Beykoz'da Yırtıcı Kuş Gözlem Etkinliği Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beykoz'da Yırtıcı Kuş Gözlem Etkinliği Heyecanı

Beykoz\'da Yırtıcı Kuş Gözlem Etkinliği Heyecanı

Bursalı fotoğrafçı Alper Tüydeş'in düzenlediği sonbahar yırtıcı kuş gözlem etkinliği, İstanbul Beykoz'da 500 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte 3 binden fazla yırtıcı kuş gözlemlendi.

24.09.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursalı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in sosyal medyadan yaptığı çağrı ile bir araya gelen beş yüze yakın doğasever İstanbul Beykoz'da kuş gözlem etkinliğinde bir araya geldi. Sonbahar yırtıcı göçünü izlemeye gelenler arasında çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu dikkat çekti. Gün boyu süren etkinlikte 3 binden fazla yırtıcı kuş kaydedildi.

Bursalı Yaban Hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in üç yıl önce başlattığı ve geleneksel hale gelen İstanbul sonbahar yırtıcı kuş göçü gözlem etkinliği önceki gün Beykoz'daki Toygartepe'de üçüncü kez gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlik için Sakarya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa gibi çevre şehirlerden de gelen yaklaşık 500 kişi gün boyu üzerlerinden geçen yırtıcı kuşları gözlemledi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destek verdiği etkinliğe Beykoz Belediyesi de katkı sağladı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş etkinliğe dair yaptığı açıklamada 'Bu yıl 3. Kez bu heyecanı hep birlikte yaşadık. İstanbul kuşlar için de bir metropol aslında. İki kıtanın birbirine en yakın noktası burası. ve kuşlar kuzeyden güneye olan göç yolculuklarında burayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Bir göç döneminde onlarca farklı türden yüz binlerce kuşun geçtiği şehir İstanbul. ve bu gözlem yaptığımız noktalar yabancı gözlemciler tarafından çok uzun yıllardır biliniyordu aslında. Mesela bugün etkinliğimize 15 yıldır buradan sonbahar göçünü gözlemleyen Alman Diter Müller ve Carin Wichards'ta var. 60 küsur yaşındalar ama her yıl Almanya'dan kalkıp bu göçü izlemek için geliyorlar. Kendileri buraya geldiklerinde çok az kuş gözlemcisine denk geldiğini söyleyerek bu yıl gördükleri kalabalığa şaşkınlık ve mutlulukta baktıklarını belirterek festival gibiydi ifadesini kullandılar. İlk kez kuş gözlemine katılan aileler çok yakınlarından geçen kartalları gördükçe büyük heyecan yaşadılar. Buna vesile olduğum için çok mutluyum' dedi.

Etkinliğe DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Alioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Polenezköy Şefi Ayşegül Demircan da katılırken İstanbullu kuş gözlemcileri de katılarak gelen misafirlere tecrübelerini aktardı. Kuş Gözlemcisi Ümit Yardım her yıl bu noktada gözlem yaptığını ve artık İstanbulluların da burayı tanıyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Etkinliğe gelenler arasında Uzman Ekolog Kerem Ali Boyla, Ebird Hakem Heyetinden Biyolog Dr Orhan Gül ile Bilim Yazarı Dr Pedram Türkoğlu gibi uzman isimler de etkinlikte gelenlere kuşlar hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte İstanbullu kuş fotoğrafçıları da yer alarak geçen kuşları fotoğrafladı.

Çocuklu ailelerin katılımı her geçen yıl artıyor

Etkinliğe çocuklu ailelerin gelmesi için ayrıca çaba sarf ettiklerini dile getiren Alper Tüydeş; "Doğaya Kanat Açtık Projesi" kapsamında bir çok proje ile çocukların karşısına çıkıyorduk. Bu kez onlarla birlikte sahadaydık. Aile olarak katılımların çoğunlukta olması ayrıca mutluluk vericiydi. Etkinliğe katılan tüm çocuklara 'mevsim kuşları' kitabımı da imzalı olarak hediye ettim. Türkiye'de günden güne artan bir kuş gözlemcisi var ve bu doğa adına sevindirici bir gelişme' ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Hayvanlar, İstanbul, Ekonomi, Yerel, Yaşam, bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz'da Yırtıcı Kuş Gözlem Etkinliği Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da Yırtıcı Kuş Gözlem Etkinliği Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement