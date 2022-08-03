Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

03.08.2022 15:26
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri bu hafta 100. Yıl, Karapınar ve Cebeci'de devam ediyor. Bu hafta üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri bu hafta 100. Yıl, Karapınar ve Cebeci'de devam ediyor. Bu hafta üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya geleneği 'Açık Hava Sinema Günleri' 5, 6 ve 7 Ağustos'ta 100. Yıl Pazar Yeri, eski Karapınar Çankaya Evi ve Cebeci Camii önünde düzenlenecek gösterimlerle devam ediyor. Bu haftasonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Baba (The Father) ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl 18 Eylül'e kadar Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşamaya devam edecek.

SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ

22 Temmuz'da başlayan ve 18 Eylül'e kadar sürecek Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

5 Ağustos Cuma – 20.30/ 100. Yıl Pazar Yeri/ Baba (The Father)

6 Ağustos Cumartesi – 20.30/ Eski Karapınar Çankaya Evi Önü/ Eltilerin Savaşı

7 Ağustos Pazar – 20.30/ Cebeci Camii Önü/ Aykut Enişte 2

12 Ağustos Cuma – 20.30/ Arcadium AVM Arkası/ Eltilerin Savaşı

13 Ağustos Cumartesi – 20.30/ Emek Pazar Yeri/ Baba (The Father)

14 Ağustos Pazar – 20.30/ Akpınar Pazar Yeri/ Aykut Enişte 2

19 Ağustos Cuma – 20.30/ İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası)/ Baba (The Father)

20 Ağustos Cumartesi – 20.30/ Uğur Mumcu Parkı/ Eltilerin Savaşı

21 Ağustos Pazar – 20.30/ Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü/ Aykut Enişte 2

26 Ağustos Cuma – 20.30/ Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere/ Zoraki Misafir

27 Ağustos Cumartesi – 20.30/ Keklik Pazar Yeri - Dikmen/ Eltilerin Savaşı

28 Ağustos Pazar – 20.30/ Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi/ Aykut Enişte 2

2 Eylül Cuma – 20.00/ Cebeci Camii Önü/ Eltilerin Savaşı

3 Eylül Cumartesi – 20.00/ Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen/ Aykut Enişte 2

4 Eylül Pazar – 20.00/ Eski Karapınar Çankaya Evi Önü/ Zoraki Misafir

9 Eylül Cuma – 20.00/ 100. Yıl Pazar Yeri/ Aykut Enişte 2

10 Eylül Cumartesi – 20.00/ Emek Pazar Yeri/ Eltilerin Savaşı

11 Eylül Pazar – 20.00/ Arcadium AVM Arkası/ Baba (The Father)

16 Eylül Cuma – 20.00/ İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası)/ Eltilerin Savaşı

17 Eylül Cumartesi – 20.00/ Uğur Mumcu Parkı/ Aykut Enişte 2

18 Eylül Pazar – 20.00/ Akpınar Pazar Yeri/ Zoraki Misafir

YORUMLAR
500
ATO'dan üretken ekonomiye girişimci kazandırmaya yönelik proje ATO'dan üretken ekonomiye girişimci kazandırmaya yönelik proje Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var Bakan Soylu: Cemevi saldırısında örgüt bağlantısı var
Kaynak: ANKA

Aykut Enişte, Misafir, Çankaya, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:26:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement