CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Manisa belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı

MANİSA - Memleketi Manisa'da konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atmaya çalışıyorlar. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına yoğun katılım olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel salona girişinde sevgi gösterileri ile karşılandı. Belediye başkan adayları da toplantıya eşleriyle birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gerçekleştirdi. Özalper yaptığı konuşmada Manisa'nın tarihini değiştirecek bir yola çıkmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Suni gündemlerin peşine takılmayacağız"

Memleketi Manisa'da olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydederek konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim için çok önemli bir gün. Her şeyin başladığı yerdeyiz. Bu yolun her adımını birlikte yürüdüklerimle birlikteyiz. Bize, Manisa'daki yürüyüşümüz, Türkiye'deki yürüyüşümüze ilk günden bugüne kadar hiç çıkar beklemeden yanımda olan yoldaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugün resmen babamın evinde, anamın kucağındayım. Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp kapattığı bir serüvenin başladığı memleketteyim. Dünyanın en eski festivallerinden biri olan Mesir Festivalinin olduğu bir memleketteyim. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Otelini yazdığı yerdeyim. Mimar Sinan'ın son kalfalık eseri Muradiye Camiini yaptığı yerdeyim. Bugün ezberleri bozan bir siyasetin, yürüyüş içindeyiz. Manisa'da yüzler nasıl güler, Türkiye'de yüzler nasıl güler, Türkiye'de emeklinin emekçinin yüzünü nasıl güldürürüz onu konuşacağız. Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atmaya çalışıyorlar. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız. O yüzden şeriat, saltanat deyip kendisine son halife diye slogan attırdığın kimsenin kafasını karıştırma." dedi.

"Ülke çok kötü yönetiliyor"

Ülkenin çok kötü yönetildiğini kaydeden Özel, "Biliyorsunuz; ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele için görevli kurum. Politikaları uygularken bağımsız olacak. Kanun öyle yazmış. Dün gece Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar. Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor, ancak bu kadınla uğraşmaya başladılar. İstifaya zorladılar. Sonunda istifa geldi, yerine biri atandı. Şahap gider Hafize gelir, Hafize gider başka biri gelir. Gaye Hanım 5 yıl görev yapacaktı 9 ayda görevden aldılar. Gaye Hanımla uğraştılar, bir buçuk yaşındaki çocuğuyla uğraştılar, annesiyle babasıyla uğraştılar. Biri gider biri gelir ama bilin ki bu memlekette ne kötüye gidiyorsa, işsizlik bütün gençlerin umutlarını kırdıysa ne gidendir ne gelendir, gideni de gönderen, geleni de getiren aynı dolma kaleme sahip Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkede ne yaşanıyorsa, bu ülkenin başına uyuşturucu baronlarını bela edenler de bu ülkede kamu düzenini ortadan kaldıranlar da Recep Tayyip Erdoğan'ının atadıklarıdır." şeklinde konuştu.

"Değişim peşindeyiz"

Değişimin peşinde olduklarının altını çizen Özel, "Manisa'da değişim, Türkiye'de değişimin peşindeyiz. Yeni bir yol yürüyoruz. Güçlü, cesur, dinamik kadrolarla yürüyoruz. Bugün benden önce söz verdiğimiz gibi geçmişte 30'lu yaşlarında genç bir kadın il başkanı olarak çıktı. Biz gençleşme derken, kadınlara alan açmak derken ilk önce kendi memleketimizde adım attık. Yanı başımızda İzmir var. Listeler açıklandı. Adaylar teker teker tanıtılacak. Bundan önce İzmir gibi bir kentte, CHP'nin amiral gemisinde 6 kadın belediye başkanı görev yapmıştı. Şimdi tam da seçilebilecek yerlerden 9 kadın belediye başkan adayımız var. Son açıklanan liste olduğu için söylüyorum tam 14 tane 40 yaş altı genç başkan adayımız var. Hepsi genç, yabancı dil biliyor. Geldikleri göreve kimseye diyet ödeyerek gelmediler. Çalışkan olmaları, liyakatli ve CHP'li olmaları sayesinde geldiler. Bu değişim inancıyla bu parti değişecek, gençleşecek ve iktidara yürüyecek, söz veriyorum. Yeni bir yoldayız, bu yol milletimizin yoludur, doğru bir yoldur, bu yol cesaretle yürüyeceğimiz bir yoldur. Listelerimiz dört dörtlük olmayabilir; ama değişim inancıyla bu parti değişecek, gençleşecek ve iktidara yürüyecek. Söz veriyorum. Yeni bir yoldayız, bu yol temiz bir yoldur. Hep beraber zenginleşmek, yoksulluğu bitirmek için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz" dedi.

"İttifak kurmayı çok istedik ama olmadı"

Seçimlerde ittifak olmamasına da değinen Özel şunları söyledi: "Bu bayrak inmeyecekse, bu vatan bölünmeyecekse bu müezzine de o Mehmetçiğe de hep beraber sahip çıkarsak bölünmeyecek. Yok öyle bedava milliyetçilik. 6 okundan biri milliyetçilik olan ve kendine olan güveni tam olan bir siyasi hareketiz. Şöyle bir oyun oynuyorlar, CHP'yi şeytanlaştırmaya, çalışıyorlar. Geçen seçimlerde ittifak vardı hep birlikte oy verdik. Bu seçimde de ittifak olsun diye her şeyi yaptık, ama saygı duyduğumuz ortaklarımız çeşitli gerekçelerle reddettiler. O gün bu oyları verenler yine burada Manisa'da. O gün kazananların hali ortada. Kendi arsalarına rant sağlıyorlar, çocuklarına turizm ruhsatı sağlıyorlar, Atatürk'e düşman ne kadar kurum varsa hulufe gibi dağıtıyorlar. Biz yine buradayız ve değiştirebiliriz. Bugün Manisa'yı Cengiz Ergün'ün şımarıklığından kurtaracak olan ittifakın adı Manisa ittifakıdır. Hep birlikte kuracağız. Bu ittifakı ilçelerde kuracaklar da burada. Bütün Manisalılarla bu ittifakı kurmak sizin göreviniz bunu sizden bekliyorum. Siz bir ittifak kuracaksınız. O ittifakın başkan adayları burada."

Özel'in konuşmasının ardından CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek partililere hitap etti. Zeyrek'in ardından 17 ilçe belediye başkan adayı sahneye davet edildi.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları

CHP'nin Manisa'daki mevcut 4 belediye başkanı Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu'da Çetin Akın ve Saruhanlı'da Zeki Bilgin ile 31 Mart seçimlerine girme kararı alırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler'de Gülşah Zorbay, Yunusemre'de Semih Balaban, Soma'da Sercan Okur, Kula'da Hikmet Dönmez, Gördes'te İbrahim Büke, Gölmarmara'da Cem Aykan, Salihli'de Mazlum Nurlu, Ahmetli'de Fuat Mintaş, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Sarıgöl'de Tahsin Akdeniz, Demirci'de Şerif Akmeşe, Kırkağaç'ta Üstün Dönmez, Selendi'de Cemil Kurt aday olarak gösterildi.