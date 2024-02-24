Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun\'dan Müjdeli Haberler

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Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Bodrum'daki Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Bodrum'a verdiği iki müjdeli haber öne çıktı. Tosun, Karayolları'ndan Yalıkavak yolunun yapımı için söz aldığını ve çalışmanın 10 gün içinde başlayacağını söylerken, bir diğer müjde ise Bodrum'un yeni Şehir Stadı ile ilgili oldu.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un 31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmalarının koordine edileceği Konacık'taki Seçim Koordinasyon Merkezi, yoğun katılımla hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un yanı sıra AK Parti İl Başkanı Av. Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak ve BBP İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu, geçmiş dönem milletvekilleri, partilerin kadın ve gençlik kolları başkan ve üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, "Biz Bodrum İttifakı olarak kesinlikle bu seçimleri kazanacağız. İnsanlarımıza bir bir ulaşacağızBaşkan adaylarımız, çok değerli ve proje insanları. Muğla'nın ve Bodrum'un sorunlarını çözecek başkanlar, iddia ediyorum ki Cumhur İttifakında yani bizdedir" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Tayyar Şafak da, "Cumhurbaşkanımızın Bodrum ve Muğla Belediye Başkan adaylarımızı açıkladığı ilk günden itibaren sahadayız. Biz adaylarımızı tanıtmıyoruz, yapacakları faaliyetleri, icraatları anlatıyoruz. İnşallah 1 Nisan gününden itibaren Muğla ve Bodrum hak ettiği hizmeti başlayacak. İnşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim bir belediyecilik hikayemiz var

AK Parti MHP ve AK Parti il başkanlarının vatandaşları selamlamasının ardından kürsüye Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun çıktı. 20 yıldan bu yana siyasetin içinde olduğunu ve 10 yıl boyunca da Bodrum'un Konacık beldesinde belediyecilik yaptığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Mehmet Tosun, 2014'te Muğla'nın Büyükşehir Belediyesine dönüşmesiyle birlikte tek belediye yönetimi ile karşı karşıya kalan Bodrum'un, 10 yılda daha da geriye gittiğini, yapılan hizmetlerin eskidiğini, yerine ise yenilerinin konulamadığını söyledi.

Birçok kronik sorunla karşı karşıya kalan Bodrum'da 'değişim' zamanının geldiğine işaret eden Tosun, "Şimdi elimiz daha güçlü. Cumhurbaşkanımızın, bizi makamına davet edip görev vermesiyle Cumhur İttifakının AK Parti'den Bodrum Belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Biz hazırız. Bizim geride bir belediyecilik hikayemiz var. 31 Mart'tan sonra hem Muğla'yı hem Bodrum'u gerçek belediyecilikle buluşturacağız" diye konuştu.

"İşe yeniden başlayacağız"

Mehmet Tosun, Bodrum'da 31 Mart'tan sonra nasıl bir değişim yaşanacağını şu sözlerle anlattı:

"Bizde kavga, gürültü, anlaşmazlık yok. Biz Bodrum'u yönetmeye hazırız. Yaz aylarında musluklarından su akmayan, ulaşım ve trafik sorunun had safhada yaşandığı, derelerinden kanalizasyonların aktığı, bozuk yolların klasik haline geldiği, Bodrum spor'umuzun 1. Lige çıkmasına rağmen hala şehir stadının olmadığı, kapalı spor salonlarının olmadığı, su sporlarının sağlıklı bir şekilde yapılamadığı, Bodrumluların denize bile giremediği bir Bodrum ile karşı karşıyayız. 31 Mart'tan sonra işe önce Belediyeden başlayacağız. Bugün Belediyeye güven yüzde 15'e düşmüş durumda. 31 Mart'tan itibaren çalışan, üreten, başkanıyla, meclis üyeleriyle, personeli ve yönetim kadrolarıyla, kendi içinde barışık, halkla iç içe bir belediyeyi hep birlikte oluşturacağız. Hayırlı olsun ziyaretlerini bile kabul etmeyeceğiz. Çünkü kaybedecek zamanımız yok. 1 Nisan'da turizm sezonumuz başlayacak. Biz Bodrum'da misafir ağırlamaya başlayacağız. Onun için önce bozuk yollarımızı tamir edeceğiz. Şehri sezona hazırlayacağız. Peyzaj, çevre düzenlemeleri, yol bakımlarını acilen bitireceğiz ve Bodrum'umuzu turizmcilerimize teslim etmeye çalışacağız. Bunun için durmadan dinlenmeden çalışacağız. Sezon biter bitmez, önümüzdeki kış aylarının planlamasını yapacağız. Altyapımızı, üst yapımızı güçlendireceğiz. Biz Cumhur İttifakının belediye başkan adayları olarak diyoruz ki musluklardan su akacak, kanalizasyonlar da derelere akmayacak. Merkezi hükümetin de desteğiyle Bodrum'un birikmiş sorunlarını çözeceğiz arkadaşlar."

