Başkan Şahin'den BM'ye Gazze Çağrısı - Son Dakika
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Başkan Şahin'den BM'ye Gazze Çağrısı

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Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler'in harekete geçmedeki yetersizliğini eleştirerek, artık somut eylemler yapılması gerektiğini vurguladı.

20.09.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
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Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler'in harekete geçmedeki yetersizliğini eleştirerek, artık somut eylemler yapılması gerektiğini vurguladı. Şahin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine New York'ta düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri görevindeyken 2015'te Gaziantep'i ziyaret eden ve şu an BM Genel Sekreteri olan Antonio Guterres'e, o zamanki ziyareti ve bugünkü "cesaretli duruşu" için teşekkür etti. Şahin, BM'nin temel kuruluş amacı olan savaşların sona erdirilmesi ilkesine rağmen, dünyanın birçok bölgesinde savaşların hala sürdüğünü belirtti. Şahin'e göre, BM'nin en büyük eleştirisi, bu savaşlara karşı somut bir eylem planı geliştirememiş olması. Şahin, "Artık eylem zamanı" ifadesiyle BM'nin daha aktif ve çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, konuşmasında Gaziantep'in 2 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen 300 bin sığınmacıyla birlikte yaşadığını belirtti. Bu durumun artık sürdürülemez hale geldiğini ve onurlu, gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Şahin, bu geri dönüşlerin BM tarafından da desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür" sözünün bir eylem politikasına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Şahin ayrıca Gazze'deki insanlık dramına da dikkat çekti. Şu anda Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybettiğini belirten Şahin, Ukrayna'daki savaştan gerekli dersler çıkarılsaydı, Gazze'deki çocukların öldürülmeyeceğini söyledi. Bu açıklamasıyla uluslararası toplumu Gazze'deki durum hakkında daha duyarlı olmaya çağırdı.

Başkan Şahin\'den BM\'ye Gazze Çağrısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Şahin'den BM'ye Gazze Çağrısı - Son Dakika

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