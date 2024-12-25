Belediyelerin Ekonomik Sıkıntıları Gündemde - Son Dakika
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Belediyelerin Ekonomik Sıkıntıları Gündemde

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Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı son encümen toplantısında, belediyelerin vergi ve SGK borçları ile haciz sorunları ele alınarak, ortak çözüm önerileri üzerinde duruldu. Birlik Başkanı Ahmet Aras, ekonomik kriz ve turizm baskısının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

25.12.2024 16:13  Güncelleme: 16:20
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Haber: Oben Ulu

(İZMİR) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2024 yılı son encümen toplantısı Bergama'da yapıldı. Birlik Başkanı Ahmet Aras, "Belediyelerin vergi ve SGK borçları gündemden düşmüyor. Burada 5 belediyemize de haciz gönderildi. Burada yapılması gereken oturup, ortak çözümler üzerinde uzlaşmak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Bergama'da toplandı. Bergama Belediyesi'nin Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya, Birlik Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,  Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Birlik Genel Sekreteri Hurşit Akdemir katıldı.

Toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuşan Birlik Başkanı Ahmet Aras, bölgesel ve ulusal sorunlardan, Suriye'de bölgenin istikrarının sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi. "Ülkede ekonomik kriz" var diyen Aras, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyelerin sıkıntılarına ve yaşanan haciz işlemlerine ilişkin konuşan Aras, şunları söyledi:

"Belediyelerin vergi ve SGK borçları gündemden düşmüyor. Burada 5 belediyemize de haciz gönderildi. Tabii ki SGK'da bir devlet kurumu, Maliye Bakanlığı ve belediyeler de devlet kurumları. Bu kurumların karşı karşıya gelmesi kimsenin faydasına değil. Burada yapılması gereken oturup, ortak çözümler üzerinde uzlaşmak. Çünkü belediyelerin mali yapıları 2023 yılından sonra çok bozuldu. Ekonomik ve sosyal sıkıntılardan dolayı belediyeler kendi asli görevlerinin dışına çıkıp, özellikle de sosyal alanda ciddi katkılar yapıyorlar. Bu da belediyelerin bütçesel açıdan sıkıntıya düşmesine yol açıyor. Yani burada çözüm odaklı bir yaklaşımın uygun olacağını düşünüyoruz. Hem Çalışma Bakanlığımızın, hem de Maliye Bakanlığımızın, hem de ilgili çevre ve İç İşleri Bakanlığımızın belediyelerin borçlarının yönetilmesi ve yapılandırılması konusunda kararlar alması gerektiğini hep birlikte istişare ettik.

"Şu anda mevcut nüfusumuzun çok daha fazlasına hizmet etmekteyiz"

Bizler kıyı belediyeleri olarak artan turizm baskısı nedeniyle ve özellikle salgın döneminden sonra yaşanan göç sebebiyle de şu anda mevcut nüfusumuzun çok daha fazlasına hizmet etmekteyiz. Burada da yine belediye gelirlerini artırıcı, bu yeni gelişmenin karşısında belediyelerin güçlendirilmesine ilişkin bazı kararlar alınması gerektiğini de değerlendirdik. Özellikle merkezi bütçeden kaynak aktarılırken, resmi nüfusunun daha üstünde bir nüfus taşıyan, o nüfusa hizmet etmeye gayret eden belediyelerimizin merkezi bütçeden yine bir pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerektiğini ifade edelim. Ancak biz bunları konuşurken tam tersi uygulamalarında olduğunu görebiliyoruz. SGK ve vergi borçları ile ilgili uygulanan hacizler, bir taraftan da örneğin Efes Selçuk belediyemizin başına gelen, yaklaşık 50 yıldır kullandıkları ve bütçelerine ciddi bir katkı sunan bir otopark Tarım Bakanlığı'nın, Orman Bakanlığı'nın bir kararıyla otopark ellerinden alınıp, Tarım Bakanlığı'na devrediliyor. Oradan gelecek paraya Tarım Bakanlığımızın ihtiyacı yok. Oradan gelecek paraya belediyemizin ihtiyacı var. O yüzden bu konunun tekrar değerlendirilerek tekrar Selçuk Belediyesi'ne devredilmesini talep ediyoruz."

Belediyelerin Ekonomik Sıkıntıları Gündemde
Kaynak: ANKA

Ahmet Aras, Politika, Ekonomi, Turizm, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyelerin Ekonomik Sıkıntıları Gündemde - Son Dakika

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