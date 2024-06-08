CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücrete zam yapmamayı düşünenlere sert tepki vereceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de hükümetin geçtiğimiz yılın aralık ayından beri ısrarla sürdürdüğü asgari ücrete ara zam yapılmaması politikasına tepki göstererek "Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok net ve sert bir tepki vereceğiz. Kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin." dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK YOKSULLAŞIYORUZ"

Özel, Ege Belediyeler Birliği ziyaretinde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunarak hükümeti şu sözlerle eleştirdi: "Türkiye demokratik istekle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uysa, hukuki öngörülebilirlik olsa, Türkiye'ye, dünyanın kalıcı yatırımlar gelecekken, bugün sıcak para geliyor, faizden voleyi vuruyor. Ama biz her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz. Burada İzmir'den bir kuvvetli itirazı bir kez daha yükseltiyoruz. Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok net ve sert bir tepki vereceğiz. Kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ORANINDA ZAM BEKLİYORUZ"

Asgari ücreti enflasyon artışına göre güncellerken asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ'er ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması gerekiyor. Ama yarattığınız krizin yükünü emekçilere, emeklilere ve esnafa yükleyemezsiniz. Buğday taban fiyatının 15 lira, çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında zam bekliyoruz. Bunları yapmayanlar, bu milleti geçinemez hale getirdiler. Geçinemeyenlerin sesini duyuyoruz. Duyurmaya kararlıyız."

"MEMLEKETE ULAŞMAYI İMKANSIZLAŞTIRAN DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu da belirten Özel, şöyle devam etti:

"Ülkenin gündeminde bir bayram var. İzmir ile İstanbul arasında geçen bayramdan bu yana otobüs taşımacılığının bilet fiyatlarının iki kat arttığını üzülerek takip ediyoruz. insanların artık ailelerinin yanına kavuşmasını, öğrencilerin bayram tatiline gitmesini, insanların memleketlerine ulaşmasını imkansızlaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu sorunlarını çözmek bir yana çözemeyen ve hep aynı kesimlere yüklenen bir iktidarla karşı karşıyayız. Aslında çözüm çok basit.

"2018'DE 24 KİLO KIYMA ALINAN EMEKLİ İKRAMİYESİYLE BUGÜN 5.5 KİLO ALINIYOR"

Geçmiş dönemde Kur Korumalı Mevduat ile en çok kim kazandıysa, geçmiş dönemde Hazine'den aktarılan 1,2 trilyonu kim cebe indirdiyse ya da kredi garanti fonundan alınan uygun kredileri kimler gayrimenkule, lüks araçlara, yatlara çevirdiyse biraz onlardan almaktansa bu Kur Korumalı Mevduatı ödeyenlere yüklenmek, işçiden almak, işçiye-emekliye zam vermemek, çiftçiye zam verememek. Geçen sene 8,5 lira verilen buğdaya bu sene 9,5 lira verilmesi. Enflasyon yüzde 80 iken, girdi maliyeti enflasyonu yüzde 120'yken yüzde 12 zam vermek hakkaniyetli değildir. Sonra bu insanlar 'geçinemiyoruz' diye bağırınca onların sesini duymamak değildir.

ERDOĞAN'LA YAPACAĞI GÖRÜŞMEYİ HATIRLATTI: KRİZİN KAZANANLARINDAN TALEP EDİLMELİ

Yaklaşan bayramda 3 bin lira emekli ikramiyesi veriyorlar. 2018'de emekli ikramiyesi verildiğinde 24 kilo kıyma alırken bugün 5,5 kilo kıyma alıyor. O gün verilen emekli ikramiyesi ile koç alıyorken bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5'te 1 'ini bile alamıyorken, 2022 yılında en düşük emekli maaşı iki koç alırken bugün cılız bir koç bile alamıyorken artık bu emeklilerin sesinin duyulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşmede de bu büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarına daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından bir şeyler talep ettiğini görmek gerekiyor."