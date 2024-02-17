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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bergama ve Kınık'ta vatandaşlara seslendi

İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmalarda, yerel seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programları kapsamında ilk olarak Dikili'deki etkinliğini tamamladıktan sonra Bergama ve Kınık'a gelerek halk buluşmasına katıldı. Programda CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, CHP Bergama Belediye Başkan adayı Dr. Tanju Çelik, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Kınık Belediye Başkan adayı Sema Bodur, CHP Kınık İlçe Başkanı Salih Barut ve partililer yer aldı.

Bergama'nın 5 senedir halkçı belediyecilikten uzakta olduğunu ifade eden Özel, "Temiz belediyeciliğe ihtiyacımız var. Dışarıdan gelen ithal adaya değil Bergama'nın bir evladına ihtiyacımız var" dedi.

CHP'nin Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik ile ilgili görüşlerini de aktaran Özel, "Köy demedi, yayla demedi, ev ev gitti. Hasta çocukları iyi etti. Siz koşup geldiniz, şifayı ona buldunuz. Evladının ateşi olunca, anne babadaki duyguyu biz biliriz. Onu iyileştirene de minnetimiz çoktur. Şimdi ise Bergama'yı iyileştirmeye geliyor. Dr. Tanju Çelik, Bergama'ya iyi gelecek. Biz halkçı belediyeciyiz. Biz gitmeden bir yere hemen yalan ulaşıyor. AK Parti'nin yalanı. Diyor ki 'sosyal yardımları kesecekler'. Bakın bakalım Bergama'da geçmişte yapılanları bir kefeye koyun. Son 5 yılda yapılanlara bir bakın" ifadelerini kullandı.

"Bergama'yı hak ettiği yere taşımakta kararlıyım"

1 Nisan'dan sonra Bergama'da bayrağı taşıyacağını vurgulayan CHP Bergama Belediye Başkan adayı Dr. Tanju Çelik, "137 mahallesiyle birlik olacağız, bir olacağız, kazanan Bergama olacak. Bu bir bayrak yarışı. 1 Nisan'dan sonra bu bayrağı ben taşıyacağım. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlıkta, tarımda, turizmde Bergama'yı hak ettiği yere taşımaya kararlıyım. Şehir girişlerimizi, meydanlarımızı, yürüyüş yollarımızı elden geçirerek; hem burada yaşayan halkımızın hem de yerli ve yabancı turistlerimizin ilgisini çekecek duruma getireceğim. Tarihi mirasımıza sahip çıkacağım. Yaşanabilir bir Bergama için çalışacağım. 'Bergama iktidar partisinde olmazsa bu hizmetlerin hiçbirini alamazmış' diyorlar. Sevgili hemşehrilerim, devlet hepimizin devletidir, hepimizin vergileriyle yaşamaktadır. Biz Bergama'daki ihtiyaçlar için devletimizin kapısını çalar, alana kadar o kapıdan ayrılmayız. Bu böyle bilinsin. Biz Bergama için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Özel, Kınık'ta vatandaşlara seslendi

Özel Kınık'ta seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenerek, "2014 yılından beri yüreğimin bir parçası Soma'daki madende kaldı ama benim memleketim hem Soma hem Kınık hem Bergama hem Savaştepe. 31 Mart günü iki dönemdir AK Parti'de olan belediyeyi alın ben sizinle gurur duyayım. Kınık'ın cumhuriyet tarihindeki ilk kadın başkanını seçmeye hazır mısınız? Kalbindeki Kınık sevgisi hiç bir zaman bitmedi, şimdi borcunu ödemeye geldi. Aliağa spor'un basket takımını kurmuş, çalıştırmış. 1. lige çıkana kadar antrenörlük yapmış biri. Kendisi de sporcu olduğu için önemli spor yatırımları yapacağız. Halı sahalar, basket sahaları, gençlerin istediği tesisleri sunacağız. Ben partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin en güçlü belediyeleri hangisini seçerse Kınık Belediyesi ile kardeş belediye yapacağım" dedi.

Kınık Belediye Başkan adayı Sema Bodur ise Kınık'ı altı okun ışığıyla tarihe, bölgeye yakışır şekilde el ele yöneteceğini aktararak, "Ben bu şehrin evladıyım. Dağına, ovasına, suyuna, insanlarına sevdalıyım. Kınık için kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Ben gücümü sizlerden alıyorum. İşimiz Kınık, gücümüz Kınık" ifadelerini aktardı.