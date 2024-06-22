Çakırgöl Kış Turizmi Merkezi Projesi İçin Adımlar Atıldı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Çakırgöl Kış Turizmi Merkezi Projesi çalıştayında, Çakırgöl'ün 12 ay turizme hizmet edecek bir destinasyon haline getirilmesi görüşüldü. Trabzon ve Gümüşhane'nin ortak çalışmasıyla projenin hızla hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Çakırgöl Kış Turizmi Merkezi Projesi çalıştayı gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, eski Devlet Bakanlarından Faruk Nafiz Özak, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Trabzon İl Kültür Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Erkut Çelebi, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki katıldı.

"Bölge turizmi 12 aya çıkarılacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bölgenin turizminin gelişmesi amacıyla bir çalıştay düzenlediklerini belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin çerçevesinde 2004 yılında Trabzon ve Gümüşhane milletvekillerimizin ve Faruk Özak bakanımızın girişimleriyle 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çakırgöl, kış turizmi merkezi ilan edilmişti. O günden bu yana bölgede planlama ve master plan çalışmaları sürmektedir. Doğu Karadeniz bölgemiz, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin turizm açısından çok ciddi bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Son yıllarda kültür, inanç, gastronomi ve doğa turizmi nedeniyle bölgeye seyahat edenlerin sayısı artmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Türkiye'nin 2028'de 100 milyar dolar gibi devasa bir turizm hedefi bulunmakta ve bu hedeflere ulaşmak için ülkemizin her bir bölgesindeki turizm ürünlerini ve kültürel değerlerini turizm ürününe dönüştürme çalışmalarımız sürmektedir. Bu çerçevede, Trabzon ve Gümüşhane illerimiz ile ilgili tüm taraflar, belediyeler ve valiliklerimizle Çakırgöl Kış Turizm Merkezi'nin altyapı sorunlarının çözülmesi ve bölgeye 12 ay turizmin gelmesi için neler yapılabileceği konusunda fikir jimnastiği gerçekleştirdik" dedi.

"İstişarelerle ortak aklı ortaya koyduk"

Bakan Yardımcısı Alpaslan, istişarelerle ortak aklı ortaya koyduklarını belirterek, Çakırgöl'ün altyapı birliğini kurarak yolların, kanalizasyonun, su projelerinin hızla yapılması ve bölgenin önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi için gerekli kararları aldıklarını ifade etti. Çakırgöl'ü bir kış turizm merkezi olarak 12 ay boyunca turizme hizmet edecek bir destinasyona dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Alpaslan, "Bu çalışmaları hep beraber gerçekleştirerek Çakırgöl'ü yatırımcılarla buluşturacağız. Başta valilerimiz, belediye başkanlarımız ve vekillerimiz olmak üzere tüm taraflara teşekkür ediyorum. Herkesin heyecan duyduğu ve ortak akılla iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldığı bu süreçte, hızlı bir şekilde projeleri hayata geçireceğiz ve Çakırgöl'ü bölgenin önemli turizm değerlerinden biri olarak vatandaşlara sunacağız. Ben hayırlı olsun diyorum, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İki ilin oluşturacağı model yapı ile start verilecek"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, Çakırgöl Kış Turizmi Merkezi Projesi için ilgili tüm taraflara teşekkür ederek, "Toplantıda tüm taraflarla kararlılık teyit edildi. Bundan sonraki modelle ilgili bakanlığımızın koordinasyonunda iki ilin oluşturacağı model yapı ile beraber start vereceği konusunda ittifak yapıldı. Bölgenin turizmi açısından çok önemli olan bu projede ilgili tüm taraflara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON