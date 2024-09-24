CHP'li Başkan Neşet Çakır, Kooperatif Yönetimine Dava Açtı - Son Dakika
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CHP'li Başkan Neşet Çakır, Kooperatif Yönetimine Dava Açtı

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Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, üyeliklerinin hukuksuz şekilde sonlandırıldığını ve kooperatifte usulsüzlük yapıldığını iddia ederek Pazar 4 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimine dava açtı. Dava duruşmasında, yönetim kurulu üyelerinin zorla getirilmesine karar verildi.

24.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP'li Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır'ın üyesi olduğu Pazar 4 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde hukuksuz bir şekilde kendisinin ve çok sayıda kişinin üyelikten çıkarıldığı ve kooperatifte yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kooperatif yönetimine açtığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve 20 şoför, Pazar 4 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde hukuksuz bir şekilde üyeliklerinin sonlandırıldığı, kooperatifte usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların yaşandığı iddiasıyla CİMER' şikayette bulundu. Şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı'nın kooperatif hakkında yaptığı incelemeler neticesinde Bakanlığın, Kooperatif Başkanı Turan Karahan ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında 1163 Sayılı Kanun 59/8 EK 2/1 maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları için Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Asliye Ceza Mahkemesi'ne kooperatif yöneticileri hakkında dava açtı. Davanı ikinci duruşması  Pazar Bölge Adliyesinde görüldü. Duruşmada Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi, duruşma 02 Aralık 2024'e ertelendi.

Duruşmaya, Pazar S.S. 4 nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif başkanı Turan Karahan katılmazken duruşmaya kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi sanık Onur Biber, avukatı Rıfat Uluşahin, aralarında CHP Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve diğer şikayetçiler ile avukatları Zeynel Erkan katıldı.

"Üyelere ödenen kar payı bulunmamaktadır"

Dava, mahkemeye katılanların ifadelerinin alınması ile başladı. Davada ilk olarak ifade veren sanık Onur Biber, "Suçlamalarla ilgili daha önce ifade verdim 1,5 yıldan beri yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum, kooperatifin iç tüzüğüne göre çalışmalar yürütüyorum. Üyelerden ihraç edilenler benim yönetim kurulunda olduğum dönemde ihraç edilmedi, üyelerin sunduğu mazeretleri geçerli mazeret olup olmadığının kararını Kooperatif Başkanı Turan Karahan incelmektedir. Kooperatif bünyesinde bulunan taşınmaz ve araçlardan üyelere ödenen herhangi bir kar payı bulunmamaktadır, suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.

"Bu diktatör anlayışın devam etmemesi için cezalandırılmalarını istiyorum"

CHP Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır da ifadesinde, şunları söyledi:

"Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum şikayetim devam etmektedir. Ben üyelerin üyeliklerinin düşürülmemeleri için elimden geleni yaptım şu anda da haksiz yere üyelikleri son buluna müştekiler adına ve kendi adıma davayı takip etmek istiyorum. ANKA Haber Ajansı bu davayı haber konusu yapmak istedi bu konuda benimle görüştüler. Daha sonra kooperatif başkanı Turan Karahan ile telefonda görüşmüşler. Telefon görüşmesi sırasında Turan Karahan, 'CHP'li oldukları için üyeliklerini düşürdüğünü' söyleyerek 'adam olsalardı düşürmezdim' demiş. Bu diktatör anlayışın devam etmemesi adına sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum. Ayrıca huzurda bulunan sanık baskı altında savunmalarını vermektedir. Yönetim kuruluna üye olarak seçilmeden kısa bir zaman önce yönetim kurulu başkanı Turan Karahan in oğlu ile ortaklık kurmuştur. Bu ortaklık sebebiyle yönetim kuruluna alındığını düşünüyoruz davaya katılma talebim vardır."

"İthamları kabul etmiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız"

Sanık avukatı Rıfat Uluşahin söz alarak, müvekkiline yönelik ithamları kabul etmediklerini belirterek,"Müvekkilimizin asla müştekilerin siyasal görüşleri veya kişilikleri üzerinden karar alma veya işlem yapması mümkün değildir. Tüm amacı kooperatif işleyişini disiplin yönetmeliği ile düzen altına almak olmuştur" ifadelerini kullandı.

Davanın diğer şikayetçi tanıkları, daha önceki beyanlarını tekrarladıklarını ve kooperatif başkanı Turan Karahan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında şikayetlerinin devam ettiğini gelecek duruşmada davaya katılmak istediklerini beyan ettiler.

CHP\'li Başkan Neşet Çakır, Kooperatif Yönetimine Dava Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Başkan Neşet Çakır, Kooperatif Yönetimine Dava Açtı - Son Dakika

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