Buca Belediyesi\'nde 2024-2029 döneminin ilk olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Yerel

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Buca Belediyesi'nde 2024-2029 döneminin ilk olağan meclis toplantısı Başkan Görkem Duman başkanlığında gerçekleştirildi. Duman, "5 yıl boyunca tüm meclis üyelerimizle birlikte uyum içinde, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla Buca'mıza hizmet edeceğiz. Yolumuz açık olsun" dedi.

Buca Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaptı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Bucalılar büyük ilgi gösterdi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Görkem Duman, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Buca'mıza hizmet etmek için, Buca'mızı daha ileriye taşımak için hizmetimizi ve mücadelemizi yapacağız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başkan Duman, "5 yıl boyunca tüm meclis üyelerimizle birlikte uyum içinde, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla Buca'mıza hizmet edeceğiz. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Toplantıda iki yıl süreyle görev alacak başkan vekilleri, divan katip üyeleri ve bir yıl süreyle görev yapacak encümen üyeleri seçimi yapıldı. Buna göre başkan vekilliği yapacak isimler Hüseyin Benzer ve Ulaş Koç olurken; divan katipliğine Sedef Cem, Tolga Avcı ve Zülfiye Kula seçildi. Encümen üyeliğine getirilen isimler ise Eşref Dinçtürk, Mesut Karaboğa ve Hakan Dedebal oldu. Ayrıca toplantıda meclis üyeleri arasından Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne Sedef Cem, Turan Düzen; Tarihi Kentler Birliği'ne Mustafa Genç; Enerji Kentler Birliği'ne Eşref Dinçtürk ve Ege Belediyeler Birliği'ne Hacer Taş Gültepe seçildi.

2023 YILI FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

Yeni dönemdeki komisyonlarda görev alacak üyelerin seçilmesinin ardından 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

"SÖYLEMLERİMİZLE EYLEMLERİMİZ BİR OLACAK"

Faaliyet raporu görüşmeleri sırasında söz alan Başkan Duman, "Geçtiğimiz dönem iyi bir il başkan yardımcılığı yaptım. Buca'yı gerçekten sevdiğim için Buca'da yaşayan bir birey olarak bu yola çıktım ve parti büyüklerim, genel başkanım, genel başkan yardımcılarım uygun gördüler ve aday oldum. Kıymetli Bucalılar da teveccüh gösterdiler ve göreve başladık. Zaman içerisinde eylemlerimizle de söylemlerimizin bir tuttuğunu kıymetli Buca halkı da sizler de göreceksiniz" dedi.

MECLİSTEN DUMAN'A DESTEK

CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın da Başkan Görkem Duman'ın Buca için vereceği her kararda sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi. Aydın, "Sayın parti örgütümüze, Genel Başkanımız Özgür Özel'e, eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir milletvekillerimiz Deniz Yücel ve Murat Bakan'a, elbette sayın ilçe başkanımız Çağdaş Kaya'ya, yönetimine, gençlik ve kadın kollarına teşekkür ederiz. En büyük teşekkür de Buca halkınadır. Partimizin bayrağını tekrar dalgalandırıyoruz. Bu bizim için ayrı bir sorumluluktur" diye konuştu.

AKP Grup Başkan Vekili Burçin Kevser ise " Türkiye'deki, İzmir'deki, Buca'daki sonuçlar her birimize hayırlı olsun. Göreve gelen herkesi tebrik ediyoruz. Kentin ve kentlinin faydasına olacak her çalışmanın destekçisi olacağız. Ben inanıyorum ki önceki beş yılda olduğu gibi diyalog, yardımlaşmayla ve anlayışla demokratik ve şeffaf bir belediye meclisimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.