Bakan Varank'ın startını verdiği yarışmada 7 dakikada 7 pide yiyen vatandaş, 5 çeyrek altın kazandı - Son Dakika
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Bakan Varank'ın startını verdiği yarışmada 7 dakikada 7 pide yiyen vatandaş, 5 çeyrek altın kazandı

11.05.2023 21:28

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Büyük Bursa Buluşması'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın startını verdiği 'Tahanlı Pide Yeme Yarışması'nda 7 dakikada 7 pide yiyen Süleyman Işık, 5 çeyrek altın kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Büyük Bursa Buluşması' etkinliği, kadın kooperatifleri, Teknofest gençliği, gastronomi lezzetleri, gençlik ve engelli STK'ları ile spor kulüplerinin stantlarını Bursalılarla buluşturdu. Merinos Park'taki buluşmaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önce alandaki stantları tek tek gezdi. Bursa'ya özgü lezzetlerin sergilendiği stantlarda Başkan Aktaş ve Bakan Varank tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.

TAHANLI YEME YARIŞMASI

Buluşmanın en heyecanlı bölümlerinden biri de Tarihi Taş Fırın tarafından yapılan Tahanlı Pide Yeme Yarışması oldu. Bu yıl üçüncüsü yapılan ve 16 yarışmacının kabul edildiği yarışmayı Bakan Varank ve Başkan Aktaş da izledi. Büyük Bursa buluşmasında Bursa'ya özgü lezzetleri de öne çıkarmaya çalıştıklarını belirten Bakan Varank, "Bursa'nın kültürünü yaşatmak, Türkiye'ye tanıtmak, burayı önemli bir destinasyon haline getirmek için inşallah önümüzdeki dönemde daha farklı etkinlikleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün şu soğuk havaya rağmen gelip bizlerle bu coşkuyu yaşadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün yarışmacılarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

BİRİNCİYE 5 ÇEYREK ALTIN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da açtıkları stantlarla alanı dolduran sivil toplum kuruluşlarına, Bursa lezzetlerini sunan firmalara ve özellikle de vatandaşlara teşekkür etti. Bu arada yarışma öncesi ödülün 3 çeyrek altın olduğunu öğrenen Bakan Varank, ilk 5'e giren yarışmacıların ödüllendirilmesini ve birincilik ödülünün 5 çeyrek altın yapılmasını istedi. Ayrıca yarışmanın tek kadın yarışmacısı olan Bahar Tüzün'ü, daha yarış başlamadan gönüllerin şampiyonu ilan eden Bakan Varank'ın 16'dan geriye saymasıyla yarış başladı.

7 DAKİKADA 5 ÇEYREK ALTIN KAZANDI

7 dakikada en fazla tahanlı pideyi yiyen talihlinin arandığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışmada dakikalar ilerledikçe yarışmacılar lokmalarını yutmakta zorlanırken, bol bol su tükettiler. Bazı yarışmacıların erken pes ettiği yarışmada 7 dakikada 7 tahanlı pideyi yiyen Süleyman Işık 5 adet çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi Mehmet Özbek 4, üçüncüsü Umut Yıldırım 3, dördüncüsü Mehmet Özdemir 2 ve beşincisi Mehmet Emin 1 çeyrek altın kazandı. Bakan Varank'ın gönüllerin şampiyonu ilan ettiği Bahar Tüzün firma tarafından 1 çeyrek altınla, Bakan Varank tarafından da Türkiye'nin milli gururu Togg ile bir tur atma ile ödüllendirildi.

Kaynak: İHA
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