Tosun'dan Bodrum'a ilk müjde geldi

Cumhur İttifakı Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, SKM açılışında Bodrum'a iki müjde verdi. Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüğünü ve uzun zamandır tamamlanamayan Yalıkavak yolunun bölünmüş yol olarak yapımına on içinde başlanacağını söyleyen Tosun, "Buradan söz veriyoruz. 31 Mart'tan itibaren binalarımız, tesislerimiz, yollarımız, sokaklarımız hepsi beş yıldızlı olacak" dedi.

Barış ve demokrasi kenti Bodrum'da, kimseyi ötekileştirmeden, etnik din, dil ayrımı yapmadan çalışacaklarını söyleyen Tosun, "Doğudan batıdan kuzeyden güneyden buraya yerleşen vatandaşlarımız, Bodrum'da doğup büyüyenlerle birlikte, hep birlikte Bodrumumuzu ayağa kaldıracağız, birlikte yöneteceğiz, ortak akılla, katılımcı bir anlayışla Bodrum'a hizmet edeceğiz. Bizim derdimiz de davamız da sevdamız da bu güzel bayrağımız ve bu güzel Bodrumumuz" diye konuştu.

Bodrum'a yeni şehir stadı

Mehmet Tosun, önümüzdeki yıldan itibaren Bodrumspor'aa yeni bir şehir stadını kazandıracaklarını da söyledi. Bakandan ve Cumhurbaşkanından söz aldıklarını belirten Tosun, ardından Turgutreis, Yalıkavak ve Karaova bölgesinde üç adet kapalı spor salonu ve gençlik merkezi planlayıp hizmete sunacaklarını anlattı.

Bodrum ekonomisini denizciler ve turizmcilerle birlikte ayağa kaldıracaklarını anlatan Mehmet Tosun, DTO Bodrum Şubesi'nin İçmeler'de planladığı yeni liman projesini de Bodrumlu denizcilerle birlikte hayata geçireceklerini ifade etti.

"Bodrum'u gerçek belediyecilik ile buluşturacağız"

Mehmet Tosun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün projelerimizin merkezine insanımızı, Bodrumlu hemşehrilerimizi koyacağız. Sizin hayatınıza dokunmayan, görüşünüzün alınmadığı hiçbir proje hayata geçmeyecek. 21. yüzyılın Türkiye'sinde ben yaptım oldu belediyeciliğini bitireceğiz. Bu olmaz. Önemli projelerin tamamında sizin görüşünüzü, sizin katılımınızı sağlayacağız ve kronikleşmiş bu sorunlarınızı teker teker çözeceğiz. 10 yıldan bu yana size dayatılan, başarısızlık üzerine kurgulanmış bu hizmet anlayışını 31 Mart'ta sandıkta elimizin tersiyle iteceğiz, bizlerle birlikte yeni bir dönem başlayacak. Sizlere güçlü bir seçenek sunuyoruz. Bodrum'da inşallah bir şey değişecek, bizimle birlikte her şey değişecek ve gerçek belediyecilik dönemi başlayacak. Biz buna inandık. İnananlar asla kaybetmez diyoruz. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Başaracağız, kazanacağız."

Meclis üyesi adayları görücüye çıktı

Konuşmaların ardından, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun vatandaşları selamladı. Daha sonra Mehmet Tosun, Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tek tek sahneye çıkararak tanıttı. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyesi adaylarının spordan turizme, turizmden ticarete, eğitimden sanata her alandan, siyasetin içinden veya dışından gençler, kadınlar ve sektöründe başarısını kanıtlamış isimlerden oluştuğunu belirten Mehmet Tosun, konuşmasını "Böyle güzel bir kadro ile göreve talibiz ve sizden yetki istiyoruz. Türkiye'nin çok farklı noktalarında doğmuş, büyümüş ve hayatını Bodrum'da idame ettiren bir kadro hareketiyiz. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı, çalışarak ve üreterek Bodrum'a hizmet edeceğiz saygıdeğer hemşehrilerim. İşimiz çok, bahanemiz yok. Göreve hazırız" diyerek noktaladı.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte SKM açılış kurdelesini keserek 'Bodrum'a hayırlı uğurlu olsun' mesajı verdi. - MUĞLA