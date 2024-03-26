Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vizyon projelerini açıkladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vizyon projelerini açıkladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vizyon projelerini açıkladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda Melikgazi için planladığı vizyon projelerini sanayicilere anlattı. Başkan Palancıoğlu, önümüzdeki 5 yıl için yapmayı planladığı projeleri ve Melikgazi'ye değer katacak eserleri görseller eşliğinde anlattı. Projeler arasında kentsel dönüşüm, eğitim, turizm, sağlık ve sanayi alanlarında çalışmalar yer alıyor.

26.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak, Melikgazi için 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı vizyon projeler hakkında sanayicileri bilgilendirdi.

Programda Başkan Palancıoğlu, önümüzdeki 5 yıl için yapmayı planladığı projeleri ve Melikgazi'ye değer katacak eserleri görseller eşliğinde Meclis üyelerine ve sanayicilere anlattı.

Gerçek belediyeciliğin en güzel örnekleri

Sanayinin ve ticaretin önünü açmak için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Sanayicimiz ne kadar çok üretim, istihdam ve katma değer yaparsa bizler o kadar mutlu oluruz. Bu kapsamda biz de Serbest Bölge'de gerekli çalışmaları yapacağız. Önce insan temasıyla çıktığımız bu yeni yolda birçok proje hazırladık. Önce aile dedik. Aile tahrip olduğunda gençlerimiz, istihdam ve gelişim de duruyor. Bundan dolayı da yaptığımız bütün işlerle ilgili önce insan, önce aile, önce şehir, önce istihdam gibi birçok temayı önceliklerimiz arasına aldık. Sağlıklı ve güvenli konutlar yapmak için Battalgazi, Anbar, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt birçok bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümle şehrimizin depreme daha dayanıklı binaları olması için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra Melikgazi'de 10 katlı binalar yapılacak. Melikgazi'de yatay mimariye geçiyoruz. Bunun yanında kentsel yenileme çalışmalarımızı inşallah bu dönemde daha da artıracağız. Gön Han, Vezir Hanı gibi tarihi miraslarımızı işlevlendiriyoruz. Bununla beraber Urgancılar Çarşımızı da yenileyeceğiz. Buralarda yenileme yaparak şehir merkezini daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Önce insan, önce aile, önce eğitim

Kayseri'de kongre merkezi yapmak için yeni dönemde güzel bir proje tasarladıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Teknopark'ın karşısında yapacağımız Melikgazi Kongre Merkezi Projemizle hem kapalı hem de açık alanı olacak şekilde en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Toplantı salonlarının olduğu, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı bir merkezi Kayseri'ye kazandırıyoruz. Erciyes'e çıkarken çok güzel manzarası olan doğayla iç içe bir alanda Kamp Merkezi yapıyoruz. İçinde Bungalov evlerin olduğu, ana merkez binası, toplantı, konferans salonları, kreşi ve diğer alanların olduğu nitelikli bir kamp merkezi yapacağız. 4 ve 6 kişilik odalarda konaklama imkanı olacak. Burası hem eğitimlerin verildiği, hem kurumların toplantılarını yaptığı yer olacak. Aynı zamanda burada düğün gibi organizasyon da yapılacak. Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Kolejini; Cambridge, Oxford mantığında Türkiye'nin en nadide kolejini Kayseri'de kurmak istiyoruz. Türkiye'nin 50 veya 100 yılını yönetecek bilim adamlarının, sanayicilerin, ekonomistlerin, siyasetçilerin yetişmesini hedefliyoruz. 25 kişilik kontenjanlarla, yabancı dilde eğitim verilen yatılı bir kolej olacak inşallah. Bizi heyecanlandıran bu projemizi Erenköy Mahallesi'nde hayata geçireceğiz. Yeni dönemdeki en önemli sloganımız önce meslek liseleri. Nitelikli, burslu ve iş garantisi olan meslek liseleri yapacağız. Erciyes Üniversitesi'nin girişine 7/24 Kütüphane açıyoruz. Yanına da Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi (BTM) ya da girişimcilik merkezi yapacağız. Buralar 24 saat açık olacak. Yatırımcıları genç fikir sahibi arkadaşlar ile bir araya getireceğiz. Genç sanayicilerin membası burası olacak. Çocuk Üniversitesi projesi ile çocuklarımız yeteneklerini keşfedecek. Anaokuldan başlayarak çocukların kabiliyetinin farkına vardırılması lazım. Birçok eğitim ve faaliyetle burada kendilerini keşfedecekler. Bu çocuklarımızın başarılı olması için kendilerini burada hayata hazırlayacağız." dedi.

Önce turizm, önce sağlık, önce sanayi

Doğa Temalı Parklar, sosyal tesisler ve Mesire Alanları ile ilçede birçok yerde çalışma yapılacağını belirten Başkan Palancıoğlu, "Kırlangıç Vadisi'ni aynı Koramaz Vadisi gibi yapacağız. Yürüyüş alanları olacak. Küçük Kızıltepe'de güzel bir sosyal tesis ve Kayseri yemeklerini sunacağımız bir restoran olacak. Birkaç bölgeye seyir terasları yapacağız. Vatandaşlarımızın keyifli zaman geçireceği güzel alanları Kayseri'mize kazandıracağız. Spor kulüplerinin kullanımına açacağımız salon sporları merkezi kuracağız. Buralar gençlerin enerjisini atacağı yerler olacak. Dedeman Okulunun eski yerine 7 bin metrekare bir park yaptık. Restore ettiğimiz Nazmi Toker Güzel Sanatlar Atölyesinde sergiler, atölyeler, kurslar düzenlenecek. Geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve tanıtılması için güzel bir projemiz olan Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi pastırma, sucuk içi ve çemen kültürünü tescilleyecek. Uygulamalı olarak pastırma sucuk nasıl yapılıyor herkes görebilecek. Kayseri'ye renk katacak bir proje. Türkiye'de sağlık turizmi için en uygun şehirlerden biri Kayseri. Sağlık Turizmi Kampüsümüz ile diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. Kayseri'ye sağlık turizmini kazandırmış olacağız. Atölye Melikgazi projemiz ile evin bütçesine katkı sunmak isteyen kadınlarımıza destek olacağız. Yapılan ürünlerin malzemesini biz vereceğiz. ve yapılan ürün başına kendilerine ödeme yapılacak. Bayat-Bat Bit Pazarı projemiz ile Eskişehir Bağları Bölgesi'nde bulunan Bit Pazarımızı daha nitelikli bir pazar haline getireceğiz. Böylece bölgeyi iyileştireceğiz. Düğün Çarşımız ile düğün ve nişanların tüm alışveriş ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekanı Kayseri'mize kazandırıyoruz. Sokak Hayvanları Köyü kurarak sokaklardaki can dostlarımız olan hayvanlarımız için kısırlaştırma, rehabilitasyon, bakımları ve kulak küpesi işlemeleri yapılacak. Açık hava sosyal tesislerine ihtiyaç var. İstanbul'u ayağımıza getirecek Ortaköy Sokağı projemiz ise, ailecek gidilecek bir yer olacak. Kumpir, waffle, helva gibi şeyleri yiyebilecek, keyifli vakit geçirebileceksiniz. Özellikle gençler bu projeyi çok sevecek. Belediye olarak şimdiye kadar birçok hizmeti kazandırdık. İnşallah şimdi de sizlerin destek ve duasıyla daha güzel işler başaracağız. Ev sahipliği için Kayseri Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitçi ve Meclis Başkanımız Sayın Abidin Özkaya'ya teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Başkan Palancıoğlu'nun projelerinin vizyoner olduğunu belirten Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, "Başkanımızla Serbest Bölge de güzel işler yaptık. Başkanımız Mustafa Bey, yeni dönem için Kayseri'nin hem kültürüne, hem esnafına hem ticaretine hem de sanayisine ciddi şekilde fayda sağlayacak vizyoner projeler hazırlamış. Kendisi her zaman sanayiciyi gözeten ve yanında olan bir başkan. Allah razı olsun kendisinden. Eğitimle ve diğer konularda olan çalışmaları muhteşem. Bunların artarak devam edeceğine inancımız tam" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vizyon projelerini açıkladı - Son Dakika

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