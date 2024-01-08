Başkan Soyer Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi\'nin 4. Faz İnşaatını İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yaşayan Körfez" programının en önemli adımlarından Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. Faz projesinin inşaat çalışmalarını inceledi. 600 milyon liralık projenin mart ayına kadar biteceğinin müjdesini veren Başkan Soyer, "Mesele sadece bir arıtma tesisinin yeni bir faz kazanmasından ibaret değil. Topyekün şehirdeki yaşam kalitesi yükselecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yaşayan Körfez" programı kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. fazının inşaatını yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer'e İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu eşlik etti.

Başkan Tunç Soyer, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde yüklenici firma yetkililerinden inşaat süreci ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer, Haziran ayında temeli atılan projede çalışmaların hızla ilerlemesinden dolayı ekibi tebrik etti. 4. faz inşaat alanının ardından Başkan Soyer, mevcut ünitelerdeki revizyon çalışmaları, ıslah çalışması sürdürülen çamur biriktirme sahası ve delta çalışmalarının sürdüğü flamingo gözlem noktasını inceledi. Toplam maliyeti 600 milyon lira olan dördüncü faz tamamlandığında tesisin günlük arıtma kapasitesi 216 bin metreküp artarak 820 bin metreküpe çıkacak ve tesis Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanını alacak.

"MART AYINA KADAR KABA İNŞAATI BİTİRİYORUZ"

İnceleme sonrası konuşan Başkan Soyer, "Çok uzun zamandır, belki de Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk fikri doğduğunda, dördüncü fazın ihtiyaç olduğu kararı verilmiş. Fakat 13 yıl defalarca ihaleye çıkılmış olmasına rağmen gerçekleştirilmesi için adım atılamamış. Nihayet arkadaşlarımızın ihale şartnamesi üzerinde çok titiz çalışma yapması sonucu ihale aşamasını yeniden başlattık ve şimdi inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Şu anda belki de Türkiye'nin en büyük altyapı yatırımlarından birini gerçekleştiriyoruz. Her anlamda muhtemelen Türkiye'nin en büyük altyapı yatırımı yapılıyor. Mart ayına kadar kaba inşaatını tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra da mekanik tesisatın kurulumu sürecini başlatacağız" şeklinde konuştu.

"KÖRFEZ ÇOK DAHA BERRAK, TEMİZ OLACAK"

Yatırımın İzmir'in geleceğini teminat altına alacağını söyleyen Başkan Soyer, "Dördüncü fazın hizmete alınması demek, mevcut kapasitenin üçte bir oranında artırılması demek. Bu yatırım hem Körfez'in daha temiz olması demek hem fazların daha az yorulması ve ömrünün uzaması hem de daha fazla suyun arıtılması demek. İzmir'in sadece bugününü değil, gelecek 50 yılını kurtaracak bir yatırımdan bahsediyoruz. Evet, çok fazla altyapı çalışması var ama sonunda İzmirlilerin gündelik hayatında fark edecekleri bir konfor yaratılmış olacak. Körfez çok daha berrak, çok daha temiz bir görünüme kavuşacak. Bu aynı zamanda tarımı, turizmi destekleyecek. Mesele sadece bir arıtma tesisinin yeni bir faz kazanmasından ibaret değil. Topyekün şehirdeki yaşam kalitesini yükseltecek sonuçları olacak. O nedenle zor bir çalışma. 150'ye yakın personel çok zor koşullarda çalışıyor. Hepsiyle iftihar ediyorum. İzmir onları hayırla yad edecek" ifadelerini kullandı.

"ARTIK GERİYE DÖNÜP BAKACAK BİR ŞEY KALMAYACAK"

Tesisteki üç fazın bakım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Soyer, "Adına birleşik sistem denilen yağmur suyu ve atık su kanallarının birlikte olmasının yaşattığı sıkıntılar vardır. Kapasitesinin çok üzerine çıkan bir suyu arıtmak zorunda kalıyordu bu üç faz. O nedenle de çok fazla yıpranmıştı. Kurulduğu günden bugüne de çok köklü bir bakım görmemişti. Şimdi tepeden tırnağa yenileniyor. Çok daha iyi arıtacak bir noktaya gelmiş oluyor. Dolayısıyla da bütün bu çalışmalar tamamlandığında artık geriye dönüp bakacak bir şey kalmayacak. Daha ileriye bakacağız" dedi.

YENİDEN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Yaşayan Körfez programı doğrultusunda Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde başlatılan revizyon ve kapasite artırımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Günlük arıtma kapasitesi yaklaşık 605 bin metreküp olan tesisin kapasitesini günlük 820 bin metreküpe çıkaracak 4. faz inşaatında da önemli aşama kaydedildi. Proje kapsamındaki biyofosfor havuzlarının kalıpları tamamlandı ve son çökeltim havuzlarından birinin zemin betonu atıldı. 2024 yılı içinde tamamlanması planlanan projeyle, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi arıtma kapasitesi bakımından yeniden Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi olacak.

3 FAZDA REVİZYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen ve İzmir'e 2000 yılından beri kesintisiz hizmet veren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde 4'üncü faz inşaatı ile 2'nci fazın revizyon çalışmaları, tesisin arıtma verimiyle birlikte arıtma kapasitesini de yüzde 36 oranında artırmayı hedefliyor. 2022 yılının Ağustos ayında başlayan revizyon çalışmaları kapsamında havuzlar temizleniyor, verimliliğini kaybeden ekipman yenileniyor. Üç fazdan oluşan tesiste, 1'inci fazın revizyonu tamamlandı, 2'nci fazda çalışmalar devam ediyor. 3'üncü fazdaki revizyon çalışmalarının ise 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü "Yaşayan Körfez" programı kapsamındaki projeler için 11 milyar 95 milyon lira tutarında yatırım planladı.