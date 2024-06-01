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CHP lideri Özel: " Türkiye'yi yönetme vakti dedirtecek ve ellerindeki anahtar önümüzdeki dönem CHP iktidarının anahtarıdır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Dört yıl görevlerini yapıp da gönülleri kazandıkları ve işte Cumhuriyet'in partisi, işte onun partisinin Türkiye'yi yönetme vakti dedirtecek ve ellerindeki anahtar önümüzdeki dönem CHP iktidarının anahtarıdır" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17. Olağan Genel Kurulu toplandı. Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Özel, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıktığını söyleyerek, "409'u Türkiye'nin yedi bölgesinde halkçılığı esas alarak nepotizmden, akraba kayırmacılığından eş dost kayırmacılığını uzak durarak, bir lidere bir cemaate değil, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna sadakat duyan, liyakatli belediye başkanlarımızın emekleriyle hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu parti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerini de kazanacak ve Atatürk'ün partisini iktidara taşıyacaktır" diye konuştu.

"Başkanların cebindeki anahtar CHP iktidarının anahtarıdır"

"İllerinizde ilçelerinizde başkanlarımıza sahip çıkın, başkanlarımıza destek olun, yardımcı olun, kusurlarını kulağına söyleyin, iyi yaptıkları işlerin görünür kılınmasını sağlayın" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar bu kez birer yerel yönetici olmaktan öte bir görevle vazifeliler. Her birinin cebinde bir anahtar var. 409 anahtar var onların ceplerinde. Başkanlarımın cebindeki anahtar illerinin altın anahtarı değildir. Belediyenin kapısının altın anahtarı değildir. Başkanlarımın cebindeki anahtar belediyenin kapısının ve kasasının anahtarı değildir. Dört yıl görevlerini yapıp da gönülleri kazandıkları ve işte Cumhuriyet'in partisi, işte onun partisinin Türkiye'yi yönetme vakti dedirtecek ve ellerindeki anahtar önümüzdeki dönem CHP iktidarının anahtarıdır. Yapacakları hizmetlerle, gösterecekleri gayretlerle ve bu toplumda oluşturacakları memnuniyetle gelecekte bu ülkeyi dürüst, namuslu, çalışkan, liyakatli kadroların yönetmesine yol açacaklar. Türkiye'nin geleceğine yön vereceklerdir."

"Tayfun Kahraman hepimizin yerine yatıyor"

Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman hakkında konuşan Özel, " İstanbul'da bir kreşe gidiyorum. O kreşte mezuniyet var. O çocuğun babası, o çocuğu o kreşe hiç bırakamadı. Hiç alamadı. O çocuğun babası benim yerime bir şey yapıyor. Ben de bugün onun yerine kızının mecburiyetini izlemeye gidiyorum. O çocuğun babası Tayfun Kahraman hepimiz yerine hepimiz yerine yatıyor. Yani çatışma değil uzlaşının tarafı olmuş, ortaya çıkan son gün görüntülerinde hiçbir sorumluluğu olmayan beş kişiden bir tanesi, birisi Osman Kavala'dır, birisi sevgili Can Atalay'dır, birisi Mine Özer'dendir, bir diğeri Çiğdem Mater'dir bir diğeri de ne kaydına gidebildiği evladının ne de baba mezuniyetime gelebilecek misin deyip camın arkasından hazırladığı dans gösterisini babasına gösteren Vera'nın babası Tayfun Kahraman'dır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra genel kurula İnönü Vakfı Başkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.