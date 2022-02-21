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CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem - Son Dakika

CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem

21.02.2022 14:52

CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarını ironi yaptığı bir paylaşımla eleştirmek isterken, tepkilere neden oldu. Elinde zeytinyağı olan kadının fotoğrafının üzerine yazdıkları kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Paylaşıma, AK Parti'den de tepkiler geldi.

CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarını ironi yaptığı bir paylaşımla eleştirmek isterken, tepkilere neden oldu. Elinde zeytinyağı olan kadının fotoğrafının üzerine yazdıkları kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Paylaşıma, AK Parti'den de tepkiler geldi.

"ONA SAHİP OLMAK İÇİN NELER VERMEZDİM"

Uygur, paylaşımında, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİLERDEN TEPKİ GELDİ

Bu paylaşım sonrası çok sayıda kişi meclis üyesine tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında Uygur, özür dilediği bir paylaşım daha yaptı. Paylaşıma AK Parti'den de tepkiler geldi. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, "CHP'li Bülent Uygur'un kadın cinsiyeti üzerinden vermek istediği mesaj, kadına bakış açısını ortaya koyuyor. Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise "CHP Tire İlçe Başkanlarından sonra Buca meclis üyelerinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya saçtığı şey başlı başına edepsizlik ve utanmazlık" şeklinde konuştu.

BENZER PAYLAŞIMDA BULUNAN İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

CHP Tire eski İlçe Başkanı Hakan Şenoyar da, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılacak mermer ocağına dikkat çekmek için bir kadın fotoğrafını paylaşıp, "Dikkatinizi çektiğime göre" notunu düşmüştü. Tepkiler sonrası ilçe başkanı ve yönetimi görevden alınmıştı.

İşte Uygur'un o paylaşımı:

Meclis üyesinin kadın fotoğrafı üzerinden zeytinyağı paylaşımı tepki çekti
Meclis üyesinin kadın fotoğrafı üzerinden zeytinyağı paylaşımı tepki çekti
CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem
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CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır 'İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek' diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum! "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!

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SON DAKİKA: CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem - Son Dakika
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