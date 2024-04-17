Bitlis Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada terörle mücadele faaliyetlerini hedef alan polis memuru hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Bitlis Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada terörle mücadele faaliyetlerini hedef alan polis memuru hakkında açıklama yaptı

Bitlis Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada terörle mücadele faaliyetlerini hedef alan polis memuru hakkında açıklama yaptı

Bitlis Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, 'BombacMülayim01' kullanıcı adıyla sosyal medyada tehditlerde bulunan bir polis memuru hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, polis memurunun terörle mücadele faaliyetlerini ve eşinin görev yerini ifşa ettiği belirtilerek, şahsın gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

17.04.2024 14:31
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BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'BombacMülayim01' kullanıcı ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan polis memuruyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Nisan 2024 tarihinde sosyal medya platform X (twitter) üzerinden 'BombacMülayim01' isimli kullanıcı tarafından 'Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu'nun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru V.K. olduğu belirlenmiştir.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda adı geçen şahıs, 15 Nisan 2024 tarihinde ikamet ettiği Trabzon ilinde yakalanmıştır. Şahıs; Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi (kişisel verileri hukuka aykin olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınmıştır. Sahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulmuş; şahıs gerekli adli işlemler için görevli memurların nezaretinde ilimize getirilmiştir. Şahsın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği görülmüştür. Yürütülen soruşturmada şahsın hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde adi geçen sahsa ilimizle ilgili asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen Bitlis ilinde görevli polis memurlar S.B. ve O.Z., 16 Nisan 2024 tarihinde gözaltına alınarak soruşturma işlemleri adli makamlarca devam etmektedir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden 'Bombacı Mülayim01' isimli kullanıcıyla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikatlar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu şahısla ilgili yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2022 tarihinde E.F.O. isimli şahıs tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar yapıldığı; yapılan ihbarda V.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisine ait yöneticilik yaptığı sayfayı şantaj yoluyla almaya çalıştığı, ayrıca B.M. isimli şahıs tarafından CİMER'e yapılan ihbarda, V.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kişisel bilgilerini, fotoğraf ve telefon numarasını paylaştığı, sosyal medya üzerinden küfür ederek siyaset yaptığı iddia edilmiş; iddialar üzerine söz konusu şahısla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığı, ayrıca V.K. isimli şahıs ile ilgili devam eden 6 adet soruşturma dosyası bulunmaktadır. Bu soruşturma dosyalarının 4'ünün içerik olarak benzer mahiyette, 'Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ek görevleri, idareyi ve amirlerini eleştiri sınırlarını aşan' paylaşımlar olduğu, bu nedenle dosyaların İl Polis Disiplin Kurulunca Meslekten Çıkarma kanaati belirtilerek EGM Hukuk Müşavirliğine onaylanmak üzere gönderildiği, diğer 2 dosyanın ise halen polis başmüfettişlerince soruşturma aşamasının devam ettiği anlaşılmıştır. Şahsın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde gizli, kişiye özel ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği, ayrıca birçok iletişim uygulamalarında oluşturulmuş olan gruplar üzerinden kendisine ülke genelinde birçok yer hakkında aslı bulunmayan bilgilerin gönderildiği ve kendisinin de gönderilen bu bilgilerin doğruluğunu araştırmadan sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmada şahsın hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği tespit edilmiş, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu tespit edilmiştir. 29 Mart 2024 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; 'Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek' suçundan 'Meslekten Çıkarma' disiplin cezası ile; ayrıca yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle 'Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak' fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2. kez 'Meslekten Çıkarma' disiplin cezası kararı verilmiştir. Emniyet Teşkilatımızda görevli 350 bin personelimiz, yılın 365 günü gece gündüz demeden görev sorumluluğu bilinciyle canla başla çalışmaya devam etmektedir. 179. yıllık şanlı bir maziye sahip Emniyet Teşkilatımızda, hukuk ve disiplin kurallarımız işlemeye devam edecektir." - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada terörle mücadele faaliyetlerini hedef alan polis memuru hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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