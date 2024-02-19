Bursa\'da veliler, göçmenlerin okul yakınından taşınmasını istiyor

Yerel

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

Bursa BTSO Eğitim Vadisi içerisinde bulunan okullarda çocukları okuyan veliler, sınır dışı edilecek göçmenlerin ve yarı açık cezaevi durumunda olan Bursa İl Göç Dairesi'nin okulun yakınından daha uzak bir konuma taşınmasını istiyor. Veliler bugün BTSO Eğitim Vadisi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan öğrenci velisi, "Şu an il göç binasında içerisinde koğuş olarak kullanılan odalar direkt olarak okulun giriş kapısına bakmaktadır. Konteynerler konulmadan dahi camlardan taşkınlık yapmaya başlayan yabancılar huzuru bozmaktadır. Kadın koğuşu olarak kullanılan yer içerisinde ise kampüs içerisine bakmaktadır. Kadınların eşleri, yakınları bahçeye girerek buradan yakınları ile konuşmaya çalışmaktadır. Kampüs içerisine giren yabancı kişiler bizim çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye sokmaktadır" dedi.

İçerisinde 11 okulun yer aldığı BTSO Eğitim Vadisi'nin bulunduğu alandaki İl Göç İdaresi'nde Türkiye'den sınır dışı edilecek olan sığınmacılar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde bu alandaki yarı açık cezaevi olarak adlandırılan geri gönderme merkezinin konteynerlerle genişletileceği iddiaları Bursa'da tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından Bursa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, BTSO Eğitim Vadisi bölgesindeki sorunun çözüleceği, en kısa zamanda bölgeye ikinci bir otoparkın yapılacağı, yeni yapılacak yerin duvarlarının 4 metre olacağını dışarıdan görünmeyeceği, il göç binasındaki camlardan dışarı bakan insanların görüntüsünün olmayacağı, düzenlemenin hemen yapılacağı ve bölgede polis noktası kurulacağını ve sürekli polis bekleyeceği duyurulmuştu.

Ancak bölgede okuyan öğrencilerin velileri bugün bir basın açıklaması yaparak hem iddialara tepki gösterdi hem de İl Göç İdaresi'nin bölgeden taşınmasını talep etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

Veliler adına basın açıklamasını okuyan Cemile Yurtsever Kırbaş, şunları söyledi:

"Bizler BTSO eğitim vadisi içerisinde bulunan okullarda okuyan çocukların velileriyiz. Bugün burada toplanmamızın nedeni okulumuzun giriş kapısının hemen yanına yapılmak istenen cezaevidir. Bizler ülkeye kaçak yollardan girmiş, suç potansiyeli olan ve bir nevi tutuklu kişilerin bekleyeceği konteynerleri kesinlikle istemiyoruz. Ayrıca hali hazırda İl Göç Müdürlüğü olarak mevcut bina sevgi evi olarak kurulmuş olup pandemi dönemine kadar burada kimsesiz çocuklar barınmaktaydı. Şu an ise sürekli çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerin gelip gittiği bir yerdir.

Şu an il göç binasında içerisinde koğuş olarak kullanılan odalar direkt olarak okulun giriş kapısına bakmaktadır. Konteynerler konulmadan dahi camlardan taşkınlık yapmaya başlayan yabancılar huzuru bozmaktadır. Kadın koğuşu olarak kullanılan yer içerisinde ise kampüs içerisine bakmaktadır. Kadınların eşleri, yakınları bahçeye girerek buradan yakınları ile konuşmaya çalışmaktadır. Kampüs içerisine giren yabancı kişiler bizim çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

"İL GÖÇ İDARESİ BÖLGEDEN TAŞINSIN"

Nasıl bir zihniyet 5 bin 500 öğrencinin hemen yanı başına il göç binası ve cezaevi yapar? Meydana gelebilecek tehlikenin farkında olmaz. Bizler anne babalar olarak çocuklarımızı okula gönderdiğimiz zaman her gün bugün çocuğumuzun başına bir şey gelmez inşallah endişesi yaşamak istemiyoruz. Hangi anne baba çocuğunun okulunun yanında cezaevi ister ki? Günümüzde hastanelerin dahi şehir dışında yapıldığı dönemde cezaevinin okul girişine yapılmasında nasıl bir mantık bulunmaktadır. Bizler planlanan projeden vazgeçilerek İl göç binasının tamamen okulumuzdan uzaklaştırılmasını istiyoruz. Bizler mevcut otoparkın yeniden okulumuza tahsis edilerek velilerin çocuklarını rahatlıkla okula getirmesini istiyoruz. Çünkü şu an okul giriş-çıkış saatlerinde tam bir kaos ortamı oluşmakta bu durum ilerleyen günlerde daha da artacaktır. Bu nedenle il göç binasını istemiyoruz."

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Velilere destek için basın açıklamasına katılan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için sağlıklı, güvenli bir ortam oluşturulana kadar buradan gitmeyeceğiz. Gerekirse her gün geleceğiz. Talebimiz şudur ki İl Göç İdaresi buradan taşınmalı. Çocuklarımızın, binlerce öğrencinin her gün girip çıktığı bu alan çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. Burası atölyelerle, sosyal tesislerle, güvenli bir alan olana kadar velilerimizin yanındayız. İl Göç İdaresi'nin en son geleceği yer burasıdır. Burası binlerce öğrencinin eğitim gördüğü alandır. Eğitim sadece okulun dört duvarı içinde olmaz. Burası eğitim alanı ve çocukların ihtiyacına göre düzenlenmek zorunda. Biz yetkililerden resmi bir açıklama bekliyoruz. İptal edildiğini, İl Göç İdaresi'nin buradan taşındığını duyana kadar tüm velilerle bu mücadeleden vazgeçmiyoruz."