Bingöl'de muhtemel 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmesi beklenen depremin tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de muhtemel 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmesi beklenen depremin tatbikatı yapıldı

Bingöl\'de muhtemel 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmesi beklenen depremin tatbikatı yapıldı

Bingöl'de gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel 7,5 büyüklüğünde bir depremin etkileri canlandırıldı. 8 ilin desteği ve bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, deprem hazırlıklarının önemini vurguladı.

29.08.2024 15:34
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Bingöl'de muhtemel 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmesi beklenen depremin tatbikatı, 8 ilin desteği ve bin personelin katılımıyla gerçeği aratmayacak şekilde yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, Bingöl'ü işaret ederek tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. 11 ili etkileyen depremin ardından Bingöl'de de aylardır üzerinde çalışan geniş kapsamlı bölgesel bir tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği saat 00.15'te Bingöl Karlıova merkezli 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından çevre illerin de etkilendiği tespit edilerek 8 ilden destek istendi. Amasya, Rize, Siirt, Samsun, Mardin, Van, Batman ve Sivas illerinden Bingöl'de AFAD koordinesinde ekipler sevk edildi.

Yine senaryo gereği eski doğum hastanesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında birçok vatandaş enkaz altından çıkarılarak kurtarıldı.

Eski kadın doğum hastanesine gelerek tatbikat alanında incelemelerde bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, muhtemel Bingöl depremini en az hasarla atlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Usta, "Hepimizin bildiği gibi Bingöl Türkiye gündeminde KAF ve DAF hattının geçtiği deprem bölgesi. Bilim adamları, akademisyenler konuştukları zaman Bingöl'den, Karlıova'dan ve Yedisu'dan bahsetmedikleri takdirde yaptıkları bilgilendirmede eksik olduğuna dair bir algı var. Hakikaten Bingöl bir deprem bölgesi. Eninde sonunda burada bir deprem yaşanacak. Önemli olan depremin etkilerini en aza indirmek, hazırlıklı olmak. Biz de Bingöl Valiliği olarak AFAD başkanımızla konuştuk ve bölgesel tatbikatlardan birinin Bingöl'de yapılmasını ilettik. Gece itibariyle bölgesel tatbikat burada başladı. Senaryo gereği gece saat 00.15'te 7,5 büyüklüğünde Bingöl Karlıova Hacılar merkezli bir deprem yaşadık. Tam çalışma gruplarıyla Bingöl'de yerimizi aldık. Çevre illerin de bu depremden zarar gördüğünü tespit ettik ve bu kapsamda bize Adaklı ilçemize Samsun'dan, Genç ilçemize Mardin'den, Karlıova ilçemize Rize'den, Kiğı ilçemize Siirt'ten, kent merkezine Van'dan Solhan'a Batman'dan, Yedisu'ya Sivas AFAD müdürlüklerinden destek verildi. İnşallah deprem yaşamayız ama muhtemel bir depremde de Bingöl insanının sağduyusu, tecrübesi, yapı stoğumuzun yeterliliğiyle depremin yıkıcı etkisini en az zararla atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Tatbikata AFAD gönüllüsü olarak katılan ve bir anneyi canlandıran Maviş Bükey ise "Bilindiği üzere Bingöl'de 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Biz de 4 ay süren hazırlıklar çerçevesinde bu tatbikata katıldık. Birçok ekibimiz de buradaydı. Senaryo gereği ben anne rolünde oynadım. Duygularımı yansıtmaya çalıştım. Gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tatbikata AFAD koordinesinde SAR Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD gönüllüleri gibi sivil toplum kuruluşları da destek verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de muhtemel 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmesi beklenen depremin tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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