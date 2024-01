Başkan Seçer ve Meral Seçer, \'Evimiz Atölye\' Projesinden Faydalanan Kadınlarla Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek' sloganıyla yürütülen, 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında oyuncak yapım atölyesini tamamlayan kadınlarla sertifika töreninde bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında 9 mahalleden 456 kadın üretimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Projeden bugüne kadar 1932 kadın faydalandı.

Programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre, CHP Mezitli İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Coşkun, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları ve kadınlar ile çocukları katıldı.

BAŞKAN SEÇER: "KİMSESİZLERİN KİMSESİ DEVLETTİR, BELEDİYEDİR"

Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in güzel bir şehir olduğunu belirtip kadınlara seslenerek, "Çocuklarınızla, ailenizle huzurlu bir şekilde yaşıyorsanız hem Mersin'i güzelleştirirsiniz, hem gelenler memnun ayrılır, herkes mutlu ve huzurlu yaşar. Hepimizin çabası bir damla mutluluk için" dedi.

Mersinlileri mutlu etmek için çalıştıklarını ifade ederek sosyal belediyecilik vurgusu yapan Seçer, "Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir. Bu çok kutsal bir sözdür. Komşumuz aç kalmasın ama belki hastadır, işsiz kalmıştır, bir problemi vardır. Kimsesizlerin kimsesi kimdir? Devlettir, belediyedir, bakanlıklardır, cumhurbaşkanıdır, bakandır. Devlet babamızdır, devlet anamızdır" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI AYRIMI YAPMAZ, YAPMIYORUZ DA"

Atatürk'ün, 'Vatanın en çok seven vazifesini en iyi yapandır' sözünü hatırlatan Seçer, kendisinin de bir Atatürkçü olduğunu ve görevini en iyi şekilde yaptığını söyledi. Vatanını sevdiğini ve sevgisini de çalışarak gösterdiğini ifade eden Seçer, "Burası Mersin, burası küçük Türkiye. Burada huzur içerisinde kardeşçe yaşıyoruz. Her yapıdan her bölgeden insan olabilir. Herkesin etnik kimliği onun onurudur. Bir belediye başkanı etnik kimlik görmez. 'Sen falanca mezheptesin, falanca partiyi tutuyorsun' demez. Belediye Başkanı vatandaşın babasıdır, abisidir, kardeşidir, annesidir, ablasıdır. Nasıl bir anne ve bir baba evlatları arasında ayrım yapmazsa vatandaşı arasında da yapmaz. Gülnar da yaşayan da Tarsus'ta yaşayan da benim yurttaşımdır, kardeşimdir. Belediye başkanı ayrımı yapmaz, yapmıyoruz da" diye konuştu.

'Evimiz Atölye'nin çok önemli bir proje olduğuna işaret eden Seçer, "Çünkü işin içinde kadın, el emeği, alın teri, göz nuru, o alın teriyle evimin geçimine katkı yapayım anlayışı var. Onun için çok kutsal bir iş" dedi. Projeden bugüne kadar 34 mahalleden 1932 kadının faydalandığını aktaran Seçer, tören kapsamında da 9 mahalleden 456 kadına sertifikalarını teslim edeceklerini söyledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın temelini Belediye Başkanı olmadan önce attıklarını söyleyen Seçer, göreve gelir gelmez kadınlara yönelik hizmet ve proje gerçekleştirmek üzere daireyi hayata geçirdiklerini anlattı.

"KADIN ÇALIŞSIN, ÜRETSİN İSTİYORUZ"

Kadınlara yönelik hizmetler hakkında da bilgi veren Seçer, çok önemsedikleri hizmetlerden biri olan çocuk gelişim merkezlerinden söz etti. Seçer, mümkün oldukça merkezlerin sayısını artıracaklarını kaydederek, özellikle Türkiye ve Dünya'da ilk olan Mersin Toptancı Sebze ve Meyve Hali'nde yer alan çocuk gelişim merkezinin, hal içerisinde çalışan kadınlar için son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Seçer, Kadın Konukevi'nde 1048 kadını çocuklarıyla birlikte ağırladıklarını, otogarda bulunan Kadın Danışma Merkezi'nin de şiddet failinden kaçan kadınlara hizmet verdiğini kaydetti. Tarsus'ta bulunan Hanım Evi'ni şehirdeki işleri için köyden gelen kadınlar için açtıklarını ifade eden Seçer, Üretici Kadın Pazarlarından ise bugüne kadar 11 binden fazla kadının katkı aldığını hatırlattı. Seçer, "Zaman zaman sizler de ya bir stant açıyorsunuz ya da alışveriş için oraları geziyorsunuz. Kırsalda biliyorsunuz tarımsal destek yapıyoruz ama orada bizim tercihimiz, eğer şartları eşitse, desteği kadına veriyoruz. Kadın çalışsın, kadın üretsin istiyoruz" dedi.

"KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Kadınlara ve çocuklara yönelik tüm hizmetleri çok önemsediğini dile getiren Seçer, "Hamile Bakım Sütü projesi kapsamında; Alo 185'i arayan her hamile kadın bizden hamileliği boyunca en az, ihtiyaç olan 12 litre miktarda sütü alabilir. El Bebek Gül Bebek; yeni doğan bebeklerimize, bebeği olan kadınlara bebeğin her türlü ihtiyacını karşılayan bir çanta veriyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlara Halk Kart desteği ile aylık düzenli ödeme yapıyoruz. Okullarımızda çocuklarımıza süt, özellikle gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı mahallelerimizde her yıl ilköğretime başlayan her iki çocuğumuzun birinin çantasını İlk Çantam Projesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veriyor. İçinde kalemi, defteri, boyalı kalemleri, resim defteri, not defteri, bütün kırtasiye malzemelerinin olduğu çanta" diye konuştu.

