Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Adıyaman\'da İş Dünyası ve STK Temsilcileriyle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.
İşadamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'dan işadamları talep ve beklentilerini dile getirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın kentin sorunlarının çözümü noktasında her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Başkan Torunoğlu, Nisan ayında son bulacak olan mücbir sebep halinin 2024 yılının sonuna kadar devam etmesini talep etti.
AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış da yaptıkları selamlama konuşmasında kentin sorunlarının çözümü noktasında siyasiler olarak güç birliği yaptıklarına dikkat çekti.
Daha sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, 6 Şubat depreminin büyüklüğüne dikkat çekerek Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için gayret ettiklerini ve kamu, sivil toplum, siyasiler olarak hep birlikte çalıştıklarını söyledi.
Aydın, "Adıyaman'a gelir gelmez Adıyaman'ın tüm paydaşlarıyla birlikte milletvekillerimiz, buradaki sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, başkanlarımız hep bir araya gelelim Adıyaman'ı konuşalım. Adıyaman hepimizin ortak değeridir. Bu şehir bir sene öncesinin şehir değil. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'tan itibaren adeta enkaz şehir oldu. Çok büyük bir afet yaşadık. Ama sonuçta dünya dönüyor. Kayıplarımız çok hepimizin acısı büyük. Rabbim kaybettiklerimizi rahmet eylesin. Bundan sonraki süreçte bu şehri nasıl tasarlarız, ayağa kaldırırız eskisinden daha güzel hale nasıl getiririz ortak gayretimiz bu. Bir taraftan Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç hem pandemi de hem afette büyük bir gayretle çaba sarf etti. Şimdi bir taraftan yeni bir seçim var başkan adayımız projelerini açıkladı. Yine burada bütün temsil ettiğimiz kurumların farklı farklı elbette sorunları oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Yani genç yaşına rağmen büyük bir acı yaşadı. Bu başkanlığı layıkıyla yerine getiriyor. Adıyaman konusunda o da elinden geleni yapıyor. Yeni dönem milletvekilleri hepimizin sevdiği, saydığı çok kıymetli her birisi kendi alanında yetişmiş arkadaşlarımız onlar bir gayretin içerisinde. Hep birlikte kamu, sivil toplum siyasiler olarak bu şehir adına ve bu ülke adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla istedim ki burada bir hemhal olalım. Değerli başkanlarımızla sizlerle birlikte elbette daha çok sorun var. Kolay değil yaşadığımız afet o kadar çok büyük ki bu afetin izlerini tümden silmek kolay değil. Bu nesil yaşadığı müddetçe silinir mi silinmez. Acılar her zaman ilk günkü gibi taze kalır. Ama bir taraftan da en azından yaşam standartlarını çok daha üst düzeye nasıl taşıyabiliriz. İnsanları önce kalıcı konutlara nasıl yerleştirebiliriz, sanayi çarkını nasıl döndürebiliriz, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete ticarete her alanda bu şehri nasıl eskisinden çok daha iyi hale getirebiliriz ortak gayretimiz bu. Bu vesileyle ben bu şehrin ve bu ülkenin sorunlarını çözmek adına aynı zamanda gayret sarf eden sizlere teşekkür ediyorum. Yani büyük bir afet yaşadık ama büyükte bir birliktelik yaşadık. Gerçekten Adıyaman çok güzel bir şehir. Huzurun başkenti derdik. Hakikaten öyle. Bu süreçte de herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Dolayısıyla ben hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim zorumuzu kolay kılsın" dedi.
Toplantıya Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, STK temsilcileri ve Oda üyeleri katıldı.
Konuşmaların ardından söz alan STK başkanları sorunları dile getirdi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Adıyaman'da İş Dünyası ve STK Temsilcileriyle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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