Bornovalı Minikler, Doğayı Tanıyor - Son Dakika
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Bornovalı Minikler, Doğayı Tanıyor

16.06.2022 09:27
Bornovalı Minikler, Doğayı Tanıyor

Bornovalı minikler, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Doğa Atölyesi ile eğlenerek öğrendikleri bir kamp deneyimi yaşadı. Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yağmur Çocuk Aktivite Merkezi’nde eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların katıldığı atölye çalışması, Yaka Mahallesi’nde yapıldı.

Bornovalı minikler, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Doğa Atölyesi ile eğlenerek öğrendikleri bir kamp deneyimi yaşadı. Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yağmur Çocuk Aktivite Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların katıldığı atölye çalışması, Yaka Mahallesi'nde yapıldı.

Çocuklara doğa sevgisi aşılamak ve doğa bilinci oluşturmak için hazırlanan etkinlikte 27 çocuk, anneleri ve eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Doğa gözlem yürüyüşü ile bitkileri tanıyarak toplayan Bornovalı minikler, Teraryum Yapım Atölyesi ile de topladıkları bitkilerden kendi tasarladıkları teraryumlarını yaptı. Açık Hava Oyun Atölyesiyle de bol bol oyun oynayarak keyifli zaman geçirdi.

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Kaynak: ANKA

Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornovalı Minikler, Doğayı Tanıyor - Son Dakika

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