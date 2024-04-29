Başkan Tugay\'dan Sakız Adası\'ndaki Voleybol Turnuvası İçin Dostluk Mesajı: "Komşu Ülkemizle Sportif İlişkilerin Gelişmesine Önem Veriyorum"

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HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10-12 Mayıs günlerinde Yunanistan'ın Sakız Adası'nda gerçekleştirilecek Voleybol Turnuvası için İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında; iki ülke arasındaki dostluğun her zaman devam edeceğini belirterek, "Sakız ve diğer Ege adalarıyla aramızdaki dostluğun gelişmesine, komşu ülkemiz Yunanistan'la kültürel, sosyal ve sportif ilişkilerin gelişmesine önem veriyorum. Onları hem İzmir'de ağırlamak hem de Yunanistan'a konuk olmak istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10-12 Mayıs'ta Sakız Adası'nda adanın yerel yönetimleri ile işbirliğiyle düzenlenecek, Altay ve Karşıyaka kulüplerinin de katılacağı Voleybol Turnuvası'nın basın toplantısına ev sahipliği yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan Başkonsolosu Alexandros Konstas, Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Georgias Christakis, Sakız Adası Konaklama Derneği Başkanı Georgias Milanodis, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, Altay SK Voleybol Şubesi Başkanı Dr. Aybars Akoğlu, Avek Otomotiv İzmir Bölge Müdürü Hüseyin Genç ve Fotoğrafçı-Koleksiyoner Mert Rüstem de katıldı.

"DOSTLUĞUMUZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK"

Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel organizasyonun arkasında olma kararımızı bildirdik. 10-12 Mayıs'ta bu turnuva Sakız Adası'nda gerçekleşecek. Böyle bir organizasyonun parçası olmak bizim için büyük bir keyif oldu. Ben göreve yeni başladım ama Sakız ve diğer Ege adalarıyla aramızdaki dostluğun gelişmesine, komşu ülkemiz Yunanistan'la kültürel, sosyal ve sportif ilişkilerin gelişmesine önem veriyorum. Onları hem İzmir'de ağırlamak hem de Yunanistan'a konuk olmak istiyorum. Dostluğumuz her zaman devam edecek" dedi.

TUGAY, SAKIZ ADASI VE KARŞIYAKA FK ARASINDA OYNANAN VE BİTMEYEN FUTBOL MAÇINI DA ANLATTI: "ARAMIZDAKİ DOSTLUĞUN TEMSİLİ ANLAMINDA HEP HATIRLADIĞIMIZ BİR HİKAYEDİR"

Tugay, geçmişte Sakız Adası'nın futbol takımı ve Karşıyaka FK arasında oynanan ve bitmeyen futbol maçını anlattı. İzmir ile Sakız Adası arasında güçlü ilişkilerin olduğuna vurgu yapan Başkan Tugay, "Sakız'la İzmir arasında çok yakın ilişkiler ve dostluk var. Sakız'a çok fazla İzmirli ziyaret için gider ama tarihsel olarak İzmir ve Sakız arasında çok yakın dostluklar var. Yıllar öncesinde de yaşanan çok hoş, hepimizin bahsedildiği zaman mutluluk ve dostluk hissettiği bir anımız var. Karşıyaka'nın futbol takımıyla Sakız Adası kulübünün futbol takımı arasında bir dostluk maçı yapılmasına karar veriliyor. Maç oynanmaya başlandıktan 3 dakika sonra çok ağır bir yağış olması sebebiyle maç gerçekleşemiyor. Bu maçı daha sonra oynarız dendikten sonra 2016'da seksen yıl sonra bu iki takım bir araya geliyor ve maçı yeniden yapmak istiyorlar. Maç başladıktan 65 dakika sonra maç bitmeden seyirciler sahaya giriyorlar ve diyorlar ki, 'Bu maç hiç bitmesin' ve maç bir daha yarım kalıyor. Bu turnuvanın direkt bu maçla bir ilgisi yok ama aramızdaki dostluğun temsili anlamında hep hatırladığımız bir hikayedir. Bugünkü olayda ta o zamandan gelen dostluğun getirdiği bir fikirdir. Bu kadar güzel bir fikri desteklememek olmazdı" ifadelerini kullandı.

"SAKIZ ADASI'NIN VOLEYBOLCU KIZLARI İÇİN DE ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK"

Sakız Adası Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Georgias Christakis, İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, organizasyon sayesinde Sakız Adası'nın voleybolcu kızlarının farklı kulüp ve seviyelerden sporcularla birlikte çok güzel bir deneyim yaşayacağını vurguladı. Christakis, "Burada olmaktan mutlu olduğumu söylememe gerek yok çok mutluyum. Yeni belediye başkanımızın da selamını getirdim, Atina'da olmasa kesinlikle burada olurdu ama başkente gitmek zorunda kaldı. Ocak 2024'ten itibaren belediye başkanlığındayız, benim görevim başkanın turizmle ilgilenen başkan yardımcısı olmak. Ayrıca birlikte oynayacağımız spor kulüplerinden birisinin de koçuyum. Biz, Sakız Adası olarak bu tür birlikteliklerin yanındayız, çok istiyoruz. Zaten ilişkilerimiz çok eski, hatta şunu söylemek gerekli hem Sakız Adası hem İzmir turizm alanında birbirine destek veren 2 şehir, burada olmaktan mutlu olduğumuzu yeniden dile getirmek istiyoruz. Davetiniz için teşekkür ediyorum, Sakız Adası'nın voleybolcu kızları için de çok güzel bir deneyim olacak. Farklı kulüp ve seviyelerden sporcularla birlikte olacaklar, bu konuda çok sevinçliyim" şeklinde konuştu.

