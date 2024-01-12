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Bodrum Deve Güreşi Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başlıyor - Son Dakika
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Bodrum Deve Güreşi Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başlıyor

Bodrum'un gelenekselleşmiş Deve Güreşi Festivali, 13 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da eski otogardan Bodrum merkeze kadar yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festival, 14 Ocak Pazar günü Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin dört bir yanından 150'nin üzerinde devenin katılımıyla renklenecek.

Bodrum Deve Güreşi Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başlıyor
12.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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Bodrum Deve Güreşi Festivali, düzenlenecek olan kortej yürüyüşü sonrasında 14 Ocak Pazar günü vatandaşlarla buluşacak.

Bodrum'un gelenekselleşmiş Deve Güreşi Festivali, 13 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da eski otogardan Bodrum merkeze kadar yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 14 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Kızılağaç Deve Güreşi Arenasında gerçekleştirilecek Bodrum Deve Güreşi Festivali başta Çanakkale, Aydın, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 150'nin üzerinde devenin katılımıyla renklenecek.

Festival, kentin simgelerinden biri haline gelirken vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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