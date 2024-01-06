 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'teki Metal İşçileri MESS ile Görüşmelerin Uyuşmazlık Aşamasına Gelmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'teki Metal İşçileri MESS ile Görüşmelerin Uyuşmazlık Aşamasına Gelmesine Tepki Gösterdi

Bilecik'teki Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin uyuşmazlık aşamasına gelmesine tepki gösterdi. Sendika Genel Başkanı Özkan Tatar, işçilerin kazanılmış haklarının geri götürülmesini kabul etmeyeceklerini belirtti ve genel grev uyarısı yaptı.

06.01.2024 - 14:20,
Abone Ol

GÖKAY ŞİMŞEK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin uyuşmazlık aşamasına gelmesine tepki gösterdi. Sendika Genel Başkanı Özkan Tatar, "Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, kazanılmış haklarımızı bir toplu iğnesi kadar bile olsa geriye götürecek hiçbir tekliflerini ve dayatmalarını asla kabul etmeyeceğiz. Biz o alın terimizle sizin kasalarınızı dolduruyorsak onun karşılındaki taleplerimizde o talepler gerçekleşmediğinde ortaya koyduğumuz iş bırakma kararlarımız da, grevlerimizde  anamızın ak sütü gibi helaldir" dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin uyuşmazlık aşamasına gelmesine tepki gösterdi. Bilecik Atatürk Bulvarı'ndan Tevfikbey Caddesi'ne yürüyen işçiler adına Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Tatar, genel grev uyarısı yaptı. Tatar, "Bu verilen teklifler bizim toplu sözleşme taslağımızdaki taleplerimizden, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamaktan ve metal işçilerinin alın terinin karşılığı olmaktan çok uzak tekliflerdir" diye konuştu.

"UYUŞMAZLIK AŞAMASINA GELDİK"

Atatürk Bulvarı'ndan Tevfikbey Caddesi'ne yürüyen işçiler adına Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Tatar, genel grev uyarısı yaptı. Tatar, konuşmasında şunları aktardı:

"Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği üzere sendikamızla işveren sendikası MESS arasında sürmekte olan grup toplu sözleşme süreci 28 Eylül tarihinde yapılan ilk toplantıyla başladı. 22 Kasım'da uyuşmazlık aşamasına geldik. İşveren Sendikası MESS'in çağrısıyla 4 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantıda MESS ücret teklifini ilk 6 aylık dönem için yüzde 60'a, sosyal haklarda da birinci yıl için verdiğini yüzde 80 oranında verdiği önceki teklifini yüzde 85 oranında yükselmiştir. Bu verilen teklifler bizim toplu sözleşme taslağımızdaki taleplerimizden, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamaktan ve metal işçilerinin alın terinin karşılığı olmaktan çok uzak tekliflerdir. MESS bizimle, emeğimizle alay etme noktasında bu teklifleri vermiştir. Buradan bu yaklaşımlarını şiddetle protesto ediyoruz.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bu verilen teklif bizim reel ücretlerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Ayrıca metal işçilerinin açlık ve sefalet ücretleri koşullarında çalışması ve yaşaması demektir. Biz metal işçileri olarak açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceğiz. Metal işçileri, değerli kardeşlerim, bugüne kadar toplu iş sözleşmesinin zamana yayılmadan işçi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygun zaman içerisinde bitirilmesi önerilerimiz ve yaklaşımlarımız ise MESS tarafından ne yazık ki, karşılık bulmamıştır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, kazanılmış haklarımızı bir toplu iğnesi kadar bile olsa geriye götürecek hiçbir tekliflerini ve dayatmalarını asla kabul etmeyeceğiz. Buradan açıklıkla Bilecik'in meydanından ilan ediyoruz, biz o alın terimizle sizin kasalarınızı dolduruyorsak onun karşılındaki taleplerimizde o talepler gerçekleşmediğinde ortaya koyduğumuz iş bırakma kararlarımız da, grevlerimizde  anamızın ak sütü gibi helaldir. Size bu yaklaşımınızın bedelini tabi ki ödettireceğiz."

Bilecik\'teki Metal İşçileri MESS ile Görüşmelerin Uyuşmazlık Aşamasına Gelmesine Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Bilecik, Tatar, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'teki Metal İşçileri MESS ile Görüşmelerin Uyuşmazlık Aşamasına Gelmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika


15:02
İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı

Son Dakika
15:02 İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'teki Metal İşçileri MESS ile Görüşmelerin Uyuşmazlık Aşamasına Gelmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement