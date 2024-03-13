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CHP Lideri Özel: "Mendereste sosyal destek artacak, Altıntepe'de çiçek mezatı yapılacak"

"Menderes Belediye Başkanının mal varlığı kapıya asılacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menderes'te vatandaşlara seslendi

İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Menderes Belediye Başkanı 3 Nisanda mazbatayı aldıktan sonra belediye kapısında ilk önce duracak. Cebinden bir kağıt çıkaracak ve belediyenin giriş kapısını asacak. Bu kağıtta mal varlığı bildirimi olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programları kapsamında ilk olarak Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerindeki etkinliklerini tamamladıktan sonra Menderes'e gelerek halk buluşmasına katıldı. Özel'e CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Özel, "2019 yılında Menderes'te Mustafa Başkanımızla belediyeyi kazandık. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi birçok ilçemizde olduğu gibi burada da Menderes'e huzur vermedi bize huzur vermedi. Ardından görev değişiklikleri yaşandı. Halen daha bir Vekil Belediye başkanımızla görev devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler seçildiklerinde, bütün Türkiye'de daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu projelerin birer özetini, ardından detayını, ardından eğitimini alarak hızlı şekilde işe koyuluyorlar" diye konuştu.

Enflasyona da değinen Özel, "Maalesef hepimizi en şiddetli sıkıntıyı sokan şey enflasyon ve hayat pahalılığı. Pandemi döneminde bütün dünyada enflasyon sorunu yaşandı. Bütün ülkelerde enflasyon yükseldi. Bütün ülkeler enflasyona faiz silahını kullanarak tedbir aldılar. Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 2-3 olan enflasyon 6'ya kadar çıktı. Oradan döndü İskandinav ülkelerinde benzer şeyler yaşandı. Amerika'da yüzde 9'dan döndürdüler. Fakat Türkiye'de kimseleri dinlemeyen, her şeyi ben bilirim diyen, ekonomiyi de ben bilirim diyen birisi dedi ki, 'esas enflasyon sebep, faiz sonuç değildir. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur.' Bütün dünya faizleri enflasyonun biraz üstüne kadar koyup, paranın başka yere kaçmasını engelleyip, doların artışını engelleyip fiyatların fazla artmasını engellemek için 1-2 puan yukarıda faiz verirken bir baktık bizimki inadına faizleri indirdi. O faizi indirdi dolar fırladı, fiyatlar fırladı. Ev fiyatları, kira fiyatları fırladı. Seçime kadar yapılan o işlerin bedelini en çok da yoksullar ödedi, emekliler ödedi, çiftçiler ödedi" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'de konut fiyatlarında İzmir en çok artışın olduğu illerden bir tanesi" diyen Özel, sözlerine şunları ekledi:

"Son bir yılda yüzde 135, ortalama kira. İlçesine göre 15 binle 20 bin lira arasında değişiyor. Oysa asgari ücret zaten 17 bin lira. Bir kişinin asgari ücretle çalışması ve aynı zamanda kendi evinde kirada oturması bile artık mümkün değil. Çok kötü bir ev bulunsa, 10-12 bin lira kira verirse geriye kalan 5 bin lirayla kim geçinebilir? Emeklilerimiz çok ciddi sıkıntıdalar."

Emeklilerin, ikramiyelerini Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde aldığını savunan Özel, "Bu sene 10 bin lirayla gidin kuyumcuya aldığınız 2,5 çeyrek altın. Bir emekli Menderes'te cebindeki bir çeyrek altını düşürse bütün gün döner arar değil mi? Koşar 'nerede bu altınlar' diye arar. Bir emekli değil bütün emekliler. 1 çeyrek altın değil, 5 buçuk çeyrek altın. 1 sefere mahsus değil, her ay ceplerinden kaybediyorlar. Kimin yüzünden? Üç kelime vallahi. Recep Tayyip Erdoğan yüzünden. Başka bir açıklaması yok. Bıraksa bir 1 buçuk asgari ücret düzenini bozmasa bugün 26 bin lira. Emekliler önümüzdeki Ramazan bayramında ikramiye alacaklar. Emekliler kimin sayesinde emekli ikramiyesi alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. 2018'de bin lira verdiler. 3 yıl gecikmeli. Beklediler, beklediler, seçime birkaç ay kala bin lira verdiler. Biz o bin lirayı beğenmedik. Dedik ki 'sizin asgari ücret vermeniz lazım en az' Bize 'bin lira yeter' dediler. O gün bizim o beğenmediğimiz bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdikleri 3 bin lira ile gidin kasaba 6 kilo dana kıyma alamazsın" ifadelerini aktardı.

Özel, milletin efendisi dediği köylüyü perişan ettiklerini, Avrupa Birliği'nin her 2 liralık desteklemenin 1 lirasını köylüler için ayırdığını belirterek, "Bizimkilerin kanununa göre milli hasılanın yüzde 1'inin verilmesi lazım. O hesaba göre geçen sene çiftçilere verilmesi gereken destekleme tam olarak 263 milyar TL. Peki ne verilmiş? 85 milyar TL. Ne kadar alacaklıyız? 178 milyar TL. Çiftçiden, üreticiden, hayvancılık yapandan alınmış, çalınmış. Peki kime verilmiş? Kur korumalı mevduata para koyan zenginlere 152 milyar verilmiş. Köprülerin geçiş garantilerine 162 milyar verilmiş ama çiftçi istediği zaman, köylü istediği zaman ona destekleme verilmemiş. Bir ek zam verdik. Godamanlara para var. Emeklilere, çalışanlara, garibanlara gelince para yok. Böyle düzene yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerin bankalara borcu yüzde 445 arttı"

"Köylünün derdi bitmez. Daha geçen Mayıs'ta 'oyu verin fiyatları düşüreceğim' diyen, 19 liradan aldı mazotu yaptı 42 lira. En büyük sorun ürününü toplayıp satmaya getirirken mazot yakan çiftçide" diye konuşan Özel, şu ifadeleri aktardı:

"Bu şartlar altında çiftçinin de emeklinin de emekçinin de yaşamını sürdürmesi mümkün değil. 3 milyon hektar toprak. Bakın tam Belçika kadar koskoca bir ülke. Bu topraklar artık ekilmiyor, dikilmiyor. Çiftçilerin bankalara olan borçları tam yüzde 445 arttı bir senenin içinde. 31 Mart'ta bu milletin efendisi kimdi, emeklinin değeri nedir? Bu hükümete göstereceğiz."

Menderes'e yapılacak projelerden de bahseden Özel, şu ifadeleri aktardı:

"Öncelikle Menderes'e bir engelli bakım merkezi yapacaklar. Çiftçiye destek projeleriyle ilgili bir merkez yapacaklar. Sosyal destekleri arttıracaklar. Ayrıca otopark sorununu çözecekler. Özel bir proje var ve açılışına beni çağıracaklar; bu da Altıntepe'de çiçek mezatı yapacaklar. 31 Mart sonrası 3 Nisanda mazbatayı aldıktan sonra belediye kapısında ilk önce duracak. Cebinden bir kağıt çıkaracak ve belediyenin giriş kapısını asacak. Bu kağıtta mal varlığı bildirimi olacak. Bir de Ankara'da AK Parti'nin adayı var. Ona da bugün AK Parti adayına 'Mansur Başkan mal varlığını ilan etti, siz de ilan edecek misin?' diye sormuşlar. 'Gerekirse ileride ilan ederim' demiş. 'Niye oyalanıyorsun?' demişler. 'Mal bizim değil ki Allah'ın' diye cevap vermiş. Senin ne kadar malının olduğunu Allah biliyor da kuldan niye saklıyorsun?"

"Cumhur İttifakı'nın renkleri koyu gridir"

Özel, Cumhur İttifakı'nın korku ittifakı olduğunu savunarak, "İkisinin her geçen gün birbirine benzeyen, birlikte hakaret eden, birlikte küfreden, birlikte tehdit eden, şantaj yapan bir anlayışları var. Ramazan'da bu dili bırakın dedik. Biz zaten kimseye küfretmeyen, hakaret etmeyen, biz korkuyu değil, umudu örgütleyen, öfkeyi değil, neşeyi örgütleyen, ayrıştırmayan, birleştiren, şeytanlaştırmayan, kardeşleştiren, onu bunu ötekileştirmeyen, bütün toplumu kucaklayan bir partiyiz dedik. Cumhur İttifakı'nın renkleri koyu gri'dir, yağmur bulutu rengidir, kasvetlidir, memleketin üstüne çökmüştür. Fakat karşısında çok güçlü bir ittifak var. İçinde sosyal demokratların olduğu, milliyetçi demokratların olduğu, muhafazakar demokratların olduğu, Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in ayrılmadan bütün demokratlarının olduğu çok güçlü bir ittifak var. Bizim Umut İttifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır" dedi.