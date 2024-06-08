CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapmamayı düşünenlere sert tepki vereceğiz - Son Dakika
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Yerel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapmamayı düşünenlere sert tepki vereceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de hükümetin asgari ücrete zam yapmamayı düşünmesine tepki göstererek, asgari ücretin güncellenmemesini düşünenlere sert bir tepki vereceklerini belirtti. Özel, ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ve ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından talep etmek olduğunu vurguladı.

08.06.2024 22:07  Güncelleme: 00:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de hükümetin geçtiğimiz yılın aralık ayından beri ısrarla sürdürdüğü asgari ücrete ara zam yapılmaması politikasına tepki göstererek "Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok net ve sert bir tepki vereceğiz. Kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin." dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK YOKSULLAŞIYORUZ"

Özel, Ege Belediyeler Birliği ziyaretinde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunarak hükümeti şu sözlerle eleştirdi: "Türkiye demokratik istekle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uysa, hukuki öngörülebilirlik olsa, Türkiye'ye, dünyanın kalıcı yatırımlar gelecekken, bugün sıcak para geliyor, faizden voleyi vuruyor. Ama biz her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz. Burada İzmir'den bir kuvvetli itirazı bir kez daha yükseltiyoruz. Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok net ve sert bir tepki vereceğiz. Kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ORANINDA ZAM BEKLİYORUZ"

Asgari ücreti enflasyon artışına göre güncellerken asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ'er ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması gerekiyor. Ama yarattığınız krizin yükünü emekçilere, emeklilere ve esnafa yükleyemezsiniz. Buğday taban fiyatının 15 lira, çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında zam bekliyoruz. Bunları yapmayanlar, bu milleti geçinemez hale getirdiler. Geçinemeyenlerin sesini duyuyoruz. Duyurmaya kararlıyız."

"MEMLEKETE ULAŞMAYI İMKANSIZLAŞTIRAN DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu da belirten Özel, şöyle devam etti:

"Ülkenin gündeminde bir bayram var. İzmir ile İstanbul arasında geçen bayramdan bu yana otobüs taşımacılığının bilet fiyatlarının iki kat arttığını üzülerek takip ediyoruz. insanların artık ailelerinin yanına kavuşmasını, öğrencilerin bayram tatiline gitmesini, insanların memleketlerine ulaşmasını imkansızlaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu sorunlarını çözmek bir yana çözemeyen ve hep aynı kesimlere yüklenen bir iktidarla karşı karşıyayız. Aslında çözüm çok basit.

"2018'DE 24 KİLO KIYMA ALINAN EMEKLİ İKRAMİYESİYLE BUGÜN 5.5 KİLO ALINIYOR"

Geçmiş dönemde Kur Korumalı Mevduat ile en çok kim kazandıysa, geçmiş dönemde Hazine'den aktarılan 1,2 trilyonu kim cebe indirdiyse ya da kredi garanti fonundan alınan uygun kredileri kimler gayrimenkule, lüks araçlara, yatlara çevirdiyse biraz onlardan almaktansa bu Kur Korumalı Mevduatı ödeyenlere yüklenmek, işçiden almak, işçiye-emekliye zam vermemek, çiftçiye zam verememek. Geçen sene 8,5 lira verilen buğdaya bu sene 9,5 lira verilmesi. Enflasyon yüzde 80 iken, girdi maliyeti enflasyonu yüzde 120'yken yüzde 12 zam vermek hakkaniyetli değildir. Sonra bu insanlar 'geçinemiyoruz' diye bağırınca onların sesini duymamak değildir.

ERDOĞAN'LA YAPACAĞI GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI: KRİZİN KAZANANLARINDAN TALEP EDİLMELİ

Yaklaşan bayramda 3 bin lira emekli ikramiyesi veriyorlar. 2018'de emekli ikramiyesi verildiğinde 24 kilo kıyma alırken bugün 5,5 kilo kıyma alıyor. O gün verilen emekli ikramiyesi ile koç alıyorken bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5'te 1 'ini bile alamıyorken, 2022 yılında en düşük emekli maaşı iki koç alırken bugün cılız bir koç bile alamıyorken artık bu emeklilerin sesinin duyulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşmede de bu büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından bir şeyler talep ettiğini görmek gerekiyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapmamayı düşünenlere sert tepki vereceğiz
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, MHP, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapmamayı düşünenlere sert tepki vereceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Wolf_man666 null: Bu ülkenin Asıl sorunu Yaşlı ANNE ve BABALARIMIZIN 10 BİN TL Alarak, Çoluk çocuğa, Bakkala, manava Alacaklıya Muhtaç Bırakılmasıdır. Emekliyi Düşünen yok. oysaki onlar Hak neyse onu Almak istiyor 47 3 Yanıtla
  • ömer özdaş: Askeri ücrete zam demek herşeye zam demek hic birşeye zam gelmesin askeri ücredete gelmesin 26 16 Yanıtla
    İbrahimm Bas: bu dediğin artık eskide 15 yıl öncede kaldı uyanın artık esnaf her ay başında ürünlerine zam bindiriyor trilyonluk oldu hepsi yılda asgari ücrete iki zam ideal ve doğru düşünce ve olursa yerinde bir karar 14 4 Zemahşeri: Öncelikle Askeri değil! ASGARİ Kelimeyi doğru söyliyelim’ Hisleriniz iyi güzelde Realite öylemi ilerliyo Hayr şuhalde sizin böyle düşünmeniz çok yanlış Kim isterki hep zam olsun Madem zamsız olmuyo Asgariye zam konuşulmadan otomatikman Zam yapılması gerek Kardeşm Neyin kafasını yaşıyosunuz anlamadımmki! Uzaydamı yaşıyoruz iğneden ipliğe herşey zamlansın Asgari ücrete gelince Herkes ayağa kalkıyo Kardeşim herşeye zam gelirken Bağırında görelimm.. 8 1 Zemahşeri: Gönül öyle isterdi lakn vakıa hiçte öyle ilerlemiyor maalesef Bence 30000 olmalı 6 1
  • Selin Acargul: 25 yıl çalışıp emekli olan kişi 25 yıldan beri emekli maaşı alıyorsa emekli maaşı kesilmelidir. herkes çalıştığı süre kadar emekli maaşı alacak. Avrupa'da başladı bu sistem 11 12 Yanıtla
    kuzeyli baba: emekli maaşı diye bisey olmamalı bence dinimizde de böyle bisey yok ülke ekonomilerini emekli maaşları çökertiyor benim babam 66 yaşında hala çalışıyor herkese çalışabilir 3 22 mustafa sagdic: 85 yasinda olmezsem nerede is bulup calisacam maasim kesilince 4 0
  • Ercan Karatas: Asgari ücrete zam yap bak gör nasıl uçuyoruz :) 4 4 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Nereye ? 1 0
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