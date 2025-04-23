Atatürk Posteri Yok, Korkuyorlar - Son Dakika
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Atatürk Posteri Yok, Korkuyorlar

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CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin asılmadığını belirterek, "Atatürk’ün posterinden korkuyorlar. Binada sadece Cumhurbaşkanının posterini ve Türk bayrağını görüyoruz" dedi.

23.04.2025 15:41  Güncelleme: 16:22
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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin asılmadığını belirterek, "Atatürk'ün posterinden korkuyorlar. Binada sadece Cumhurbaşkanının posterini ve Türk bayrağını görüyoruz" dedi.

CHP Aksaray İl Teşkilatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı düzenledi.

Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Çocuklardan Aylin Keser, Masal Sert ve Zafer Yıldız'ın, 23 Nisan adlı şiirlerini okumasının ardından konuşan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan 2025, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı. Gazi, ülke işgal altındayken, ülke yokluklar içerisindeyken, ülkede ülke sorunlarına kafa yoran, entelektüel insan yokken 'ben bilirim' dememiş, bir meclisin kurulmasına karar vermiş, ülkenin dört bir yanından gelen temsilcilerle kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, Cumhuriyeti ilan etmiştir.  Bu meclis, anayasa yapmış, devrimleri, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Gazi; hiçbir zaman 'ben bilirim' dememiştir. Hiçbir zaman 'tek adam olacağım' dememiştir. Hiçbir zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok saymamıştır. O, milletine güvenmiştir. Demokrasiye inanmıştır. Hukuka inanmıştır. Demokrasiye, ulusal egemenliğe o kadar inanmış ki Meclis'in açıldığı günü 23 Nisan 1924'te Ulusal Egemenlik Bayramı olarak ilan etmiştir."

"Hukuk devleti ve demokrasi askıya alındı"

Meclis'in açılışının 105. senesinde, milli iradeyi hiçe sayan bir cunta yönetimi ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Özdemir, "Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını mumla arar olduk. Askeri cunta yönetimlerinin yapmadığını Recep Tayyip Erdoğan tek adam rejimi yapmaktadır. Ülke açık cezaevine çevrilmiştir. En küçük bir eleştiriye dahi tahammül edilememektedir. Ülkede sendikacılar işçilerin haklarını savundukları için, iş insanları iktidarı eleştirdikleri için, gazeteciler, televizyoncular haber yaptıkları için, sokaktaki vatandaş konuştuğu için, barolar, avukatlar hukuk devletini savundukları için, belediye başkanları halka hizmet ettikleri için tutuklandılar. Hukuk devleti ve demokrasi askıya alındı" diye konuştu.

"Atatürk'ün posterinden korkuyorlar"

Bilal Özdemir, Atatürk Anıtı önünde sadece Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin bulunduğunu belirterek, "Valilik binasına bakarsanız Cumhurbaşkanının posterini ve Türk bayrağını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk ve ebedi Cumhurbaşkanı, ulusumuzun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini neden gizliyorsunuz? Atatürk'ün posterinden korkuyorlar. Atatürk'ün anıtından korkuyorlar. Ulusal egemenlikten, demokrasiden, halk iradesinden o kadar korkuyorlar ki bayramın dahi içini boşalttılar" dedi.

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Kaynak: ANKA

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