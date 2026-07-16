CHP'de Eskişehir krizi: Talat Yalaz'dan sert açıklamalar

(ESKİŞEHİR) - İki hafta önce CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan ve hala yerine atama yapılmayan Talat Yalaz, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in en yakın çalışma ekibini bir kalemde partiden atıyorsunuz. Sonra biz farklı bir alternatif düşününce bölücü ilan ediliyoruz. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmektir." dedi.

Genel merkez tarafından 30 Haziran'da görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TABANI VE PARTİYİ DİKKATE ALMAYAN ANLAYIŞ"

"Türkiye'de bugüne kadar genel başkanlık yapmış bütün siyasi parti liderlerini değerlendirin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm tarihinde hiçbir genel başkan, bugünkü kadar geniş yetkilerle donatılmadı. Parti Meclisi'ne ihtiyaç duymadan, MYK'yı Parti Meclisi'nin onayına sunmaya gerek duymadan hareket eden, tabanı da partiyi de dikkate almayan bir anlayış var. Her şeye yetkililer ama yapamadıkları tek bir şey bulunuyor. O da olağanüstü kurultay. Olağanüstü kurultay yapamayacaklarını iddia ediyorlar."

"İLK KEZ BUTLANCILIKTAN UTANDIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Oysa olağanüstü kurultayı iki kez yaptık. Her ikisinde de dilekçeler verildi, 15 gün sonra kurultay gerçekleştirildi. O dilekçeleri genel merkeze bizzat ben teslim ettim. 833 ıslak imzalı kurultay delegesinin imzası vardı. İstanbul delegeleriyle birlikte bu sayı 1000'i geçiyordu. Bugün "Kurultayı yapıyoruz." deseler, 15 gün içinde gerçekleştirebilirler. Üstelik butlan kararının üzerinden de yaklaşık bir buçuk ay geçti. Dolayısıyla ortada samimiyet yoktur. İlk kez butlancılıktan utandıklarını görüyoruz. Müslim Sarı'nın açıklamalarından da bunu çıkarıyorum. Kendilerine yöneltilen "butlancı" eleştirilerinden rahatsız olmuşlar ve "Biz butlancı değiliz, onlar butlancı." demeye getiriyorlar. Hayır efendim, butlancı sizsiniz. Meşruiyetinizi butlandan, hatta butlana sebep olan Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyorsunuz.

"BUTLANCI DA SİZSİNİZ, BÖLÜCÜ DE SİZSİNİZ"

"Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket edelim, onun istediği gibi partiyi dizayn edelim. Parti için mücadele eden, yurtsever, yıllarca emek vermiş, il başkanlığı yapmış insanları tasfiye edelim. Onlar da hiçbir alternatif üretmesin, Recep Tayyip Erdoğan'a teslim olsun. Partiyi de teslim edelim. AK Parti iktidarının önünde tekrar koltuk değneği olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne engel olalım." anlayışı, aklı başında hiçbir insanın savunabileceği bir yaklaşım değildir. Bu nedenle butlancı da sizsiniz, bölücü de sizsiniz. Çünkü partiyi topyekün tasfiye ediyorsunuz."

"SİZ PARTİYE ÇÖKMÜŞ İNSANLARSINIZ"

Bugün yaşanan süreç, geçmişteki ayrılıklardan farklıdır. Daha önce ana gövde yerinde durur, ayrılanlar o gövdeden ayrılırdı. Genel Başkanımızın ifadesiyle, bir karpuz düşünün; bunlar o karpuzun sapına bile denk gelmiyor. Siz partiye çökmüş insanlarsınız. Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin ve sempatizanının iradesini gasp etmiş, partiye çökmüş kişilersiniz. Biz size "Gelin, bu yanlıştan dönün." diyoruz. Siz ise hala kendinizi haklı göstermeye çalışıyor, utanmadan partiyi yönetmeye devam etmek istiyorsunuz. Evet, bölücü de sizsiniz, butlancı da sizsiniz. Bunun yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı da sizsiniz. Bu kadar açık.

"1 MİLYON NÜFUSU OLAN ESKİŞEHİR'DE İL BAŞKANI BULAMIYORLAR"

Eskişehir'de kendilerini temsil edecek birini bulamıyorlar. Bu gerçekten onlar adına utanç verici bir tablo. Aynı şekilde kapılarında bekleyen birkaç kişi açısından da utanç verici bir durum. Müslim Sarı "Partiyi bölüyorlar, bunlar butlancı." derken bu tabloyu gözünün önüne getirsin. Üyelik şartını bile aramıyorlar. İstanbul'da başka bir partiden istifa ettirdikleri kişiyi aynı gün 12. madde kapsamında üye yapıp görevlendirdiler. Ama Eskişehir'de 23 bin üyenin, 1 milyon nüfusun bulunduğu bir şehirde il başkanlığı yapacak tek bir kişi bulamıyorlar. Üstelik kapılarında bekleyen iki üç kişiyi de kendileri bile o göreve layık görmüyor. Buna rağmen başka kimseyi de bulamıyorlar.

"BİZ PARTİDEN KOPARILIP ATILIYORUZ"

Geçen hafta da söyledim, bugün yine söylüyorum. O arkadaşlar üzülmesin. Birini bulamayacaklar, yine sizi arayacaklar. Kapılarında beklemeye devam edin. İnsanları aramaya, "Biz haysiyetsiz değiliz", "Biz onursuz değiliz", "Biz bu partiyi Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyiz." cevaplarını almaya devam etsinler. Umutsuz olmasınlar. Haftaya yine atama yaparlar. Eğer mesele atanmaksa, haftaya atanırlar. Ama mesele atanmak değil. Bunu da atandıkları gün değil, bugün anlamaya başladılar. Bizim açımızdan tablo nettir. Mücadelemize devam edeceğiz. Biz partiden ayrılmıyoruz. Biz partiden koparılıp atılıyoruz. Ben ihraçtan söz etmiyorum. Bugün benim parti üyeliğim sistemde görünmüyor. Bu şehirde 3 yıl il başkanlığı yaptım. Ondan önce 5 yıl yöneticilik yaptım. Bu partinin içinde büyümüş, görev almış bir insanım. Görevlerimi elimden geldiğince yerine getirdim. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, bunu yaptım.

"KÜÇÜK MUHALEFET OLSUN AMA PARTİYİ BEN YÖNETEYİM"

Şimdi beni bir kalemde partiden atıyorsunuz. Benimle birlikte bugün iki arkadaşımı daha aynı şekilde disipline sevk ediyorsunuz. İl başkanlarını partiden çıkarıyorsunuz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in en yakın çalışma ekibini bir kalemde partiden atıyorsunuz. Sonra biz farklı bir alternatif düşününce bölücü ilan ediliyoruz. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmektir. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki engel olma niteliğini ortadan kaldırmaktır. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını engellemektir. Amaç, "Küçük bir muhalefet olsun, yeter ki parti bizim elimizde kalsın." anlayışını sürdürmektir. Bugün olayın bir yönü yapılan açıklamalardır. Diğer yönü ise toplumun, partililerin ve milyonların gösterdiği tepkiye rağmen bugünkü MYK yönetiminin hiçbir sonuç çıkarmamasıdır. Partilileri yok saydıkları gibi milyonların iradesini de yok sayıyorlar. Eskişehir'de birini bulamıyorlar. Çünkü burası Eskişehir. Bir milyon nüfuslu şehirde temsil edecek tek bir kişi bulamamalarının mutlaka bir sebebi vardır. Önce bunun üzerine düşünsünler. Sürekli yeni isim aramak yerine kapılarında bekleyenlerden birini atasınlar. Çünkü kendi anlayışlarına göre layık gördükleri kişiler onlar."