Rize\'deki Okulda Taciz İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) – Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Rize'deki bir okulda taciz iddiaları nedeniyle görevden alınan H.T adlı şahıs hakkında müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Baydaş, "Bu mesele ihmal edeceğimiz bir mesele değildir. Görevlendirdiğimiz müfettiş başladı. Bugün de görüştüm. Gidişatına göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edeceğiz. Çok taraflı olarak bakacağız" dedi.

İhsan Selim Baydaş, Rize Emniyet Müdürlüğünde asayiş konularıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin çeşitli konularda sorularını cevapladı. Baydaş, beş ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 19'unun tutuklanarak ceza evine gönderildiğini, Ardeşen ilçesinde tuğla yüklü tırın içerisinden çıkan 30 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başladığını tır sürücüsünün gözaltına alındığını dile getirdi.

Bir gazetecinin, Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 26 yıldır memur olarak görev yapan H.T'nin öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin bir soru üzerine Baydaş, şunları söyledi:

"Dün Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu konuyla ilgili 25 Haziran itibariyle bir şikayet ulaşıyor. Milli Eğitim Müdürümüz bu konuyu hızlıca bana aktardı. Ben de aynı gün bu konu Milli Eğitim'e geldikten hemen sonra ilgili şahsın açığa alınması talimatını verdim. Açığa aldık ve soruşturma başlattık. Daha sonra ilerleyen saatlerde tabii sosyal medyada da birtakım paylaşımlar dolaştı. Ama açığa alma işlemi soruşturma açma işlemini gerçekleştirmiştik. Soruşturma başladı, devam ediyor. Bakacağız burada şikayete konu olan meselelerin detayı nedir? Konunun içeriği, teferruatı nedir? Orada bir idari zaaf var mıdır, yok mudur? Eğer okul idaresine bu konu yansıdı ve okul idaresinde bu meseleyle ilgili bir refleks gelişmediyse soruşturma elbette idarecilere yönelik de devam edecek. Bu hassasiyetin altını çizelim.

"Ben valiyim ama aynı zamanda öğrenci velisiyim, ben üç evladı burada okuyan bir babayım"

Bu mesele ihmal edeceğimiz bir mesele değildir. Görevlendirdiğimiz müfettiş başladı. Bugün de görüştüm. Gidişatına göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edeceğiz. Çok taraflı olarak bakacağız. Burada bir suistimal var mı? İfade edildiği gibi bir taciz var mı ve detayı nedir? Bununla ilgili endişeniz olmasın. Soruşturma açtık, açığa aldık. ve eğer devamında ilerleyecek bir idari kusur varsa da onu da devam ettireceğiz. Şimdi ben valiyim ama aynı zamanda öğrenci velisiyim, ben üç evladı burada okuyan bir babayım, öyle de bakmanız lazım meseleye, ama bu şehirde bütün öğrencilerinde, kendi evladım gibi velisiyim, burada bu manada birtakım iddia ve itham, doğruluğu henüz tespit edilebilmiş değil, doğruluğu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu iddia üzerinde durmamız gereken bir iddiadır. Konu basında çıktıktan sonra basın açıklaması yapma ihtiyacı hissettim, çünkü zaten yapmıştık o işlemi, Milli Eğitim müdürümüze dedim ki; bu konu sosyal medyada, orda, şurada, burada yayılıyor konuyla ilgili gereğini yaptığımızı açıklayalım ve milli Eğitim müdürümüzde bir açıklama yaptı, bende o açıklamayı paylaştım. Orada ifade ettiğimiz şey, hal ve hareketlerin biz ne olduğunu tespit edeceğiz. Maksadını aşmış hal ve hareketler var, orada boyutunun ne olduğunu ifade edeceğiz. İdari bir kusur varsa soruşturmayı genişletecek şekilde ben talimat verdim, endişeniz olmasın."

İddialar...

Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci, öğretmen ve veliler, 26 yıldır memur olarak görev yapan H.T.'nin bazı öğrencilere tacizde bulunduğunu ileri sürerek, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, H.T.'nin açığa alındığını duyurarak, valilik tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öğretmenler tarafından okul müdürlüğüne 10 Haziran'da verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Gülbahar Hatun MTAL bünyesinde memur olarak çalışmakta olan H.T. isimli şahıs kız öğrencilerimize taciz boyutuna varan bedensel temaslarda bulunmakta olup yıllardır yapılan uyarı ve şikayetlere rağmen bu tavrını devam ettirmiştir. Okulumuzun kız lisesi olması münasebetiyle öğrencilerimizin de dezavantajlı grupta olup var olan sevgi yoksunluklarının bu şekilde suistimal ediliyor olması okulumuzda çalışan biz öğretmenleri son derece rahatsız etmektedir. Çocuk koruma kanunu ve ailenin çocuğa uygulayacağı şiddet nedeniyle öğrencimizin isminin saklı kalması koşuluyla ekte yer alan fotoğrafa istinaden H.T isimli memura gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını talep edip, diğer kızlarımızın da bu şekilde tekrar eden muameleye maruz kalmamaları için biz öğretmenler gereğinin yapılmasını rica ediyoruz."