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CHP Bornova Gençlik Örgütü, Bornova Anadolu Lisesi önünde eylem yaptı - Son Dakika
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CHP Bornova Gençlik Örgütü, Bornova Anadolu Lisesi önünde eylem yaptı

CHP Bornova Gençlik Örgütü, Bornova Anadolu Lisesi koruluğunda mülteciler için anaokulu yapıldığı iddiaları üzerine lise önünde eylem yaptı. Açıklamada, 'Bornova Anadolu Lisesi'nin anaokuluna ihtiyacı yoktur. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acilen bu karardan dönerek, bu projenin okulumuzun ihtiyacı olan laboratuvar projesiyle değiştirilmesi gerekmektedir' denildi.

04.01.2024 - 16:12,
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CHP Bornova Gençlik Örgütü, Bornova Anadolu Lisesi koruluğunda mülteciler için anaokulu yapıldığı iddiaları üzerine lise önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Bornova Anadolu Lisesi'nin anaokuluna ihtiyacı yoktur. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acilen bu karardan dönerek, bu projenin okulumuzun ihtiyacı olan laboratuvar projesiyle değiştirilmesi gerekmektedir" denildi.

Bornova Anadolu Lisesi koruluğunda Suriyeli mülteciler için anaokulu yapıldığı iddialarına ilişkin tepkiler sürüyor. CHP Bornova Gençlik Örgütü, Bornova Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"Bizler her daim haksızlığın karşısında duran, mağduriyetlere karşı hızlıca örgütlenip tepki gösteren, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bornova Gençlik Örgütüyüz. Yaklaşık bir haftadır ülke gündemini de yakından ilgilendiren Bornova'mızın simgelerinden biri olan Bornova Anadolu Lisesi'yle ilgili devam eden sürecin ilk günden beri içerisindeyiz. Bugün de burada Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in de mezun olduğu ve daha birçok akademisyen, milletvekili, hukukçu, bilim insanı yetiştiren Bornova Anadolu Lisesi önündeyiz. Gönül isterdi ki bugün buraya öğrenci kardeşlerimizin derslerine yardımcı olmak ve bir üniversite öğrencisi olarak liseli kardeşlerimize tecrübelerimizi aktarmak için gelelim. Fakat bugün buraya liseli kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek olmak, seslerine ses katmak için geldik.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütleri olarak kazı ya da yapılacak inşaatın yasal süreciyle ilgilenmiyoruz, gerekli açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilen Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımız yapmıştır. Bizim derdimiz İzmir'imize damga vurmuş, birçok değeri ülkemize katmış, bu nadide eğitim kurumunda okuyan öğrenci arkadaşlarımızın fikir ve görüşleri hiçe sayılarak liseyle bağdaşmayan bir anaokulu yapımı projesinin başlatılmasıdır. Biz Bornova Anadolu Liseli kardeşlerimizin sesine ses katarak buradan açıkça haykırıyoruz: Bornova Anadolu Lisesi'nin anaokuluna ihtiyacı yoktur. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acilen bu karardan dönerek, bu projenin okulumuzun ihtiyacı olan laboratuvar projesiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Günlerdir gerek liseli arkadaşlarımızla, gerek mezunlarımızla, gerek belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çok net bir şekilde görüyoruz ki; bu meselenin seçimlere 3 ay kala ortaya çıkması Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin sorumlu tutulması, açıkça partimizin ve belediyelerimizi yıpratma çabasıdır"

CHP Bornova Gençlik Örgütü, Bornova Anadolu Lisesi önünde eylem yaptı
Kaynak: ANKA
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