Çeşme\'de Uluslararası İş Birliği Toplantısı

" İzmir'den Dünyaya Bakış" Platformu, 27 Mayıs Cuma günü Çeşme Ilıca Hotel'de önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin açılış konuşmasıyla başlayan buluşma, Türkiye ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen konukların katılımıyla, uluslararası iş birliği ve diyalog açısından değerli bir platform sundu.

Lal Denizli: "Çeşme'yi dünyaya açmak istiyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçenin yalnızca turistik değil aynı zamanda diplomatik ve kültürel anlamda da büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. Denizli, "Çeşme'nin sadece yaz turizmiyle değil, kültürel mirası, gastronomisi ve jeopolitik konumuyla da uluslararası alanda daha görünür olması gerekiyor. Belediye olarak bu vizyonla çalışıyoruz. Bu kapsamda, ağustos ayında gerçekleştirmeyi planladığımız Uluslararası Belediye Başkanları Zirvesi'ni Çeşme'de düzenleyerek, dünya çapında belediye başkanlarını bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

Kardeş şehir ilişkileri Çeşme'ye uzanıyor

Almanya'nın Bremen kenti Osterholz ilçesinin Belediye Başkanı Ullrich Schlüter, toplantının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Schlüter, İzmir ile Bremen'in uzun süredir kardeş şehir ilişkileri yürüttüğünü hatırlatarak, "Osterholz olarak biz de İzmir'in Gaziemir ilçesiyle kardeş şehiriz. Şimdi bu dostluk halkasını Çeşme ile genişletmek istiyoruz. Çeşme; güvenli, huzurlu, doğal güzelliklerle dolu ve deniziyle büyüleyen bir ilçe. Alman halkının büyük bölümü bu tür destinasyonları tercih ediyor. Bu bağları daha da güçlendirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Enerji, dış politika ve küresel krizler masadaydı

Global Resources Partners (Londra) ve London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, toplantıda yaptığı kapsamlı değerlendirmede güncel uluslararası krizlerin enerji piyasalarına yansımalarını analiz etti. Özellikle İran- İsrail geriliminin küresel enerji dengelerini nasıl etkilediğini aktaran Öğütçü, "Bölgede İran halkı büyük baskı altında ve ülke 46 yıldır istikrarlı bir şekilde geriliyor. Buna karşın Türkiye ve İsrail, hala Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki en güçlü iki aktör konumunda. Bu iki ülkenin arasında kurulacak yapıcı bir diyalog hem enerji güvenliği hem de bölgesel istikrar açısından kritik önemdedir" dedi.

Öğütçü ayrıca İngiltere Eski Başbakanı Boris Johnson'un Türkiye'nin potansiyeline dair sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin her iki taraf için de stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Aziz Kocaoğlu'ndan deneyim aktarımı

2004-2018 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu, toplantıya katkı sunarak özellikle yerel yönetimlerin uluslararası ilişkilerdeki rolü üzerine önemli bir perspektif sundu. Kocaoğlu, kent diplomasisinin günümüzde klasik diplomasi kadar etkili olduğunu belirterek, "Kentlerin dünyaya açılması; kültür, ekonomi ve çevre açısından artık ulusal düzeydeki politikaların bile önüne geçiyor. Yerel yönetimlerin bu tür platformlara aktif şekilde katılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Moderatörlük Alaaddin Yüksel'den, organizasyon yerel isimlerden

Toplantının moderatörlüğünü, TBMM 24. Dönem İzmir Milletvekili Alaaddin Yüksel üstlenirken, organizasyonun düzenleyici kurulu ise Rana Durak, Yıldırım Aktuğan, Ahmet Güler ve İbrahim Yüncü gibi İzmir'in farklı alanlardaki deneyimli isimlerinden oluştu.

Çeşme için yeni bir sayfa

Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerde, bu tür etkinliklerin Çeşme'nin yalnızca bir yazlık destinasyon değil, aynı zamanda uluslararası vizyona sahip bir kent haline gelmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Katılımcılar, özellikle uluslararası toplantıların, yatırımcı görüşmelerinin ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesinin Çeşme'nin geleceği için kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Gelecek adımlar ne olacak?

Toplantıdan çıkan kararlar doğrultusunda, önümüzdeki aylarda Çeşme'de bir dizi tematik buluşmanın düzenlenmesi, yurt dışı kardeş şehirlerle iş birliklerinin somut projelere dönüştürülmesi ve akademik/sivil toplum kuruluşlarıyla entegre çalışmalar yapılması bekleniyor. - İZMİR