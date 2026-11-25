Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan "Şiddet Tutum Politika Belgesi", 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında imzalandı. Bodrum Belediyesi'nin de imza attığı belgeyle kentteki kurum ve kuruluşlar, erkek şiddeti başta olmak üzere taciz, mobbing ve her türlü şiddete karşı kendi bünyelerinde önleyici politikalar geliştirme taahhüdünü kabul etmiş oldu.

Şiddet Tutum Politika Belgesi için Trafo Bodrum'da imza töreni düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de katıldığı törende, Bodrum Belediyesi ile birlikte kentte faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve örgütler şiddetle mücadelede ortak sorumluluk üstlenmek amacıyla belgeyi imzaladı.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından tam bir yıl önce başlatılan çalışma kapsamında Kadın Meclisi üyeleri; kentteki dernekleri, vakıfları, sendikaları, meslek odalarını, kadın örgütlerini ve siyasi partileri ziyaret ederek şiddetle mücadelede kurumların üstlenebileceği sorumlulukları görüştü.

Yürütülen çalışmaların ardından oluşturulan Şiddet Tutum Politika Belgesi, kurumların şiddete karşı tutumlarını yalnızca kınama açıklamalarıyla sınırlı bırakmamalarını, bu yaklaşımı kendi iç işleyişlerine de taşımalarını ve şiddeti önleyici kurum kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Belgeyi imzalayan kurumların aynı zamanda kendi bünyelerinde Şiddet Önleme ve Mücadele Komisyonu kurması, kadının beyanını esas alan başvuru kanalları oluşturması planlanıyor.

Şiddet Tutum Politika Belgesi'ne ilk imzayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci attı. Mandalinci, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri andan itibaren kadınların toplumsal, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta var olması ve görünürlüklerinin artması için kadın yaşam merkezleri açmayı beyan ettiklerini belirtti.

Bunun ilk örneğini geçten yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çiftlik Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi'nin ilk kadın yaşam merkezini açarak göstermiştiklerini ifade eden Mandalinci, şunları kaydetti:

"Yine geçtiğimiz yıl 25 Kasım, Bodrum Belediyesi'nin ikinci kadın yaşam merkezi olan Bitez Mahallesi'ndeki merkezimizi hizmete almıştık.

"KADINLARIN KENDİNİ DAHA RAHAT VE ADİL HİSSETMESİNİ SAĞLAMAKLA MÜKELLEFİZ"

Bugün vakıflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, odalarımız, derneklerimiz bu tutum belgesini, bu politikayı şu anda imzalıyorlar. Yine bugün Mumcular Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi'nin üçüncü kadın yaşam merkezi ve sosyal hizmet merkezini de hizmete alacağız. Burada kadına yönelik şiddetin bu topraklarda var olmaması, şiddete uğrayan kadınların ekonomik olabilir, fiziksel olabilir, psikolojik olabilir ya da iş yerinde herhangi bir nedenle uğradığı bir baskı olabilir, bunun yüksek sesle dile getirilmesi, özellikle Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile beraber koordine halinde, istişare halinde ve bir fikir birliği halinde şiddete uğrayan kadın gerekçe ne olursa olsun, hangi alanda, hangi noktada, hangi platformda olursa olsun bunun bir şekilde dile getirilmesi, bununla mücadele edilmesi ve kadınların kendini daha özgür, daha rahat ve daha adil hissetmesini sağlamakla mükellefiz. O yüzden bu noktada da kadının beyanının esas alındığı, bu beyana göre de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin ve inisiyatiflerin bir araya gelip bu şiddetin karşısında kesin ve kati bir şekilde durmasını amaçlıyoruz.

Bugünden sonra da inşallah Bodrum'da kadına şiddetin asla bir daha konuşulmadığı, bu şiddete uğrayan kadınların eğer uğruyorsa bunun yüksek sesle dile getirildiği, işletmelerde, evde, sosyal hayatta, diğer yaşam çevrelerinde bunun tamamen bertaraf edildiği bir tutumu bizler amaçlıyoruz. Bu mücadelede kadınların ne önündeyiz ne arkasındayız, tamamen omuz omuza, yan yana bir tutum içerisinde bu yolu hep beraber yürümeyi amaçlıyoruz. "