Başkentte yüzde 50 indirim yapan mağazada vatandaşlar birbirini ezdi

Mağazada yaşanan izdihamda vatandaşlar tencere için birbirini ısırdı

ANKARA - Ankara'da tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satma kararı alan mağazada izdiham yaşandı. Tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatından cep telefonları ve teknolojik cihazlar rağbet gördü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Taşpınar Alışveriş Merkezi'nde tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı. Bunu duyan vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 11.00'de kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı. Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında, özellikle cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.

Taşpınar Alışveriş Merkezi Sosyal Medya Uzmanı Burcu Genç, Alışveriş Merkezi'nde tadilat olmasından dolayı ürünlerin etiket fiyatının yarısına satışa sunulduğunu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Seyit Yokuş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, "İndirim var dediler geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk o da şansımıza kalmamış. Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan zaten annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz" diye konuştu.

Satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan vatandaşlardan geriye talan görüntüleri kaldı.