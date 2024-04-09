CHP Genel Başkanı Özel Manisa\'da Aile Mezarlarını Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da hem ailesinin hem de Manisa Tarzanı'nın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanettir"

MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da aile üyelerinin ve 'Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin mezarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramını memleketi Manisa'da ailesiyle geçirecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte bayram öncesi Çatal Mezarlığını ziyaret etti. İlk olarak 'Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin mezarını ziyaret eden Genel Başkan Özel daha sonra 1979 yılında öldürülen Eczacı Neşe Gülersoy'un mezarını ziyaret ederek dua okudu. Aile üyelerinin mezarlarını da tek tek ziyaret ederek dualar okuyan Özel, daha sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel, "Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi ziyaretle başladık. İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kardeşim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset arkadaşlarımızla birlikte hem aile büyüklerimizi ziyaret ettik hem partimizin kurucu il başkanlarını, görevi başında şehit edilen Neşe Gülersoy'u, Mete Erdem'i ziyaret ettik. Şimdi aynı tarihlerde görevi başındayken şehit edilen Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı, eczacı meslektaşım Cemil Çöllü'yü de ziyaret edeceğiz. Onun kabrine doğru gidiyoruz. Daha önce de söyledik. Biz, Manisa'nın evlatlarıyız. Ailemiz belli, soyumuz belli, sopumuz belli. Evimiz belli, mezarımızın yeri dahi belli. Her bayram olduğu gibi bu ziyareti yapıyoruz" dedi.

Özel, "Bundan sonraki süreçte Manisamıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onunla birlikte seçilen belediye başkanlarımız Manisa ve ilçelerine adilane, Manisa kimliğine uygun olarak, siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edecekler. Biz de elimizden gelen her desteği kendilerine sağlayacağız" diye konuştu.

"Tam bir kanunsuzluk hali var"

AK Parti'li aday Mehmet Öztürk'ün kazandığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi veren ve itirazın reddedilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Özel, "Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan, 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" yanıtını verdi.

Özel, "Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımızla aynı gerekçeyle iktidar partisi tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra, ben sertleşmek istemem. Ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Ben tüm başvuruları hazırlatıyorum. Tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin takipçisiyim. Hatay'da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz, sakın bir yanlışa kalkışmasınlar" diye konuştu.

"İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanettir"

Özel, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ticaret kısıtlaması kararının anımsatılması üzerine, "30 Ramazan, neredeyse 30 iftarda ben bunu konuştum. Dinlemediler. Siyasette olan, olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki, kısıtlama varsa, bütün iddialarımız doğruymuş. İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bugünkü karar, sadece beni değil ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından, solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz, onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz, atılan adım, önemli küçük bir adımdır. İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanettir" ifadelerini kullandı.