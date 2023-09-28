Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika

Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:07

Meteorolojinin uyarılarının ardından Büyükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış sonucunda Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri'nde yollar göle döndü. Esnaf, yağmur sularının dükkanlara girmemesi için seferber oldu ve yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul Büyükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Esnaf yağmur sularının dükkanlara girmemesi için seferber oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Büyükçekmece'de Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri'nde sağanak yağış ile birlikte yollar göle döndü.

ESNAF SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlanırken, bölgedeki esnaf dükkanına yağmur suları girmemesi için seferber oldu. Bazı esnafların yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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