"BENİM ARKAMDA HALK VAR HALK. MERSİNLİ YURTTAŞLARIMIZ, HEMŞERİLERİMİZ VAR"

Bir siyasetçi olarak halkın desteğinin kendisine her daim güven verdiğine dikkat çeken Seçer, "Halkın desteğini ne kadar arkamda bulursam o kadar çok kendime güvenirim. O kadar çok güzel ve cesur işler yaparım. Derim ki; 'Benim arkamda halk var halk. Mersinli yurttaşlarımız, hemşerilerimiz var'. Onun için gücünüzün farkında olun. İsterseniz başkanı görevinden siz alırsınız, 'Kalsın', 'Devam etsin' diyorsanız yine bunun kararını siz verirsiniz. Millet verecek" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanının halkla iç içe olması gerektiğinin de altını çizen Seçer, şunları söyledi:

"Belediye başkanı halkına tepeden bakmaz. Belediye başkanı halkı oy veriyor diye hizmet yapmaz, görevini kalbiyle yapar. Hesap yaparak değil; vicdanıyla, duygularıyla ve memleketine olan aşkıyla yapar. Ben de 5 yıl boyunca böyle belediye başkanlığı yaptım. Beni güçlü kılar, yanımda durursanız size 5 yıl daha onurumla ve şerefimle hizmet edeceğim. İnsan dostlarıyla, sevenleriyle, sevdikleriyle mutludur. İnsanlar bir arada olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Daha çok bir arada olacağız. Birbirimize daha çok yardımcı olacağız. Bu ülkeyi çok daha güzel yerlere getireceğiz. Bunu hep beraber yapacağız."

MERAL SEÇER: "EVİMİZ ATÖLYE PROJESİNİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTEREK ÇOĞALTACAĞIZ"

'Evimiz Atölye' projesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi ile ortak yürüttüklerini söyleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "3 yıldır yürüttüğümüz bir projeyle bugün 34 mahalleye ulaştık ve büyüyerek çoğalıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu projenin kıymetini sizlerle birlikte olduğum için daha da anlıyorum"dedi.

Kadınların projeden çok memnun olduğunu belirten Seçer, "Kadınlar sosyalleştiklerini, yeni bir meslek edindiklerini ve bir araya gelmenin onlar için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bunu çeşitlendirerek artırmayı da düşünüyoruz. 'Evimiz Atölye' projesini hep birlikte büyüterek çoğaltacağız" diye konuştu.

KIŞ: "SİZ KADINLARIN VARLIĞIYLA BİZLER ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise "Değerli Başkanımızın 2019 yılından beri yapmış olduğu çok önemli çalışmalardan biri de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'mızın bünyesinde yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi bugün bizleri bir araya getirdi. Almış olduğunuz eğitimlerden dolayı sık sık bir araya geliyoruz. Sertifikalarınızı büyük bir mutlulukla veriyoruz" dedi.

Kış, şöyle devam etti:

"Siz kadınların varlığıyla bizler çok güçlüyüz.Yapılan bu proje sıradan bir proje değil. Bu projelerle sizler elinizin emeğini, gözünüzün nurunu evin ekonomisine katma noktasında büyük bir başarı elde ediyorsunuz. Mart ayında yapılacak olan seçimlerde Vahap başkanımızı yeniden seçilecek ve bu çalışmalarımızı hep beraber devam edeceğiz."

KADINLAR, PROJEDE YER ALMAKTAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Mithat Toroğlu Mahallesi'nden katılan Birsen Ak, programa katılmaktan ve projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok güzel, çok mutlu oldum. Özellikle başkanımız geldi, onun konuşmalarından zaten çok etkileniyordum ama kadınlar hakkında bir şey söylediği zaman daha çok duygulanıyorum ve başkanımızı çok seviyorum. Böyle bir fırsat verdiği, bizleri gördüğü, böyle projelere imza attığı ve bizleri de dahil ettiği için başkanımıza çok teşekkür ederim. Her zaman arkasındayız. O bizim arkamızda olduğu süre içinde biz kadın olarak sesimizi duyururuz" dedi.

Alsancak Mahallesi'nden gelen Sevgi Yeşilbağ ise projeden mahalle muhtarının aracılığıyla haberdar olduğunu ve ev ekonomisine destek vermek amacıyla katılmaya karar verdiğini aktardı. Başkan Seçer'in kadınlara yönelik hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyleyen Yeşilbağ, "Gerçekten başkanımızdan çok memnunuz. Burası muhteşem. Ben sürekli etkinliklere katılıyorum. Başkanımızın da desteklerini sürekli görüyoruz" diye konuştu.

Programda konuşan mahalle muhtarları ise, Başkan Seçer'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Programda çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler yer aldı. Boyama alanında rengarenk boyamalar yapan çocuklar, çimlerde de eğlenceli maskotlarla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Konuşmaların ardından temsili sertifika töreni ve yemek ikramı ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.