BM Güvenlik Konseyi Suriye'de İsrail'i Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi " Orta Doğu'daki durum" gündemiyle toplanarak Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Birçok ülke, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları dünyanın tepkisini çekerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi "Orta Doğu'daki durum" gündemiyle toplanarak Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, oturumda yaptığı konuşmada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillere yönelik her türlü şiddeti açık şekilde kınadığını hatırlatarak, "Genel sekreterin 14 yıllık acımasız çatışmaların ardından Suriye halkının barış ve uzlaşma fırsatını elinden alan, mezhepsel gerginlikleri körükleyen eylemler dahil sivillere yönelik her türlü şiddeti açıkça kınadığını yineliyorum" ifadelerini kullandı. Suriye'deki etnik azınlıkların haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Khiari, "Bu bağlamda, Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan, ihlalleri kınayan, sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamayı not ediyorum. Suriyeli yetkililere, bu soruşturmanın şeffaf, uluslararası standartlara uygun ve hızlı bir şekilde tamamlanması çağrısında bulunuyorum. Bu, Suriye'nin ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarını

koruyacağı ve adaleti sağlayacağı yönünde güven tesis etmesi açısından önemlidir" dedi.

"İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları yeniden inşa çabalarına zarar veriyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guteress'in İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarını da kınadığını hatırlatan Khiari, "Bu saldırılar, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmenin yanı sıra, Suriye'nin kendi içinde ve bölgeyle barış içinde yeniden inşa edilmesine yönelik çabalara da zarar vermektedir ve Suriye'yi son derece hassas bir dönemde daha da istikrarsızlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı. Suriye'nin yeniden inşa sürecinde diyalog ve kapsayıcılığın önemine dikkat çeken Khiari, " Süveyda'da ve Esad sonrası Suriye'de güvenlik ve istikrar ancak gerçek bir uzlaşıyla ve Suriye'nin çeşitlilik arz eden toplumunun tüm bileşenlerinin katılımıyla sağlanabilir. Tüm Suriyeli paydaşları diyaloga davet ediyor ve Birleşmiş Milletler'in hesap verebilirliği sağlayan, ulusal iyileşmeyi teşvik eden ve Suriye'nin uzun vadeli iyileşme ve refahının temelini atan kapsayıcı ve güvenilir bir siyasi geçişi desteklemek üzere Suriye halkıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguluyorum" şeklinde konuştu.

"BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığının durdurulması için birlik olmalıdır"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız da, Suriye'nin 14 yıl süren savaşın ardından yeniden inşa sürecine girdiğini ve zorluklara rağmen kısa sürede birçok başarıya imza attığını belirterek, "İsrail'in saldırganlığı, Suriye'nin toplumsal uyum temelinde yeniden inşa çabalarına zarar vermektedir. İsrail'in askeri müdahaleleri, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de tehdit etmektedir" dedi. Uluslararası toplumun İsrail'in her türlü saldırganlığını reddetmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, "BM Güvenlik Konseyi gerilimin derhal azaltılması ve İsrail saldırganlığının durdurulması için birlik olmalıdır" çağrısında bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin yanında olduğunu belirten Yıldız, "Türkiye, Suriye'nin tüm Suriyeliler için barış, istikrar ve refah dolu bir geleceği güvence altına alma çabalarını desteklemeye kararlıdır" şeklinde konuştu.

Suriye'den İsrail'in saldırılarına kınama

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak ise İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının "BM üyesi bir devletin egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu vurguladı. İsrail'in saldırılarını şiddetle kınayan Aldahhak, "İşgal ve saldırıları, İsrail'in Suriye'nin istikrarını baltalamayı ve ülkeyi çatışmaya sürüklemeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir uzantısıdır. İsrail'in bu saldırıları Suriye'nin kendi güvenlik ve istikrarını sağlama ve iç gerginlikleri kontrol altına alma çabalarını engellemeyi amaçlamaktadır" diye konuştu. Suriye'nin Türkiye'nin de parçası olduğu arabuluculuk çabalarına yanıt vererek gerginliği azaltmaya çalıştığını vurgulayan Aldahhak, "Suriye halkı, hiçbir dış gücün kendilerini ülkelerini parçalamayı ve istikrar çabalarını baltalamayı amaçlayan bir savaşa sürüklemesine izin vermeyecektir" dedi.

"İsrail saldırıları uluslararası hukukun ihlali"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar uluslararası hukukun, BM Şartı'nın ve 1974 tarihli Kuvvetler Anlaşması'nın açık bir ihlalidir" dedi. Rusya'nın, Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlatan Nebenzia, "Dışarıdaki veya içerideki aktörlerin, özellikle kışkırtıcı etnik ve dini gerginlikler yoluyla Suriye'deki kırılgan durumu kendi jeopolitik çıkarları için kullanmalarına izin veremeyiz" uyarısında bulundu.

"İsrail'in eylemleri siyasi geçiş sürecine zarar veriyor"

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ihlal ediyor ve Suriye'nin barışı ve istikrarı ile ülkedeki siyasi geçiş sürecine zarar veriyor" dedi. Çin'in İsrail'in saldırılarını kınadığını belirten Geng, bu saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu. Geng ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye topraklarından mümkün olan en kısa sürede çekilmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD İsrail'in saldırılarını desteklemedi"

ABD'nin BM Geçici Temsilcisi Dorothy Shea ise Süveyda'daki şiddeti kesin dille kınadıklarını belirterek, tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu. Ülkesinin Suriye'nin geleceği için tüm taraflarla iletişimi sürdürdüğünü vurgulayan Shea, "Bu doğrultuda, Suriye hükümetini, geleceğe yönelik yol haritasını belirlemede öncülük etmeye çağırıyoruz" diye konuştu. Suriye'de sivillere yönelik şiddet iddialarına değinen Shea, " Hükümet, tüm kötü muamele iddialarını soruşturmalı ve failleri adalet önüne çıkarmalıdır" çağrısı yaptı. ABD'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarını "desteklemediğini" ifade eden Shea, "ABD İsrail'in son saldırılarını desteklemese de, mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak için hem İsrail hem de Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temas halindeyiz. Başkan Donald Trump, kendi vizyonunu; kendisi ve komşularıyla barış içinde olan istikrarlı bir Suriye ve refah içindeki bir Orta Doğu olarak net bir şekilde ortaya koymuştur. Komşular arasında, özellikle İsrail ve Suriye arasında barış, bu vizyonun kritik bir unsurudur" değerlendirmesini yaptı. Trump'ın Suriye'nin ulusal birliğini desteklediğini vurgulayan Shea, "Bu hedef doğrultusunda aktif şekilde çalışıyoruz ve aynı hedefe yönelik çaba gösteren müttefiklerimiz Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - NEW YORK