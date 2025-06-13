Çekmeköy'de Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika
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Çekmeköy'de Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Gerçekleşti

Çekmeköy\'de Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Gerçekleşti
13.06.2025 09:46  Güncelleme: 09:57
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Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumda deprem ve kentsel dönüşüm konuları uzmanlar tarafından ele alındı. Katılımcılar, ilçenin güvenli yarınları için atılacak adımlar hakkında bilgilendirildi.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği kentsel dönüşüm sempozyumuna alanında uzman isimler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Deprem ve kentsel dönüşüm konuları uzman isimler tarafından ele alındı.

Ülkemizin önemli günden maddelerinden biri olan deprem ve kentsel dönüşüm konuları Çekmeköy'de yapılan sempozyumda ele alındı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde Turgut Özal Kültür Merkezi'nde "Güvenli Yarınlar Sizin Elinizde" sloganıyla düzenlenen sempozyuma; İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İlçe Kaymakamı Resul Çelik, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri meclis üyeleri, muhtarlar, site yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Depreme dayanıklı bir Çekmeköy, hep birlikte mümkündür

Programın açılış konuşmasını yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez " Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, bu anlamlı sempozyuma hoş geldiniz diyorum. 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, bize bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Deprem, kapımızda ve biz buna hazır olmalıyız. Bu gerçekle yüzleşerek, ilçemizde riskli yapılardan güvenli konutlara geçişi sağlamak için kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak zorundayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortak bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2000 yılı öncesinde yapılan ve denetimsiz olduğu tespit edilen 35 sitemiz dönüşüm önceliğine alınmıştır. Bugün burada, bu dönüşümün önünü açmak, halkımızı bilgilendirmek ve birlikte hareket etmek için bir araya geldik.

İlçe belediyesi olarak biz, 21 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarıyla bu sürecin teknik altyapısını hazırladık. Bakanlığımız ise "Yarısı Bizden" desteğiyle, özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız için dönüşümün mali yükünü hafifletti. Kentsel dönüşüm sadece bir inşaat süreci değildir. Bu bir hayat kurtarma sürecidir. Bugün attığımız her adım, yarının can güvenliğini, huzurunu ve sağlıklı yaşamını inşa edecektir. Burada bulunan tüm site yönetimleri, muhtarlarımız, teknik uzmanlarımız ve halkımızla birlikte, Çekmeköy'ü daha güvenli, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğimize olan inancım tamdır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve bu salonda bizimle olan siz kıymetli komşularıma teşekkür ediyorum. Unutmayalım: Depreme dayanıklı bir Çekmeköy, hep birlikte mümkündür. Güvenli yarınlar sizin elinizde, bizim elimizde Hep birlikte başaracağız" dedi.

Önemli konular uzman isimler tarafından ele alındı

İki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun birinci oturumunda; Çekmeköy'ün mevcut binalarının ( yapı stoklarının) durumu nedir? Çekmeköy Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaları nelerdir? konularını anlatmak üzere Çekmeköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İnşaat Mühendisi Burak Uzun, kentsel dönüşüm ve yarısı bizden kampanyasını anlatmak için Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürü Şehir Plancısı Dilek Demirtaş Tekin, projelerin uygulanma safhası denetim süreçleri ile ilgili İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Bayram Kaya bilgilendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda ise; Emlak Konut'un kentsel dönüşüm uygulamaları anlatmak üzere Emlak Konut Emlak Planlama Genel Müdürü Yardımcısı İnşaat Mühendisi Selami Keskin, İBB'nin kentsel dönüşüm uygulamalarını anlatmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Necat Akın, Kamu tarafı, Müteahhitler ve hak sahipleri ile yürütülecek tüm süreçlerin takibi, anlaşmazlıkların giderilmesi gereken konularda uzlaşının sağlanması hususunda bilgi vermek üzere Marmara Şehircilik A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Harita Mühendisi Mehmet Pazarcı ve Afetler ile ilgili tecrübelerini anlatmak üzere Çekmeköy Belediyesi İlçe AFAD Yöneticisi Mümtaz Özdem çeşitli bilgilendirmeler yaptı.

Sempozyum sonunda katılımcılardan gelen sorular da uzman isimler tarafından cevaplandırıldı. Başkan Çerkez programa katılan uzman isimlere teşekkür edip günün anısına hediye takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika

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