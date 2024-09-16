Maltepe Kitap Günleri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maltepe Kitap Günleri Sona Erdi

Maltepe Kitap Günleri Sona Erdi

Maltepe Belediyesi'nce "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış" temasıyla düzenlenen "Maltepe Kitap Günleri", 9. ve son gününde düzenlenen 2 söyleşi, 12 imza günü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu'nun verdiği muhteşem konserle kapılarını kapattı.

16.09.2024 12:01  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi'nce "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış" temasıyla düzenlenen "Maltepe Kitap Günleri", 9. ve son gününde düzenlenen 2 söyleşi, 12 imza günü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu'nun verdiği muhteşem konserle kapılarını kapattı. Geceye ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Sol Parti PM Üyesi Alper Taş ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

"Öncü Kadınlar" sahnede

Kapanış gecesi düzenlenen imza günleriyle başlarken gecenin ilerleyen saatlerinde değerli akademisyen ve yazarlardan Serpil Çakır, Elfin Tataroğlu ve Özlem Özdemir tarafından "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları ve Kadın Mücadelesi" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Serpil Çakır, Türkiye'nin zorlu dönemlerinden ön plana çıkan Ulviye Melvan Civelek, Nezihe Muhiddin ve Şirin Tekeli gibi kadın hareketinin öncü isimlerinden bahsederken, bu üç ismin hayatında yaptıkları işleri ve o dönemin şartlarını da konu alan bir konuşma yaptı. İkinci konuşmacı Elfin Tataroğlu ise Türkiye'deki devrimin, Atatürk'ün ve o dönemde kadınlara verilen değerle hakların öneminden bahseden bir değerlendirmede bulundu. Tataroğlu fedakar ve yurtsever kadın modelinden kadın haklarının ulaştığı noktalara değindiği konuşmasını Bahriye Üçok gibi düşüncelerin uğruna ölümü göze alan kadın aydınların mücadelesinden verdiği örneklerle bitirdi. Son konuşmacı Özlem Özdemir ise, Türkiye'nin ilk tarih profesörü Afet İnan, astrofizikçi Dilhan Eryurt ve Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın hayatından kesitler sundu.

Zeybekten Taş'a ortak fikir: Kamucu yönetim anlayışı

Gecenin son söyleşisinde ise, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve Sol Parti PM Üyesi Alper Taş, "Toplumcu Belediyecilik ve Kamuculuk" konusunda görüşlerini paylaştı. Kendisinin de Maltepeli olduğunu ve geçmiş dönemlerde Maltepe Belediye Başkanlığı yapan Yalçın Kızılay'ı anarak sözlerine başlayan ve aynı zamanda panelin moderatörü olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, büyükşehirlerin rant kapısı olarak görülmesinin meydana getirdiği tahribatı ve CHP'li belediyelerin bu konudaki çalışmalarını özetleyen, bununla birlikte toplumcu-kamucu belediyecilik anlayışının örneklerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise, son zamanlarda halkın yönetime katılmasının önemli bir örneği olan, Fındıklı'da hayata geçirilen Meci Dayanışması ile ilgili bilgi verdi. Çervatoğlu, "170 kişilik halk meclisimiz var. Benim ne kadar yetkim var, onların da o kadar yetkisi var. Doğaya saygı duyan, kendi üreten ve sorunlarına kendi çözümlerini bulan bir belediyeciliği uygulamaya çalışıyoruz" dedi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce de, kamucu belediyecilik anlayışıyla rantçı belediyecilik anlayışını birbirinden ayıran kurallar ve kamucu anlayışın başarılı örneklerini ortaya koydu. Gökce, "Yönetim anlayışı her kademede emekten, doğadan, tarihin korunmasından, verginin eşit dağıtılmasından mı yana, yoksa ranttan, doğaya düşman olmaktan mı yana? Yani siz kamu olarak kaynağınızı kimden yana harcıyorsunuz? Bu bir turnusol kağıdıdır. Turnusol kağıdının diğer parçalarıysa, doğa ve çevredir. Örneğin yeşile nasıl bakıyorsunuz? O rantın siyasi ranta dönüşmesi için çaba mı sarf ediyorsunuz?" diye konuştu. Son konuk Sol Parti PM Üyesi Alper Taş ise, Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerinin önemli bir kamucu-toplumcu anlayışın örneği olduğunu belirterek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür etti. Alper Taş, kitap okumanın uzun ve güzel yaşamanın sırrı olduğunu belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Kamuculuk ve toplumculuk bir zorunluluktur. ya gezegenin sonu, ya kamuculuk. Böyle bir araftayız. Özelleştirme, neoliberal politikalar dediler, ne hale geldik. Siyasi, ekonomik, ahlaki ve kültürel olarak buhran içerisindeyiz. Hani özelleştirme olacaktı da refah artacaktı? Savaşlar başladı, bitmek bilmiyor. Hani sınırlar kalkacaktı? Her tarafa sınırlar örülüyor. Mültecilere, göçmenlere, dezavantajlı gruplara cehennem yaşatılıyor. Hani tahakkümcü, baskıcı devlet gidiyordu, devlet güvenlik aygıtı olarak büyüdü. Ne oldu, yeni bir faşizm süreciyle karşı karşıyayız. İnsanlık, geleceğimiz ve gezegenimiz için kamuculuğa dönmeliyiz." dedi.

Kapanış konuşması Köymen'den

Söyleşi sonrası Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Köymen sahnede yaptığı konuşmada, "Etkinliğimize İoanna Kuçuradi ile başlamıştık. Şimdi kapanışı siz değerli arkadaşlarım ve meslektaşlarımla yapmak benim için ayrı bir onur. Biz Maltepe'de yaşam var diye yola çıkmıştık. Elbette kamucu politikalarla toplumcu bir yerel yönetim modelini hayata geçirmek istiyoruz ve birlikte aslında bir göreve talip olmuştuk. Dolayısıyla bu dokuz günlük kitap fuarı, kitap günleri, söyleşilerimiz tam da buna hizmet etmek için yapılan bir çalışmaydı. Bu anlamda meydanların da bir kentin demokratik işleyişinin göstergesi olduğunu, kamusal alanların mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu da ifade ederek, buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu kamusal alanı tekrar Maltepelilere ve bizlere kazandırdıkları için. Hep birlikte 'Maltepe'de yaşam var' diyeceğiz ve Maltepe'de yaşamı birlikte örgütleyeceğiz. İyi ki varsınız, sağ olun." diyerek kitap günlerinin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Gecenin sonundaysa İBB Oda Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, istanbul, Maltepe, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Kitap Günleri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:09:22. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe Kitap Günleri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement