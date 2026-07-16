CHP'de Eskişehir krizi: Talat Yalaz'dan sert açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Eskişehir krizi: Talat Yalaz'dan sert açıklamalar

16.07.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki hafta önce CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan ve hala yerine atama yapılmayan Talat Yalaz, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in en yakın çalışma ekibini bir kalemde partiden atıyorsunuz. Sonra biz farklı bir alternatif düşününce bölücü ilan ediliyoruz. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmektir." dedi.

(ESKİŞEHİR) - İki hafta önce CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan ve hala yerine atama yapılmayan Talat Yalaz, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in en yakın çalışma ekibini bir kalemde partiden atıyorsunuz. Sonra biz farklı bir alternatif düşününce bölücü ilan ediliyoruz. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmektir." dedi.

Genel merkez tarafından 30 Haziran'da görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TABANI VE PARTİYİ DİKKATE ALMAYAN ANLAYIŞ"

"Türkiye'de bugüne kadar genel başkanlık yapmış bütün siyasi parti liderlerini değerlendirin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm tarihinde hiçbir genel başkan, bugünkü kadar geniş yetkilerle donatılmadı. Parti Meclisi'ne ihtiyaç duymadan, MYK'yı Parti Meclisi'nin onayına sunmaya gerek duymadan hareket eden, tabanı da partiyi de dikkate almayan bir anlayış var. Her şeye yetkililer ama yapamadıkları tek bir şey bulunuyor. O da olağanüstü kurultay. Olağanüstü kurultay yapamayacaklarını iddia ediyorlar."

"İLK KEZ BUTLANCILIKTAN UTANDIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Oysa olağanüstü kurultayı iki kez yaptık. Her ikisinde de dilekçeler verildi, 15 gün sonra kurultay gerçekleştirildi. O dilekçeleri genel merkeze bizzat ben teslim ettim. 833 ıslak imzalı kurultay delegesinin imzası vardı. İstanbul delegeleriyle birlikte bu sayı 1000'i geçiyordu. Bugün "Kurultayı yapıyoruz." deseler, 15 gün içinde gerçekleştirebilirler. Üstelik butlan kararının üzerinden de yaklaşık bir buçuk ay geçti. Dolayısıyla ortada samimiyet yoktur. İlk kez butlancılıktan utandıklarını görüyoruz. Müslim Sarı'nın açıklamalarından da bunu çıkarıyorum. Kendilerine yöneltilen "butlancı" eleştirilerinden rahatsız olmuşlar ve "Biz butlancı değiliz, onlar butlancı." demeye getiriyorlar. Hayır efendim, butlancı sizsiniz. Meşruiyetinizi butlandan, hatta butlana sebep olan Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyorsunuz.

"BUTLANCI DA SİZSİNİZ, BÖLÜCÜ DE SİZSİNİZ"

"Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket edelim, onun istediği gibi partiyi dizayn edelim. Parti için mücadele eden, yurtsever, yıllarca emek vermiş, il başkanlığı yapmış insanları tasfiye edelim. Onlar da hiçbir alternatif üretmesin, Recep Tayyip Erdoğan'a teslim olsun. Partiyi de teslim edelim. AK Parti iktidarının önünde tekrar koltuk değneği olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne engel olalım." anlayışı, aklı başında hiçbir insanın savunabileceği bir yaklaşım değildir. Bu nedenle butlancı da sizsiniz, bölücü de sizsiniz. Çünkü partiyi topyekün tasfiye ediyorsunuz."

"SİZ PARTİYE ÇÖKMÜŞ İNSANLARSINIZ"

Bugün yaşanan süreç, geçmişteki ayrılıklardan farklıdır. Daha önce ana gövde yerinde durur, ayrılanlar o gövdeden ayrılırdı. Genel Başkanımızın ifadesiyle, bir karpuz düşünün; bunlar o karpuzun sapına bile denk gelmiyor. Siz partiye çökmüş insanlarsınız. Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin ve sempatizanının iradesini gasp etmiş, partiye çökmüş kişilersiniz. Biz size "Gelin, bu yanlıştan dönün." diyoruz. Siz ise hala kendinizi haklı göstermeye çalışıyor, utanmadan partiyi yönetmeye devam etmek istiyorsunuz. Evet, bölücü de sizsiniz, butlancı da sizsiniz. Bunun yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı da sizsiniz. Bu kadar açık.

