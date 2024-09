Yerel

Başkan Yetişkin: "Hukuka uygun olmayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz"

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yaptığı basın açıklaması ile Efeler Belediyesi olarak hukuka uygun olmayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, "Hukuka, ahlaka, yasalara uygun her talep, eşit ve adil şekilde hemşerilerimizin faydasına sunulacak" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyenin hizmet anlayışı ve son dönemde belediye hakkında çıkan olumsuz haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Yetişkin, göreve geldikleri günden bu yana Efeler halkının faydasına olacak her türlü fikre açık olduklarını ve hukuka, ahlaka ve yasalara uygun her talebin değerlendirileceğini belirtti. Geçtiğimiz Cuma günü belediye önünde bir müteahhit ve yakınları ile yaşanan olayın da iletişim kopukluğundan kaynaklandığını belirten Başkan Yetişkin, "Cuma günü itibari ile bir takım bireysel talepleri içeren, öngörüleri içeren, ön yargıya dayalı bir talebin tarafımıza yanlış iletilmesinden, iletişim kopukluğundan kaynaklı olmak üzere bazı şeylerin kamuoyuna başka türlü yansıtıldığını gördük. Bu bizi çok üzdü. Kendileriyle ben zaten daha önce bizzat görüşmüştüm. Belediye olarak üç hususu çok önemsedik. Tüm görüşmelerimizde tüm beyanlarınız da üç tane mottoyla, üç tane kuralla hareket edeceğimizi anlattık. Bunlardan bir tanesi hukuka uygunluktu. Hem avukat kimliğim hem de daha önceki görev yaptığım alanlar bana bunu öğretti. Hukuka uygunluktan kastım illa yazılı yasalara, mevzuata uygunluk değil sadece. Hukukun her alanına, hayatın her alanına kaynamış olan kardeşlik hukuku, arkadaşlık hukuku, komşuluk hukuku, hemşerilik hukukuna uygunluğu aradık ilk önce. İkincisinde yasalara uygunluğu aradık ki elbette ki en önemli noktamız da buydu. Üçüncü noktamız da ahlaka uygunluktu. Cuma günü başlayan ve yaşanan sürecin akabinde kendileriyle görüştük. Dosyalarını, projelerini incelemenin en doğal hakkımız olduğunu belirttik. Hukuka, ahlaka ve yasalara uygun olduktan sonra hiçbir engel çıkartılmayacağını, tamamen herkese eşit mesafede ve eşit adil bir şekilde davranıldığında kendilerine ilettik. Sonrasında da özürlerini aldık. Pazartesi günü bizzat şahsımdan özür dilediler" diye konuştu.

"Konu başka yere çekilmeye çalışılıyor"

Hafta başında Pazartesi günü belediye önünde bir olayın daha yaşandığını ve bu olayın başka bir noktaya çekmeye çalıştığını kaydeden Yetişkin, "Bir müteahhit arkadaşımız daha önceden ruhsatını almış, iskanını almış her şeyi tamamlanmış. Kendi projesinin yolunun yapılmasını istiyordu. Ama kendisinin iletişim tarzı açısından yanlış bir yolda olduğunu, bize daha sağlıklı bir iletişim kurma olanağı sağlamadığından dolayı kendisi ile tekrar görüştük. Bu işlerin ben istiyorumdan ziyade biz istiyoruz, yani Efelerli vatandaşların böyle taleplerinin değerlendirileceğini, bunların da belli bir program dahilinde yapılacağını kendisine ilettik. Teşekkür etti ve konu çözüldü. Alıp bunu başka bir yöne, başka bir mecraya çekmek isteyen, sistematik bir şekilde bunu yapan, sistematik bir şekilde başka taraflara çekmek isteyen arkadaşlarımız olduğunu üzülerek izliyoruz. Ancak şunu asla unutmayalım ki biz Efeler Belediyesi olarak bir kurumsal kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Efeler Belediyesi'nde Anıl Yetişkin veya başka birisinin olmasının hiçbir önemi olmadığını, hizmetin hemşirelerimiz yapılacak olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Açıklamasında Büyükşehir Belediyesi ile de uyum çerisinde çalıştıklarını belirterek bundan bazılarının rahatsızlık duyduğunu da ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Hiç kimse belediyemize, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma hiçbir laf söyleyemez. Varsa elinizde bir bilgi, belge gelin paylaşın. Hukuken gereğini yapmaya şu dakikada itibari ile hazırım" diyerek bireysel taleplere kapalı olduklarını söyledi.

Efeler halkına en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini kapısının ve telefonunun sürekli açık olduğunu kaydeden Başkan Anıl Yetişkin, herkesin hukuka, ahlaka, yasalara uygun her türlü talep ve isteğini yerine getirmek için çalıştığını söyledi.