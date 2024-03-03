CHP eski Artvin İl Başkanı: Türkiye'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor - Son Dakika
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Yerel

CHP eski Artvin İl Başkanı: Türkiye'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi eski Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Türkiye'de kuralların işlemediğini ve hukukun işlemediğini belirterek, gerçekleri yazan ve söyleyenlerin yargılandığını ve hapsedildiğini söyledi. Biber, Türkiye'nin büyük bir karartma altında olduğunu ve şeriatın adliye koridorlarında seslendirildiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dışardan para dilendiğini ve seçimlerin önemine vurgu yaptı.

03.03.2024 11:52
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UĞUR İSTANBULLU

Cumhuriyet Halk Partisi eski Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, " Türkiye'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor ve ne yazık ki yargı öyle bir noktaya geldi ki çok haklı insanlar haksız durumuna düşebiliyor. Gerçekleri yazan ve söyleyenler yargılanıyorlar, hapislere atılıp baskı görüyorlar. Türkiye büyük bir karartma altında ve bir taraftan hem iç hem de dış sömürü had safhada. Bunların üzerini din ile örtüyorlar. Şeriat artık adliye koridorlarında seslendiriliyor. Bugünkü kanunlarımıza göre 'şeriat istiyoruz' demek suçtur. Ama Cumhuriyet'i savunanlar, laik Cumhuriyet'i savunanlar suçlu hale geliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, yerel seçimler öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Biber şu değerlendirmeleri yaptı:

"TÜRKİYE'NİN GİDİŞİNE BAKTIĞIMIZDA BU SEÇİMLERİN NE KADAR ÖNEM ARZ ETTİĞİNİ İFADE ETMEK İSTİYORUM"

"Önümüzde çok önemli bir dönüm noktası olabilecek bir seçim var. Yerel seçimler olsa da, Türkiye'nin gidişine baktığımızda bu seçimlerin ne kadar önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bugün genelden bakmak istiyorum ve genelden baktığımızda da pahalılık bir tarafa, ekonomi almış başını gidiyor. Bir üretim fazlalığı ya da bir döviz fazlalığı var.  Türkiye'de refah artıyor anlamında değil bu. Ekonomi ters yönde gidiyor. Geçen basına da yansıyan açılan işletmelerin en az üç katı kapanmış. İşsizlik sürekli artmış ve emekliler çöplerden sebze ve meyve toplamaya başlamış. Benliğini kaybetmiş bir toplumla karşı karşıyayız.

"ŞERİAT ARTIK ADLİYE KORİDORLARINDA SESLENDİRİLİYOR"

Türkiye'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor ve ne yazık ki yargı öyle bir noktaya geldi ki çok haklı insanlar haksız durumuna düşebiliyor. Gerçekleri yazan ve söyleyenler yargılanıyorlar, hapislere atılıp baskı görüyorlar. Türkiye büyük bir karartma altında ve hem iç hem de dış sömürü had safhada. Bunların üzerini din ile örtüyorlar. Şeriat artık adliye koridorlarında seslendiriliyor. Bugünkü kanunlarımıza göre 'şeriat istiyoruz' demek suçtur. Ama Cumhuriyet'i savunanlar, laik Cumhuriyet'i savunanlar suçlu hale geliyor ve işte böyle bir durumdayız. Tam da bu noktada insanlar konuşmakta zorlanıyor. Ama ne pahasına olursa olsun bende Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Artvin İl Başkanı olarak bu gerçekleri söylemek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum.

"TÜRKİYE BUGÜN DIŞARDAN PARA DİLENİYOR VE BİZ BUNLARA KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Türkiye bugün dışardan para dileniyor ve biz bunlara katlanmak zorunda değiliz. Önümüzdeki seçimlere vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de o parti gelir bu parti gider diyoruz ama işin aslı öyle değil. Türkiye hızla bir tarafa doğru kaydırılıyor, açıkçası gericiliğe doğru kaydırılıyor ve Türkiye laik bir cumhuriyetten uzaklaştırılıyor. Cumhuriyet adı altında dikta rejimlerini görüyoruz ve dikta rejimlerin halkını nasıl ezdiğini görüyoruz. Bakın Filistin'i görüyoruz bakın dünyada bir sürü Müslüman ülkeler var. Neden Filistin'e sahip çıkamıyoruz? Toplumu eğitmezsek ve toplum kendi kendini koruma bilincine sahip olmaz ise kendimizi savunamayız. Bakın gelişmiş ve kapitalist ülkelerin İsrail'i nasıl koruduğunu görebiliyoruz. Türkiye'yi Afganistan ve Pakistan gibi ülkelere benzetmek istiyorlar ama bizler buna asla izin vermeyeceğiz. Burası Atatürk'ün kurduğu laik demokratik bir Cumhuriyet'tir ve asla başka cumhuriyetlere döndürülmesine bizler var oldukça izin vermeyeceğiz."

CHP eski Artvin İl Başkanı: Türkiye\'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP eski Artvin İl Başkanı: Türkiye'de kurallar işlemiyor, hukuk işlemiyor - Son Dakika

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