"1 MİLYON NÜFUSU OLAN ESKİŞEHİR'DE İL BAŞKANI BULAMIYORLAR"

Eskişehir'de kendilerini temsil edecek birini bulamıyorlar. Bu gerçekten onlar adına utanç verici bir tablo. Aynı şekilde kapılarında bekleyen birkaç kişi açısından da utanç verici bir durum. Müslim Sarı "Partiyi bölüyorlar, bunlar butlancı." derken bu tabloyu gözünün önüne getirsin. Üyelik şartını bile aramıyorlar. İstanbul'da başka bir partiden istifa ettirdikleri kişiyi aynı gün 12. madde kapsamında üye yapıp görevlendirdiler. Ama Eskişehir'de 23 bin üyenin, 1 milyon nüfusun bulunduğu bir şehirde il başkanlığı yapacak tek bir kişi bulamıyorlar. Üstelik kapılarında bekleyen iki üç kişiyi de kendileri bile o göreve layık görmüyor. Buna rağmen başka kimseyi de bulamıyorlar.

"BİZ PARTİDEN KOPARILIP ATILIYORUZ"

Geçen hafta da söyledim, bugün yine söylüyorum. O arkadaşlar üzülmesin. Birini bulamayacaklar, yine sizi arayacaklar. Kapılarında beklemeye devam edin. İnsanları aramaya, "Biz haysiyetsiz değiliz", "Biz onursuz değiliz", "Biz bu partiyi Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyiz." cevaplarını almaya devam etsinler. Umutsuz olmasınlar. Haftaya yine atama yaparlar. Eğer mesele atanmaksa, haftaya atanırlar. Ama mesele atanmak değil. Bunu da atandıkları gün değil, bugün anlamaya başladılar. Bizim açımızdan tablo nettir. Mücadelemize devam edeceğiz. Biz partiden ayrılmıyoruz. Biz partiden koparılıp atılıyoruz. Ben ihraçtan söz etmiyorum. Bugün benim parti üyeliğim sistemde görünmüyor. Bu şehirde 3 yıl il başkanlığı yaptım. Ondan önce 5 yıl yöneticilik yaptım. Bu partinin içinde büyümüş, görev almış bir insanım. Görevlerimi elimden geldiğince yerine getirdim. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, bunu yaptım.

"KÜÇÜK MUHALEFET OLSUN AMA PARTİYİ BEN YÖNETEYİM"

Şimdi beni bir kalemde partiden atıyorsunuz. Benimle birlikte bugün iki arkadaşımı daha aynı şekilde disipline sevk ediyorsunuz. İl başkanlarını partiden çıkarıyorsunuz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in en yakın çalışma ekibini bir kalemde partiden atıyorsunuz. Sonra biz farklı bir alternatif düşününce bölücü ilan ediliyoruz. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmektir. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki engel olma niteliğini ortadan kaldırmaktır. Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını engellemektir. Amaç, "Küçük bir muhalefet olsun, yeter ki parti bizim elimizde kalsın." anlayışını sürdürmektir. Bugün olayın bir yönü yapılan açıklamalardır. Diğer yönü ise toplumun, partililerin ve milyonların gösterdiği tepkiye rağmen bugünkü MYK yönetiminin hiçbir sonuç çıkarmamasıdır. Partilileri yok saydıkları gibi milyonların iradesini de yok sayıyorlar. Eskişehir'de birini bulamıyorlar. Çünkü burası Eskişehir. Bir milyon nüfuslu şehirde temsil edecek tek bir kişi bulamamalarının mutlaka bir sebebi vardır. Önce bunun üzerine düşünsünler. Sürekli yeni isim aramak yerine kapılarında bekleyenlerden birini atasınlar. Çünkü kendi anlayışlarına göre layık gördükleri kişiler onlar."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Eskişehir, Sözler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'de Eskişehir krizi: Talat Yalaz'dan sert açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Levent Üzümcü gözaltına alındı Levent Üzümcü gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Nasuh Mahruki hakkında “15 Temmuz“ paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı Nasuh Mahruki hakkında "15 Temmuz" paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic’ten haber var Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:00
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
22:43
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 00:11:25. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP'de Eskişehir krizi: Talat Yalaz'dan sert açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.