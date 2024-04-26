CHP Lideri Özgür Özel, kazanılan 15 belediye için Denizlililere teşekkür etti - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, kazanılan 15 belediye için Denizlililere teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de yaptığı mitingde, Denizlililere 15 belediye başkanı kazandıkları için teşekkür etti. Özel, Türkiye İttifakı'nın siyasi parti ittifakı olmadığını vurgulayarak, Türkiye İttifakı'nın kazanacağını söyledi.

26.04.2024 18:48
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CHP Lideri Özgür Özel, kazanılan 15 belediye için Denizlililere teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Bizim ittifakımız siyasi parti ittifakı değildir"

"272 avroluk emekli maaşının Almancaya tercümesi yok"

DENİZLİ - Seçimden sonraki ilk mitingini Denizli'de yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bazı illere gidersiniz yanınızda belediye başkanı olmaz. Bazı illere gidersiniz '3-4 başkan varsa arkam sağlam' dersiniz. Denizlililer sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Arkamıza 15 belediye başkanı veren Denizli'ye helal olsun" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda seçimden sonraki ilk mitingini gerçekleştirdi. Yoğun katılımın gözlemlendiği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun her kesimin belediye başkanı olacağı vurgusunda bulundu. 23 Mart günü memleketi Manisa'nın ardından kente geldiğini ve mitingde yaptığı ittifak çağrısını hatırlatan Genel Başkan Özel, "O gün bir çağrıda bulunduk. Seçim öncesi geldiğimde 'Siyasi parti liderleri olarak bizler Ankara'da ittifak yapamadık ama umudumuz var. Denizli'nin sosyal demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, Kürt'üyle, Türk'üyle memleketine yürekten bağlı olan Denizli'nin güzel insanlarını Denizli ittifakına davet ediyorum' dedim. O gün Denizli sesimizi duydu. Ben o gün dedim ki, 'Benim gördüğüm Denizli kararını vermiş' 31 Mart akşamı en güzel haberi sizden aldık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bazı illere gidersiniz yanınızda belediye başkanı olmaz. Bazı illere gidersiniz 3-4 başkan varsa arkam sağlam dersiniz. Denizliler sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Arkamıza 15 belediye başkanı veren Denizli'ye helal olsun" dedi.

"272 avroluk emekli maaşının Almancaya tercümesi yok"

Yurt dışındaki temaslarından bir iktibas paylaşan Genel Başkan Özgür Özel, "Almanya'da Almanlara anlattım tercüman hatası, yanlış söyledim sandılar. 'Türkiye'de emekliler 272 avro maaş alıyor' dedim. Düzeltiyor '2 bin 700 avrodur' diyor. 'Yok' dedim. Strazburg'daydım, Fransa'daydım. Tercüman kız yanlış söylüyor sandılar. 'Bir 0 eksik değil mi, 2 bin 700 euro olsun' dediler. O gün kendi kendime dedim ki, 'Ey Özgür Özel, Türkiye'deki 272 avroluk emekli maaşının Almancaya tercümesi yok. İngilizceye tercümesi yok' Milletin bir 0 eksik sandığı bu sefalete mahkum edenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Bizim ittifakımız siyasi parti ittifakı değildir"

Türkiye İttifakı ile Türkiye'nin kazanacağı vurgusunda bulunan Özgür Özel, "Bizim ittifakımız siyasi parti ittifakı değildir. Bizim ittifakımız bir araya gelmiş ve milletin canı yanı yanarken onları duymayan Cumhur İttifakı değildir. Adını memleketimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ziyaretlerinin ardından memleketi Manisa'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Son Dakika

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