni bir faşizm süreciyle karşı karşıyayız. İnsanlık, geleceğimiz ve gezegenimiz için kamuculuğa dönmeliyiz." dedi.

Kapanış konuşması Köymen'den

Söyleşi sonrası Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Köymen sahnede yaptığı konuşmada, "Etkinliğimize İoanna Kuçuradi ile başlamıştık. Şimdi kapanışı siz değerli arkadaşlarım ve meslektaşlarımla yapmak benim için ayrı bir onur. Biz Maltepe'de yaşam var diye yola çıkmıştık. Elbette kamucu politikalarla toplumcu bir yerel yönetim modelini hayata geçirmek istiyoruz ve birlikte aslında bir göreve talip olmuştuk. Dolayısıyla bu dokuz günlük kitap fuarı, kitap günleri, söyleşilerimiz tam da buna hizmet etmek için yapılan bir çalışmaydı. Bu anlamda meydanların da bir kentin demokratik işleyişinin göstergesi olduğunu, kamusal alanların mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu da ifade ederek, buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu kamusal alanı tekrar Maltepelilere ve bizlere kazandırdıkları için. Hep birlikte 'Maltepe'de yaşam var' diyeceğiz ve Maltepe'de yaşamı birlikte örgütleyeceğiz. İyi ki varsınız, sağ olun." diyerek kitap günlerinin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Gecenin sonundaysa İBB Oda Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi. - İSTANBUL