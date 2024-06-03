Beylikdüzü Belediye Başkanı: Sokak köpeklerini öldürmek için değil, yaşatmak için sahipleneceğiz

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sokak köpeklerinin "uyutma" adı altında öldürülmesini içeren kanun teklifi taslağına ilişkin "Bizler öldürmek için değil, yaşatmak için sahipleneceğiz. Sokaktaki can dostlarımızı koruma altına alacağımız yeni bir merkezi inşa ediyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Çalık yönetiminde gerçekleşti. Açılış konuşmasına mayıs ayında şehit olan polis ve askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Başkan Çalık, önemli gün ve haftalara değindi. İsrail tarafından Refah'ta bulunan çadır kente düzenlenen ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı da kınayan Başkan Çalık, şunları söyledi:

"Bu insanlık dışı, alçak saldırıyı kınıyorum"

"İsrail'in düzenlediği saldırıda ölen çocukları tüm dünya gördü. Dünya kamuoyu üç maymunu oynamaya devam ediyor. Biz nerede bir mazlum varsa yanında olacağız. Nerede bir zalim varsa karşısında duracağız. Bu çocukların suçu ve günahı neydi? Kamuoyunun bu konuyu daha net görmesi adına bu insanlık dışı alçak saldırıyı Beylikdüzü Belediye Meclisi'nden kınıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözü bizim yol haritamız olmaya devam edecek."

Konuşmasının devamında sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan kanun teklifi taslağına değinen Başkan Çalık, hiçbir canlının ne sebeple olursa olsun "uyutulması"ndan yana tavır almadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Can dostlarımız için yeni bir merkezi inşa ediyoruz"

"Maalesef bu konuda da ikiye bölünmüş durumdayız. Sokak hayvanlarının uyutulması konusunun sakinlikle, daha doğru yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Hayvanlara karşı olan hassasiyetimi herkes biliyor. Bizler öldürmek için değil, yaşatmak için sahipleneceğiz. Sokaktaki can dostlarımızı koruma altına alacağımız yeni bir merkezi de inşa ediyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olayım. Benim de iki tane köpeğim var. Biz Yaşam Vadisi'nin bir kolunda yaklaşık yirmi beş, otuz dönümlük bir alanda sokak canlılarımızın doğal ortamlarda olacağı, huzurla yeşil alanlarını kullanabileceği bir ortamı inşa edeceğiz."

"Beylikdüzü huzurun başkenti olmaya devam edecek"

Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi ile Türkiye'de yarışma ile yapılmış ilk cemevi olan Fatma Ana Cemevi'nin, İBB Meclisi'ndeki CHP grubunun çoğunluk oyları ile imar planlarına "ibadethane alanı (cem evi)" olarak işlendiğini dile getiren Başkan Çalık, "Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi'nin bulunduğu parsel kapalı ve açık spor tesis fonksiyonundaydı. Biz bu alanı ibadethane alanı, cemevi olarak planlara işledik. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nin bulunduğu parsel, sosyal ve kültürel tesis alanı olan imar fonksiyonunu da aynı şekilde ibadethane alanı, yani cemevi olarak planlarımıza işledik. Emeği geçen başta imar komisyonunda o mücadeleyi veren CHP Grup Başkan Vekilimiz Erkan Erdoğan beye ve onun nezdinde bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Beylikdüzü tüm inançların özgürce yaşandığı bir kent olmaya, huzurun başkenti olmaya devam edecek" diye konuştu.

Her işi "Beylikdüzü aklı" ile yaptıklarını da vurgulayan Çalık konuşmasına, şöyle son verdi:

"Ben yaptığı her işe bir anlam yükleyen, her işin bir felsefesi olması gerektiğine inanan bir yerel yöneticiyim. 7 den 77'ye her bireyimizin aklına ihtiyaç duyduğumuzu her yerde söyledik. Ne mutlu ki ortak akılla çalıştık. Bugüne nefes yarına umut olan 252 proje yaptık. Sahici, hayata ve insana dokunan projeler yaptık. Kadınların, çocukların, gençlerin, yoksulların hayatına dokunacak işleri hayata geçirdik. Bu beş yılda da Yarının Öncüsü olacak işlere imza atmaya devam edeceğiz."