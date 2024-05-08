CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı: İnsanca ve Eşit Bir Düzende Yaşamak İstiyoruz - Son Dakika
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CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı: İnsanca ve Eşit Bir Düzende Yaşamak İstiyoruz

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Samsun'da boşanma aşamasında olan İngilizce öğretmeni Saadet Çay'ın kocası tarafından öldürülmesi üzerine CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, kadın cinayetlerine ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Kandemir, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığını ve kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurguladı. CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek ise kadın cinayetlerinin durdurulması ve en aza indirilmesi için CHP iktidarında çalışacaklarını ifade etti.

08.05.2024 10:43
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Samsun'da 2 çocuk annesi İngilizce öğretmeni Saadet Çay'ın boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kandemir, "Bizler töre, namus cinayetlerini, cinsiyet ayrımcılığını, erkeğin hükümdarlığını kabul etmiyoruz. İnsanca ve eşit bir düzende yaşamak istiyoruz" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde İngilizce öğretmeni Saadet Çay'ın, boşanma aşamasında olduğu hakkında 19 suç kaydı bulunan eşi Adem Çay tarafından katledilmesinin ardından Samsun'lu kadınlar, dün akşam CHP Atakum İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurgulayan CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir şunları söyledi:

"Kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. Tarihin en cinsiyetçi meclisi ile karşı karşıyayız. İngilizce öğretmenimiz Saadet Çay'ın yaşamı en yakınındaki bir erkek tarafından elinden alındı. Boşanma eşiğindeki kız kardeşimiz yine diğer kadınlar gibi kocası tarafından katledildi. Samsun'da şiddet mağduru kadın için TBMM'de kurulan komisyona rağmen kadın cinayetleri devam etti. 2024 Ocak ayından Mayıs ayına kadar 71 kız kardeşimiz katledildi. Her kadın cinayetinden sonra komisyonlar kuruldu.

"YAN YANA OLMAK ZORUNDAYIZ"

Adında adalet olan bir partinin yönetiminde adaleti mumla arar olduk. Anayasa'yı yok sayıyorlar, zaten ülkeyi yöneten zat, kadın erkek eşitliğine inanmıyor. Meclis'te kadının fıtratına göre çalışmasını savunan milletvekilleri var. Kadınları kuluçka makinesi gibi gören milletvekilleri var. Ne giyeceğine, kaç çocuk yapacağına karışan vekiller var. Meclis'te bir terör örgütü olan Hizbullah'ın uzantısı olan milletvekili var. Laiklik çok büyük tehdit altında, İstanbul'un göbeğinde Adalet Sarayı'nda şeriat isteriz diyerek naralar atılıyor. Kadına, çocuğa yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Her gün 3 kadından biri katlediliyor. Tam da burada biz kadınlar yan yana olmak zorundayız. Biz güçlü olursak ne kadınların 3 kuruşluk nafakasına göz koyarlar, ne İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulmasına engel olabilirler ne de Medeni Kanun'a dokunabilirler. Bizler töre, namus cinayetlerini, cinsiyet ayrımcılığını, erkeğin hükümdarlığını kabul etmiyoruz. İnsanca ve eşit bir düzende yaşamak istiyoruz. Usta Nazım'ın dediği gibi hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlü ise, çaresi yok dostlar biz kazanacağız."

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek ise "Biz binlerce yıl öncesine dönersek, hatta taş devrine dönersek, insanların 3 tane temel sorunu var. Beslenme, barınma ve yaşam hakkı. Bu üçü hala binlerce yıl sonra, ülkemizde sorun halinde ise bu ayıptan kurtulmamız lazım. Biz taş devri gibi yaşamak istemiyoruz. Kadın cinayetlerinde mutlaka CHP iktidarında durduracağız, en aza indireceğiz, yok edeceğiz" dedi.

CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı: İnsanca ve Eşit Bir Düzende Yaşamak İstiyoruz
Kaynak: ANKA

Samsun, Atakum, Çocuk, Çay, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı: İnsanca ve Eşit Bir Düzende Yaşamak İstiyoruz - Son Dakika

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