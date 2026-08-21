Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni sezona 11 oyunla giriyor

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Geçen sezonu seyirci rekorları ve ödüllerle tamamlayan Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2026-2027 sezonu için hazırlıklara başladı. BBT, "Çalıkuşu", "En Mutlu Kim" ve "Kim Korkar Hain Kurttan" adlı üç yeni prodüksiyonun yanı sıra repertuvardan devam eden sekiz oyunla toplam 11 yapımı seyirciyle buluşturacak.

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 2026-2027 tiyatro sezonunun hazırlıklarına başladı. Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş yönetiminde "Büyük Dönüşüm" mottosuyla yeni bir yapılanma sürecine giren kurum, yeni sezonda repertuvarını üç yeni yapımla genişletecek.

BBT'nin yeni sezon programında edebiyatın klasiklerinden modern tiyatro metinlerine ve çocuk oyunlarına uzanan farklı türlerde yapımlar yer alacak. Yeni oyunların İstanbul prömiyerleri BBT Leyla Gencer Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

"ÇALIKUŞU" MÜZİKLİ OYUN OLARAK SAHNEDE

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri Reşat Nuri Güntekin'in Türk edebiyatının klasiklerinden "Çalıkuşu"olacak. Eser, canlı orkestra eşliğinde müzikli oyun olarak sahneye uyarlanacak.

Feride'nin Anadolu'ya uzanan; aşk, özgürlük, cesaret ve idealizmle örülü hikayesini sahneye taşıyacak oyunun yönetmenliğini Yelda Baskın üstleniyor. Uyarlama ise Ceren Ercan ve Yelda Baskın imzası taşıyor.

20 Ağustos'ta tüm ekibin katılımıyla okuma provasına başlayan "Çalıkuşu"nun Kasım 2026 ortasında prömiyer yapması planlanıyor.

SEZONUN İLK YENİ PRÖMİYERİ ÇOCUKLAR İÇİN

BBT'nin yeni sezondaki ilk yeni yapımı ise çocuk oyunu "En Mutlu Kim" olacak. Yavuz Pekman'ın kaleme aldığı oyun, Kadir Hasman yönetmenliğinde sahnelenecek.

Haziran ayında provalarına başlanan ve çocukları hayal gücüyle şekillenen renkli bir dünyanın içine davet eden oyunun prömiyeri ekim ayının başında gerçekleştirilecek.

EDWARD ALBEE KLASİĞİ BBT SAHNESİNDE

Sezonun üçüncü yeni yapımı, modern Amerikan tiyatrosunun önemli yazarlarından Edward Albee'nin "Kim Korkar Hain Kurttan" adlı oyunu olacak.

Evlilik, iktidar ilişkileri, yanılsamalar ve insanın kendisiyle yüzleşmesi üzerine kurulu metni Emrah Eren yönetecek. Provalarının Ocak 2027'de başlaması planlanan oyun, Nisan 2027'de seyirci karşısına çıkacak.

BBT, BAKIRKÖY'ÜN DIŞINA AÇILIYOR

Yeni sezon yalnızca yeni oyunlarla değil, BBT'nin sahne ağını genişletme hedefiyle de dikkat çekiyor. Daha önce İstanbul'un farklı noktalarında ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde seyirciyle buluşan tiyatro, 2026-2027 sezonunda turne programını genişletmeye hazırlanıyor.

BBT'nin oyunlarını İstanbul Anadolu Yakası'na taşıması için kurumlarla görüşmeler ve protokol çalışmaları sürerken, Türkiye'nin farklı kentlerindeki turneler ile ulusal tiyatro festivallerine katılım da yeni sezon programında yer alıyor.

Kurum ayrıca repertuvarındaki yapımları uluslararası seyirciyle buluşturmak amacıyla yurt dışı turneleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

8 OYUN REPERTUVARDA KALIYOR

Geçen sezon seyirciden ilgi gören sekiz yapım da yeni sezonda repertuvardaki yolculuğunu sürdürecek. Böylece BBT, üç yeni prodüksiyonla birlikte 2026-2027 sezonunda toplam 11 oyunla perde açacak.

Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, geçen sezon elde edilen seyirci başarısı ve ödüllerin yeni dönem için önemli bir sorumluluk yarattığını belirterek, farklı yaş gruplarından seyircileri tiyatronun birleştirici gücü etrafında buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.