"BİZ DE TURİST PROFESYONELLERİMİZLE TÜRK MİSAFİRLERİMİZİN ADAMIZDAN MUTLU AYRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sakız Adası Konaklama Derneği Başkanı Georgias Milanodis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğa dikkat çekti. Sakız Adası ve İzmir'den gelen ziyaretçiler arasında çok güçlü bir bağın da oluştuğunu söyleyen Milanodis, "Çok sağlam dostluklarımın olduğu İzmir şehrini çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Uzun zamandır Sakız Adası ve İzmir'den gelen ziyaretçiler arasında çok güçlü bir bağ oluştu. Yıl boyu Türkiye'den ziyaretçilerimizin olması bizi özellikle mutlu ediyor. İnanın, biz de turist profesyonelleri kendimizi yüzde 100 seviyede Türk misafirlerimizin adamızdan mutlu ayrılması için çalışıyoruz. Ekim ayında derneğin başkanı olduğumda, özellikle komşu olduğumda komşuları birleştirmek ve iyi bir ilişki içerisinde olmak istedim. Biz de Mert beyle bunları konuşuyorduk ve işte bugün karşınızdayız. Türk halkıyla Yunan halkının yakınlaşması ve dostluğunun ileri seviyelere gelmesi çok önemli bir konudur. O yüzden bu alanda çok çalışmalıyız. Kuzey Ege Adaları, onların yöneticisi Bay Kartakis'in selamları var ve kendisi de gayretlerimizin yanındadır. Karşılaşmaların son günü olan pazar günü, orta çağ köylerine ziyaret organize ettik. Bu karşılaşmalar yarış gibi görülmemeli, bütün katılımcılar başarılı sayılacak ama ilk 4 takıma birer kupa verilecek. Şu anda müsaitlik olmadığını biliyorum ama umarım ileride futbol karşılaşmaları da organize edeceğiz" dedi.

"YUNAN DOSTLUĞUNU PEKİŞTİRMEK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Yunanistan Başkonsolosu Alexandros Konstas, 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için gayret olduğunu ifade ederek, "Yunan dostluğunu pekiştirmek, ticari dostluğumuzu pekiştirmek yolunda çok önemli bir adım atıyoruz. 94 yıllık mazisi olan bir spor karşılaşmasına sebep olabilmek için bir aradayız. Sayın başkanı kutlar görevinde başarılar dilerim. Bu fırsatla iyi dileklerimi sunmak istedim. Bu çok önemli girişimde katkısı olanları da tebrik etmek istiyorum. 2 halkı içgüdüsel olarak bir araya getiren bir gayret olduğunu görüyorum. İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu bu yöndeki her girişim ve gayreti destekler çünkü ne kadar Sakız Adalı turist Türkiye'ye Türkiye'den de ne kadar turist Sakız'a giderse iki tarafında katkısına olur. Bu girişimlerin de devam etmesi 2 taraflı ilişkiler adına devam etmelidir. Ben İzmir'e şahsım adına teşekkür etmek istiyorum, çok sıcak bir şekilde karşılandım. Teşekkürler" dedi.

"BU TURNUVA GENÇLERİMİZ İÇİN BİR KAYNAŞMA FIRSATI OLSUN"

Karşıyaka SK Başkanı İlker Ergüllü, "Burada, bu bölgenin en büyük 2 ülkesinin yıllardır kültürel ve turistik çalışmaları olmuştur. Bu çalışmaların başında da daima Sakız Adası gelmiştir. Geçmişte futbolda yaşanan bitmeyen maçı inşallah sözüm olsun önümüzdeki sene başkanlığım devam ederse Karşıyaka'ya misafirlerimizi davet edelim. O maçı burada, İzmir'de yapalım. Bu organizasyona çok hızlı bir şekilde cevap veren sayın başkanımızı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu turnuva gençlerimiz için bir kaynaşma fırsatı olsun ve futboldan sonra gençlerimizin voleybol turnuvası da yıllarca konuşulmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

"DOSTLUK KAZANACAK"

Altay Voleybol Şube Başkanı Dr. Aybars Akoğlu da "Altay Kulübü Başkanı'nın selam ve saygılarını iletiyorum. Bir kulüp 1912 bir kulüp 1914 yılında kurulmuş. Sadece top oynamak değil aynı zamanda toplumu ileri götürmek için kurulmuş kulüplerdir. 7 yıl başkanlık yaptığım kulüpte ne zaman belediye başkanlarıyla bir araya gelsem, 'Konak'taki binalar nasıl tarihiyse Altay ve Karşıyaka'da tarihi bir değerdir diyordum' zaman zaman karşılık bulduk zaman zaman bulamadık ama sayın başkan görevinin henüz 1'inci ayında bu işi yaptı, teşekkür ediyorum. Dostluk kazanacak" diye konuştu.