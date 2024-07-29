Bolu'da Ormanlık Alanın Maden Sahası İlan Edilmesine Tepki

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HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 157 bin 267 metrekare ormanlık alanın maden sahası ilan edilerek ihale edilmesine köylüler tepki gösterdi. Ağaç kıyımına izin vermeyeceklerini belirten Fikriye Kaya ise, "Bu ne madenidir altın mı başka bir şey mi? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Neden bizi devlet bilgilendirmiyor? Önce buradaki muhtarla ve halkla konuşmaları gerekiyor. Maden kazılırken ağaç kıyımı yapılacaksa buna karşıyız. Biz buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar Köyü'nün üst kısmında bulunan ve Sinek Kayası olarak adlandırılan 157 bin 267 metrekarelik ormanlık alan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 'maden sahası' olarak ihale edildi. Maden sahası için 24 Temmuz'da yapılan ihalede 2 milyon lira nihai teklif sunan Işık Kardeşler Madencilik hak sahibi oldu. Söz konusu ormanlık alanda kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi ikinci grup madenler aranacağı öğrenildi.

"Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz"

İhale edilen maden sahası ile ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen Avdullar köyü sakinleri, maden sahasına yakın bir noktada toplanarak duruma tepki gösterdi. Konu ile ilgili konuşan Köy Muhtarı Ahmet Temel, şunları söyledi:

"Bizlere herhangi bir bilgi verilmeden köyümüzün çok yakınındaki ormanlık alanın ihale edildiğini öğrendik. Avdullar köyü ve çevre köyü olarak bu ihaleyi kabul etmiyoruz. Doğamızın bozulmasını kabul etmiyoruz. Köyümüzün kendi doğası, suyu, arazisi ve kendi kaderiyle bırakılmasını istiyoruz. 157 dönümlük alanda arama yapılacağını haberlerden öğrendik ama bize herhangi bir bilgi verilmedi. Bu maden ile ağaçlar, ormanlar zarar görecek. Ayrıca köy halkının tapulu arazilerinin de zarar göreceğini düşünüyoruz. Bu madene asla müsaade etmeyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz."

"Maden aramasına karşıyız"

Köy halkından Hatice Aykol ise, "Ben bu haberleri internetten okudum. Işık Kardeşler diye bir firma maden sahası açacakmış, Ağustos'un 20'sinde buraya geleceklermiş. Bu alan taşlık ve ağaçlık bir bölgedir. Köyümüze ve mezarlıklarımıza yakın bölgede maden arayacaklar. Biz bu maden aramasına karşıyız. Zamanında bölgede bir şantiye kuruldu. Eriklerimiz, meyvelerimiz büyük zarar gördü. O zaman köy halkı olarak ses çıkaramadık ama bu maden sahası ile daha da zarar göreceğiz" diye konuştu.

"Neden bizi devlet bilgilendirmiyor?"

Ağaç kıyımına izin vermeyeceklerini belirten Fikriye Kaya ise, "Bu ne madenidir altın mı başka bir şey mi? Böyle bir durum varsa köylü neden bilgilendirilmiyor? Biz, köylüler olarak bilgilendirilmek istiyoruz. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Neden bizi devlet bilgilendirmiyor? Önce buradaki muhtarla ve halkla konuşmaları gerekiyor. Maden kazılırken ağaç kıyımı yapılacaksa buna karşıyız. Biz buna asla müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

Define aranacak iddiası

Köy halkından Tuncay Ergil ise maden araması adı altında define aranabileceğini iddia ederek, "Bu maden aranacak olan yerde daha önceden devamlı define aramaya gelenler oluyordu. Burada maden arama adı altında define mi aranacak diye düşünür olduk. Bu insanların burada üç kuruş için zarar görmesine devletimiz razıysa başka söyleyecek sözümüz yok" dedi.