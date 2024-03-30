Çankaya Belediyesi Baharı Sanat Etkinlikleriyle Karşılıyor

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Çankaya Belediyesi, baharı etkinliklerle karşılıyor. Nisan ayında sanat merkezleri, sergiler, atölye çalışmaları, tiyatro ve konserlerle sanatseverlere renkli bir takvim sunuyor.

Çankaya Belediyesi, birbirinden renkli etkinliklerle bahara "merhaba" diyor. Kültür merkezleri, nisan ayında da sergiler, atölye çalışmaları, tiyatro ve konserlerle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu ay ilk olarak Bülent Borluk'un "Aboriginal Dreamtime" sergisi 1 Nisan itibariyle Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Başkentlilerle buluşacak. Binlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelen ve en eski kültürel miras değerlerinden biri olarak kabul edilen Aborjinler'in sanatı, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. 16 Nisan'da açılacak Anadolu Görsel Sanatlar Derneği'nin "10. Kuruluş Yıl Dönümü" sergisi, 21 Nisan'a kadar aynı merkezde sanatseverleri ağırlayacak.

Fikret Otyam Sanat Merkezi, Nisan ayında 2 sergiye ev sahipliği yapacak. Nihal Martlı'nın 7 Mart'ta açılan "Her Şey Yolunda" sergisi, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilirken; Ece Akay, Uzay Çöpü, Zeynep Karabacak, Deniz Altay Kaya, Aykut Öz, Erinç Ulusoy, Kayahan Kaya, Şeyma Tüzül, Çağıl Ömerbaş, Evren Özesen'in katkıda bulunduğu "Rota Yeniden Oluşturuluyor" sergisi, 19 Mayıs'a kadar açık olacak.

TURAN EROL'DA ÜCRETSİZ ATÖLYELER

Turan Erol Sanat Atölyesi, kendi öğrencilerinin yanı sıra eğitimlere dahil olmayan sanatseverlerin de katılımına olanak sağlayan atölye çalışmalarını sürdürüyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşecek sanat atölyeleri, 3 Nisan'da Dr. Öğr. Üyesi Engin Esen'in "Gömülme Deneyimi" çalışmasıyla; 17 Nisan'da ise Doç. Dr. Havva Altun'un "Mise en Abyme" çalışmasıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak katılımcılarla buluşacak.

ANITPARK'TA 23 NİSAN KONSERLERİ

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Anıtpark'ta konser programı düzenledi. Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi öğrencilerinden oluşan 1000 Çocuk Korosu saat 16.00'da sahne alacak. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan Barış Manço sevenlerinin kurduğu "Doludizgin Manço Project" ise saat 19.00'da en güzel Manço şarkılarını Başkentliler için söyleyecek.

Sanatçı Aylin Uysal Mergen de, 3 Nisan'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Piyano Resitali verecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte sanatçı Mergen, Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda sahne alacak.

"BİR ANTAKYA ANLATISI"

Bilgin Neşe'nin kaleme aldığı ve Canser Dayanır tarafından sahnelenecek "Bir Antakya Anlatısı" tiyatro oyunu 19 Nisan'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde Çankayalılarla buluşacak. Tiyatroseverleri içindeki düşlerle ve özlemlerle Antakya'ya doğru bir yolculuğa çıkaran oyun, ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çankaya Belediyesinin nisan ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına, 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabiliyor; etkinlikler, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.